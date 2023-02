Scarponi invernali da montagna: come scegliere quelli giusti

Gli scarponi invernali devono essere impermeabili e isolanti, per mantenere i piedi asciutti e caldi. Importante anche il comfort, visto che si indossano tutto il giorno e talvolta si usano con ciaspole e ramponcini

Le escursioni tra boschi e spazi aperti ammantati di neve, con o senza le ciaspole, sembrano acquistare, inverno dopo inverno, un peso sempre maggiore nelle preferenze dei turisti montani.

Dalle semplici passeggiate a veri e propri trekking, il turismo invernale è sempre più legato alle camminate tra i boschi innevati.

Per farlo però occorre essere attrezzati nel modo giusto, a partire dagli scarponi da trekking.

Quelli invernali devono essere particolarmente efficienti nel garantire comfort e prestazioni elevate.

Scarponi invernali: impermeabili e termici

Per camminare sulla neve in sicurezza è importante avere scarponi impermeabili e termici, che assicurino il comfort necessario ad affrontare lunghe ore con i piedi su superfici fredde, innevate o addirittura ghiacciate.

È quindi importante che gli scarponi garantiscano isolamento termico, ma anche una giusta traspirazione per evitare l’eccessiva sudorazione.

Insomma il piede deve avare la giusta temperatura che impedisca l’accumulo di condensa: l’umidità interna è il primo pericolo da evitare.

È essenziale anche un’ottima resistenza della parte esterna.

Il Gore-Tex, la pelle e le suole strutturate per usare gli attacchi automatici montati su molti tipi di ramponi e racchette da neve, sono requisiti importanti nella scelta della scarpa che ci accompagnerà nelle gite invernali.

Naturalmente, le suole strutturate per i ramponi automatici accettano senza problemi tutti gli altri tipi di chiusura, a fibbie o semiautomatica.

Importante anche l’intersuola che deve offrire la giusta elasticità senza torsioni laterali o longitudinali, così da garantire una camminata comoda e sicura sia con le ciaspole che con i ramponi.

Da 0 a 8000 metri è lo slogan usato dalle maggiori aziende produttrici di calzature da montagna per i loro modelli di scarponi invernali.

Prodotti dalle altissime performance su tutti i terreni.

Vediamo ora alcuni dei prodotti migliori delle aziende produttrici più importanti.

Salomon Cross Hike Mid Gtx Questi scarponi Salomon sono adatti alle escursioni invernali, anche su neve, ma hanno un comfort e un'agilità paragonabile a scarpe da trail running. La tomaia più alta e imbottita tiene ferma la caviglia anche su terreni sconnessi, il tutto sostenuto da una suola Contagrip con alette multidirezionali. In salita e in discesa, il Cross Hike garantisce un ottimo grip grazie al disegno della suola e alla buon rigidità della struttura. La membrana esterna è perfettamente isolante e impermeabile, anche dopo una lunga escursione su fondo bagnato e innovato la tomaia rimane asciutta. Salomon è nota per le attrezzature invernali da sci e quest'esperienza è stata utilizza anche nella progettazione di questo scarpone ideale per l'inverno.

Lowa Renegade GTX

Il nuovo scarpone Renegade GTX® Mid è un modello “cult” nella scuderia degli scarponi da trekking di Lowa, in termini di comfort e ammortizzazione è una delle eccellenze del settore.

La suola Vibram conferisce una presa ottimale a questa calzatura versatile, mentre la struttura LOWA-Monowrap assicura un’eccezionale stabilità del piede e una tenuta perfetta.

La migliore protezione contro le intemperie e la garanzia di avere sempre piedi asciutti sono assicurate dalla combinazione di robusta pelle nabuk e membrana in Gore-Tex® traspirante.

Lowa Explorer Gtx Mid

Lowa Explorer Gtx Mid

Le scarpe Lowa Explorer sono un concentrato di tecnologia al servizio di chi ama il trekking invernale e le attività outdoor sulla neve.

Una scarpa molto avanzata sul lato tecnico, con la pellicola protettiva in TPU, la suola esterna in Vibram Rock Trac Evo e il puntale rialzato che rendono la camminata stabile su ogni tipo di terreno.

In particolare le Explorer hanno in dotazione il modello Rock Trac Evo di Vibram, una suola che ha nella versatilità la sua caratteristica principale.

Proprio per rendere questo scarpone adatto alle camminate sulla neve Lowa ha realizzato la membrana esterna con la testata tecnologia Gore-Tex che assicura una totale impermeabilità, ma anche un ottimo smaltimento del sudore.

La Sportiva Trango Alp Evo GTX

La Sportiva Trango Alp Evo GTX

Trango Alp Evo Gore-Tex è lo scarpone robusto e confortevole dedicato ad attività quali escursionismo alpino e trekking impegnativo anche con carichi pesanti.

