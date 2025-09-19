mountain views with beautiful autumn colours - loser

In autunno avere lo scarpone giusto è fondamentale per essere comodi e sicuri durante un trekking. Vediamo quali caratteristiche deve avere la calzatura ideale per questa stagione e una selezione dei migliori modelli

Le scarpe ideali per escursioni in autunno

Vediamo quali sono le peculiarità più importanti per le calzature da utilizzare nella stagione autunnale e invernale.

Se d’estate le qualità essenziali sono traspirabilità e leggerezza, nei mesi della pioggia e della neve impermeabilità e isolamento termico devono diventare le prime cose di cui tener conto.

Ovviamente questo non significa che dobbiamo metterci ai piedi due plinti di cemento armato!

Al primo posto impermeabilità e isolamento: per affrontare tutte le condizioni

Anzi, potete star certi che una buona capacità di traspirazione contribuisce notevolmente a mantenere un clima confortevole attorno al piede.

E la leggerezza della scarpa costituisce una dote sempre apprezzata, in tutte e quattro le stagioni!

Ovviamente queste due caratteristiche devono però venire a patti con le esigenze imposte da climi più rigidi e condizioni del terreno più difficili.

In autunno le condizioni dei terreni possono essere molto complicate – Foto Getty Images In autunno le condizioni dei terreni possono essere molto complicate – Foto Getty Images

Per prima cosa, quindi, bisogna scegliere scarpe alte, alla caviglia.

Questo sia per riparare maggiormente il piede dal contatto diretto con acqua e neve, sia per dare maggior sostegno su terreni che possono essere resi più impegnativi dalle condizioni climatiche.

Fino a che non si praticano trekking particolarmente impegnativi o itinerari innevati, uno scarponcino alto, con tomaia in tessuto, purché protetta da membrane impermeabili (tipo Gore-Tex), può rappresentare un ottimo compromesso fra leggerezza, protezione, traspirabilità e impermeabilità.

Quando però si tratta di avere a che fare con il vero e proprio terreno invernale (un’escursione sulla neve o una ciaspolata), bisogna necessariamente ricorrere all’artiglieria pesante…

Insomma, bisogna passare allo scarpone vero e proprio, quello che, quando lo metti ai piedi, capisci che c’è!

Sul mercato c’è un po’ di tutto e, se ci si affida alle aziende di settore, spesso di buona qualità.

Si cammina spesso su superfici bagnate e scivolose. – Foto Getty Images Si cammina spesso su superfici bagnate e scivolose. – Foto Getty Images

Si può andare sul classico scarpone in pelle impermeabilizzata oppure optare per modelli più tecnologici, che combinano pelle, tessuti e membrane di diverso tipo.

L’importanza della suola per avere la giusta trazione

Elemento fondamentale è la suola, che deve presentare l’aderenza e le “scolpiture” adeguate ad offrire la migliore stabilità.

In particolare su terreni tendenzialmente scivolosi e instabili come le pietre bagnate, il fango o la neve. Un ruolo importantissimo lo giocano anche gli strati intermedi fra la suola e il piede.

Nel caso dello scarpone invernale, oltre all’usuale funzione di ammortizzazione dell’impatto con il suolo, devono garantire un elevato grado di isolamento termico.

Piccola avvertenza: gli scarponi da trekking sono cosa differente da quelli da alpinismo!

Questi ultimi, con il loro aspetto high-tech e le suole predisposte per l’aggancio dei ramponi automatici, possono apparire estremamente attraenti anche per l’escursionista.

Ma non bisogna lasciarsi trarre in inganno! Sono, infatti, attrezzature pensate per rispondere adeguatamente alle esigenze di utilizzo su terreni tecnici e per l’arrampicata su roccia e ghiaccio.

Per fare ciò adottano soluzione che spesso vanno a scapito del comfort nella camminata. Una di queste è la suola rigida o semirigida.

Una benedizione, se dovete scalare una parete verticale, ma che non è certo la cosa migliore da avere sotto i piedi quando si devono macinare chilometri sui sentieri…



Ecco allora una selezioni di alcuni tra i migliori modelli di scarponi per il trekking per l’autunno e l’inverno.

Lowa Explorer GTX Mid

Le scarpe Lowa della serie Explorersono un concentrato di tecnologia al servizio di chi ama il trekking e l’outdoor.

Una scarpa tecnologicamente avanzata ma, al tempo stesso, curata dal punto di vista estetico grazie alla pelle scamosciata e al design accat­tivante dell’in­tersuola.

La pellicola protettiva in TPU, la suola esterna in Vibram Rock Trac Evo e il puntale sono elementi essenziali per uno scarpone stabile e sicuro su ogni tipo di terreno, anche in condizioni difficili di neve o fango.

Il particolare sistema di allacciatura a cappi è stato progettato per prevenire la formazione di fascine anche dopo molte ore di cammino. Infatti questo innovativo meccanismo distribuisce i punti di pressione sul piede.

Salewa Mountain Trainer Mid Gore-Tex

Le MTN Trainer Mid GTX della Salewa è una scarpa leggera e robusta, costruita in pelle scamosciata e con un’ottima protezione dagli urti. La membrana in GORE-TEX rende questo scarpone traspirante e impermeabile.

