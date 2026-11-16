Pioggia, fango e radici: tre Topo Athletic GTX per non fermarsi mai

Chi cammina o corre in montagna lo sa bene: il meteo cambia idea più spesso di noi.
Con l’autunno, pioggia, umidità e fango diventano compagni di strada quasi fissi.
Da qui parte Topo Athletic, marchio americano noto per la calzata naturale, la punta ampia e il drop contenuto, con la nuova linea GTX: tre modelli diversi per terreno e distanza, uniti dalla tecnologia Gore-Tex Invisible Fit.
La novità principale è il rivestimento impermeabile, molto più sottile del solito.
Il risultato è una scarpa che protegge dall’acqua senza diventare rigida e che conserva la calzata e il design del modello tradizionale.
Come spiega Paolo Padovani, responsabile commerciale di Topo Athletic Italia, i principi del marchio non cambiano.
Movimento naturale, comfort, spazio per le dita e attenzione alla biomeccanica restano al loro posto.
È la scarpa da trail più venduta della gamma, pensata per macinare chilometri su sentieri facili e moderati.
Il suo punto di forza è il comfort immediato: nessun rodaggio, nessun punto che tira o che dà fastidio, già dalla prima uscita.
Le Topo Ultraventure – Foto Topo Atheltic
La punta larga lascia le dita libere di aprirsi e di gonfiarsi con il passare dei chilometri, riducendo il rischio di vesciche.
Tallone e mesopiede, invece, sono avvolti da un’imbottitura più generosa. Non è un caso, ma un’idea precisa: spazio davanti, tenuta dietro.
L’intersuola è in ZipFoam, un nuovo tipo di EVA, un po’ più morbido e reattivo rispetto al passato.
Assorbe bene le irregolarità del terreno e dà una sensazione di stabilità anche su radici e sassi.
Il drop contenuto favorisce un appoggio più centrale del piede. La schiuma, però, ammortizza bene anche chi preferisce atterrare di tallone.
Per le giornate bagnate la versione GTX introduce due novità.
La prima è la suola Vibram Megagrip, studiata per non scivolare sulle superfici bagnate. La seconda è un nuovo sistema di aggancio universale per le ghette, utile quando fango e detriti si fanno insistenti.
Anche il peso è un punto a favore. Nelle taglie medie, la 9 da uomo e la 7 da donna, si ferma rispettivamente a 307 e 255 grammi.
C’è però un confine da rispettare. L’Ultraventure 5 GTX è una scarpa da sentiero e da strade bianche, non da tracce esposte o terreni molto tecnici.
C’è poi un aspetto che vale per ogni scarpa con membrana: l’acqua che entra dall’alto fatica a uscire.
In caso di guadi o pioggia battente, a fare la vera differenza sono soprattutto le ghette.
Per sfruttarne al massimo le potenzialità conta molto la taglia, che in questo caso corrisponde a quella abituale.
Chi arriva da marchi come Hoka, New Balance o La Sportiva può però valutare mezza taglia in più.
Attenzione se avete il piede stretto: il rischio è che balli dentro la scarpa e che i suoi punti di forza diventino difetti.
Se cercate protezione e un po’ più di struttura, la Trailventure 3 Gtx mid-cut fa proprio al caso vostro.
La piattaforma è di 38/33 mm, la suola Megagrip ha un disegno aggressivo, la piastra anti-roccia è a tutta lunghezza e la tomaia è stata ridisegnata con un materiale antiabrasione.
Topo Trail Venture – Foto Topo Athletic
La struttura più alta sostiene meglio la caviglia, un vantaggio concreto quando si cammina con lo zaino pesante o su fondi irregolari.
Questa protezione si paga in peso e in prezzo: 434 grammi nella taglia 9 da uomo e 240 euro.
La Terraventure 5 GTX è la più essenziale delle tre e la più adatta ai terreni difficili, tra rocce, radici e fango.
Ha una piattaforma bassa di 25/22 mm, un drop di 3 mm, un’ammortizzazione moderata e una piastra anti-roccia sull’avampiede.
La soletta FKT contiene microsfere in TPU che le danno un po’ di rimbalzo.
Nella taglia 9 da uomo pesa 304 grammi, quasi quanto l’Ultraventure 5. Arriva in Italia a novembre al prezzo di 195 euro.
Tutto dipende dalle vostre esigenze e dall’uso che ne farete. Per le lunghe distanze su sentieri facili o moderati, magari a passo veloce, la scelta naturale è l’Ultraventure 5 GTX.
Se invece mettete in conto terreni tecnici o irregolari, meglio la Terraventure 5 GTX. Per l’escursionismo, quando serve una caviglia ben protetta, la risposta è la Trailventure 3 GTX.
Tre scarpe con un’unica idea di fondo: lasciare che il piede si muova in modo naturale anche quando il cielo si chiude.
In montagna il meteo non si sceglie, ma il modo di affrontarlo sì.
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