Pulizia dei dettagli estetici, contenimento dei volumi per massima mobilità e comfort globale della calzatura sono i punti di forza salienti di un prodotto crossover tra mountaineering e backpacking.

Il look minimalista è ottenuto grazie alla tecnologia ad iniezione interna SubSkin Injection™ che costituisce una nervatura strutturale sottocutanea che evita il ricorso a cuciture non necessarie, soluzione adottata per ottenere un grado elevato di comfort e di idrorepellenza globale.

La fodera in Gore-Tex Performance Comfort garantisce inoltre impermeabilità e traspirabilità.

La suola con tasselli a spessore differenziato lavora in sinergia con l’intersuola in poliuretano ed EVA morbida per un’ottima ammortizzazione complessiva.

Mammut Magic Guide High GTX

Mammut Magic Guide High GTX

Centoventi anni di storia vera per una passione tutta italiana, Dolomite ha saputo ogni giorno proporre articoli innovativi raggiungendo il successo.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Garmont Tower 2.0 Gtx

Scarpone polivalente, leggero e sicuro, per l’alpinismo, le vie ferrate e il trekking su terreni impervi. Il Garmont Tower è ideale per lo scalatore tecnico e l’escursionista moderno che preferiscono uno scarpone versatile e leggero.

L’inserto flex, la lingua e il collarino sono realizzati in un unico pezzo di tessuto elasticizzato con fodera in Gore-Tex®, per maggior confort e un fit più anatomico.

Il sottopiede di montaggio è progressivo, per meglio abbinare la rigidità/flessibilità dello scarpone alla sua lunghezza.

Il fascione Helix in gomma protegge la tomaia e l’intersuola dall’abrasione e dagli impatti su roccia, oltre a fornire migliore aderenza e stabilità torsionale. Suola Vibram® Mulaz con punta piena e tallone semi pieno, per aumentare il grip sulle superfici dure.

Garmont Pinnacle GTX

Garmont Pinnacle GTX

Scarpone Gramont semi-ramponabile, pensato per l’escursionista esperto che fa anche uso di zaino pesante.

Estremamente versatile per backpacking impegnativi e percorsi misti.

Scelto da molti professionisti della montagna per la sua affidabilità e resistenza all’usura. Questo scarpone è compatibile con i ramponi semi-automatici.

La tomaia costruita con un pezzo unico di pelle che si adatta alla forma del piede.

La forma e il sistema di bloccaggio del tallone garantiscono una calzata ancora più anatomica e confortevole.

La suola offre tutto il comfort necessario per le lunghe escursioni assicurando, nel contempo, la rigidità richiesta per la sicurezza con i ramponi.

Suola Vibram® Titus con tallone e punta semi-pieni per aumentare il grip sulle superfici dure.

Salewa Crow GoreTex®

Salewa Crow GoreTex®

Crow GTX è uno scarpone da uomo versatile, adatto all’alpinismo estivo e dotato di tomaia in tessuto anti-abrasione e protezione impermeabile GORE-TEX®.

Progettato per attività estive miste su tutte le superfici di montagne e per il trekking alpino, Crow GTX è munito di suola Vibram Mulaz, compatibile con i ramponi semi-automatici, che offre aderenza sulla roccia e trazione sui terreni montani misti e sulla neve.

La fodera GORE-TEX® Performance Comfort mantiene una temperatura ottimale anche in caso di brusche variazioni climatiche e il solido bordone in gomma protegge il piede su roccia e ghiaione.

Questo scarpone utilizza le tecnologie brevettate Salewa per offrire la garanzia Alpine Fit 100% senza vesciche.

La tecnologia 3F System per un efficiente contenimento del tallone e uno stabile supporto della caviglia.

Zamberland Tofane Nw

Pluripremiato scarpone da trekking, realizzato secondo la tecnica di costruzione norvegese.

La tomaia in pelle toscana pieno fiore con trattamento Hydrobloc® offre un ottimo controllo del microclima interno e la fodera GORE-TEX Performance Comfort garantisce traspirabilità ed impermeabilità.

Il puntale in gomma aggiunge ulteriore protezione al piede da eventuali urti frontali.

Questo prodotto presenta una calzata confortevole e lo snodo FLEX-SYSTEM all’altezza della caviglia per agevolare la flessione del piede durante la camminata.

La suola Zamberlan® Vibram® NorTrack garantisce stabilità e ottimo grip su diversi tipi di terreno.

La costruzione norvegese permette la risuolatura e quindi un utilizzo della calzatura prolungato nel tempo.

Zamberland Tofane Nw