La struttura è pensata per garantire il massimo comfort su ogni tipo di terreno, in questa direzione va la nuova intersuola Bilight TPUa doppia densità, sagomata e flessibile che si adatta perfettamente alle forme del piede.

È un modello MID che garantisce un’ottima protezione alla caviglia, il Flex Collar progettato da Salewa permette un movimento naturale mantenendo stabile tutto il piede durante le discese.

La suola è la Vibram, leggera e compatta e molto resistente, ha un ottimo grip sui terreni più accidentati.

Una scarpa innovativa e tecnologica, il sistema SALEWA 3F System rende la scarpa flessibile, il plantare ammortizzante Ortholite previene la formazione di vesciche.

Lowa Innox Pro Gtx

Le Innox Evo GTX sono scarpe ideate per essere estremamente duttili e adatte all’utilizzo su diversi tipi di sentieri e nelle più svariate condizioni ambientali.

Solo la scarpa giusta per chi cerca una calzatura multifunzionale pronta a fare il suo lavoro sul terreno semplice così come sull’alta via innevata, adatta anche per chi vuole muoversi comodo in città.

La suola è la Lowa Rubber Outsole, realizzata con una speciale miscela di gomma che la rende sicura e stabile su ogni terreno.

Salewa Alp Trainer Mid

Il Salewa Alp Trainer Mid Gtx è ideale per i trekking in alta montagna, per l’alpinismo ma anche per i percorsi più semplici.

Le sue caratteristiche la rendono adatta a molti terreni diversi, anche in condizioni meteo complicate.

È una scapa di media altezza, che fascia la caviglia proteggendola dalle distorsioni, ma al tempo stesso garantisce stabilità e comodità nella camminata.

Questo grazie anche al sistema 3F System e al Flex Collar, che garantiscono stabilità laterale al piede assicurando comunque comodità ad ogni passo.

Il plantare Salewa Multi Fit Footbed Plus è personalizzabile con strati intercambiabili, il sistema di all’allacciatura permette di regolare con precisione il volume della scarpa secondo necessità.

La suola Vibram Alpine Hiking con la sua struttura differenziata per la salita, la trazione e la frenata offre il massimo controllo al piede sui terreni di ogni condizione.

Salomon X Ultra 3 Mid GTX

L’X Ultra 3 di Salomon è uno degli scarponi più venduti tra quelli prodotti dall’azienda, una scarpa del segmento mid molto versatile ed adatta a molti utilizzi.

La scarpa ha una suola in gomma Contagrip costruita con un sistema di alette piuttosto aggressivo che garantisce un’ottima aderenza in ogni condizione atmosferica e protegge il piede anche sui terreni più accidentati.

L’X Ultra 3 Mid fornisce comunque una buona fasciatura della caviglia per prevenire storte e distorsioni, anche quando è sottoposto a sollecitazioni il piede rimane fermo e stabile.

Proprio il compromesso nelle scelte costruttive rende questa scarpa adatta ai trekking più leggeri e veloci, su terreni facili, ma anche alle escursioni più impegnative, magari su terreni rocciosi.

Insomma Salomon ha voluto creareuno scarpone versatile, per chi non ha in programma di affrontare trekking estremi, ma desidera una scarpa adatta a tutto.

Merrell Moab 3 Gtx

Il Merrell Moab 3 è uno scarpone da trekking leggero e di lunga durata che offre un eccellente supporto alla caviglia con una struttura avvolgente e protettiva.

La tomaia è costruita in pelle scamosciata ad alte prestazioni e mesh, resistente all’acqua ma altamente traspirante e ad asciugatura rapida.

La scarpa tiene bene lo sporco e i detriti, la linguetta a soffietto è in schiuma a cellule chiuse che tiene lontani umidità e detriti

Le alette Vibram della suola forniscono un’eccellente trazione e protezione per i trekking su un’ampia varietà di terreni, dai boschi più umidi dell’appennino, fino alle rocce dei sentieri dolomitici.

Questo scarpone si fa apprezzare per il grande comfort, grazie al cuscino d’aria Merrell nel tallone, che assorbe gli urti e aggiunge stabilità, ma soprattutto per il plantare sagomato Merrell M Select con arco zonale e supporto per il tallone.

Questo scarpone fa della versatilità il suo punto di forza, lo potete indossare per fare una camminata in città oppure per un sentiero più impegnativo in montagna, non sfigurerà in nessuno dei due contesti.

Salomon Quest 4D gtx

Il Salomon Quest 4D GTX è uno scarpone da trekking leggero ma resistente e protettivo.

La sua struttura costruttiva incorpora la tecnologia da trail running nel suo design, per garantire agilità alla camminata.

Il robusto puntale garantisce protezione alle dita dei piedi mentre l’intersuola in TPU controlla la flessione, riduce la tensione della caviglia e protegge i piedi sui terreni più accidentati.

L’alto supporto della caviglia, la tomaia in pelle e gli occhielli di chiusura forniscono una buona stabilità tenendo il tallone sempre ben fermo e stabile dentro lo scarpone, prevedendo la formazione di vesciche.

