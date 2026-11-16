Pioggia, fango e radici: tre Topo Athletic GTX per non fermarsi mai

Una membrana più sottile del solito per restare asciutti senza perdere comfort e spazio per le dita. Ultraventure 5, Trailventure 3 e Terraventure 5 cambiano volto a seconda di distanza, fango e terreni tecnici

Chi cammina o corre in montagna lo sa bene: il meteo cambia idea più spesso di noi.

Con l’autunno, pioggia, umidità e fango diventano compagni di strada quasi fissi.

Da qui parte Topo Athletic, marchio americano noto per la calzata naturale, la punta ampia e il drop contenuto, con la nuova linea GTX: tre modelli diversi per terreno e distanza, uniti dalla tecnologia Gore-Tex Invisible Fit.

Una membrana sottile che non irrigidisce la scarpa

La novità principale è il rivestimento impermeabile, molto più sottile del solito.

Il risultato è una scarpa che protegge dall’acqua senza diventare rigida e che conserva la calzata e il design del modello tradizionale.

Come spiega Paolo Padovani, responsabile commerciale di Topo Athletic Italia, i principi del marchio non cambiano.

Movimento naturale, comfort, spazio per le dita e attenzione alla biomeccanica restano al loro posto.

Ultraventure 5 GTX, la protagonista delle lunghe giornate

È la scarpa da trail più venduta della gamma, pensata per macinare chilometri su sentieri facili e moderati.

Il suo punto di forza è il comfort immediato: nessun rodaggio, nessun punto che tira o che dà fastidio, già dalla prima uscita.

Le Topo Ultraventure – Foto Topo Atheltic

La punta larga lascia le dita libere di aprirsi e di gonfiarsi con il passare dei chilometri, riducendo il rischio di vesciche.

Tallone e mesopiede, invece, sono avvolti da un’imbottitura più generosa. Non è un caso, ma un’idea precisa: spazio davanti, tenuta dietro.

Intersuola ZipFoam, morbida e stabile tra radici e sassi

L’intersuola è in ZipFoam, un nuovo tipo di EVA, un po’ più morbido e reattivo rispetto al passato.

Assorbe bene le irregolarità del terreno e dà una sensazione di stabilità anche su radici e sassi.

Il drop contenuto favorisce un appoggio più centrale del piede. La schiuma, però, ammortizza bene anche chi preferisce atterrare di tallone.

Grip sul bagnato, ghette e peso contenuto

Per le giornate bagnate la versione GTX introduce due novità.

La prima è la suola Vibram Megagrip, studiata per non scivolare sulle superfici bagnate. La seconda è un nuovo sistema di aggancio universale per le ghette, utile quando fango e detriti si fanno insistenti.

Anche il peso è un punto a favore. Nelle taglie medie, la 9 da uomo e la 7 da donna, si ferma rispettivamente a 307 e 255 grammi.

I limiti da conoscere prima di partire

C’è però un confine da rispettare. L’Ultraventure 5 GTX è una scarpa da sentiero e da strade bianche, non da tracce esposte o terreni molto tecnici.

C’è poi un aspetto che vale per ogni scarpa con membrana: l’acqua che entra dall’alto fatica a uscire.

In caso di guadi o pioggia battente, a fare la vera differenza sono soprattutto le ghette.

Come scegliere la taglia giusta

Per sfruttarne al massimo le potenzialità conta molto la taglia, che in questo caso corrisponde a quella abituale.

Chi arriva da marchi come Hoka, New Balance o La Sportiva può però valutare mezza taglia in più.

Attenzione se avete il piede stretto: il rischio è che balli dentro la scarpa e che i suoi punti di forza diventino difetti.

Trailventure 3 GTX, la mid-cut per l’escursionismo

Se cercate protezione e un po’ più di struttura, la Trailventure 3 Gtx mid-cut fa proprio al caso vostro.

La piattaforma è di 38/33 mm, la suola Megagrip ha un disegno aggressivo, la piastra anti-roccia è a tutta lunghezza e la tomaia è stata ridisegnata con un materiale antiabrasione.

Topo Trail Venture – Foto Topo Athletic

La struttura più alta sostiene meglio la caviglia, un vantaggio concreto quando si cammina con lo zaino pesante o su fondi irregolari.

Questa protezione si paga in peso e in prezzo: 434 grammi nella taglia 9 da uomo e 240 euro.

Terraventure 5 GTX, essenziale per il sentiero tecnico

La Terraventure 5 GTX è la più essenziale delle tre e la più adatta ai terreni difficili, tra rocce, radici e fango.

Ha una piattaforma bassa di 25/22 mm, un drop di 3 mm, un’ammortizzazione moderata e una piastra anti-roccia sull’avampiede.

La soletta FKT contiene microsfere in TPU che le danno un po’ di rimbalzo.

Nella taglia 9 da uomo pesa 304 grammi, quasi quanto l’Ultraventure 5. Arriva in Italia a novembre al prezzo di 195 euro.

Quale Topo GTX scegliere

Tutto dipende dalle vostre esigenze e dall’uso che ne farete. Per le lunghe distanze su sentieri facili o moderati, magari a passo veloce, la scelta naturale è l’Ultraventure 5 GTX.

Se invece mettete in conto terreni tecnici o irregolari, meglio la Terraventure 5 GTX. Per l’escursionismo, quando serve una caviglia ben protetta, la risposta è la Trailventure 3 GTX.

Tre scarpe con un’unica idea di fondo: lasciare che il piede si muova in modo naturale anche quando il cielo si chiude.

In montagna il meteo non si sceglie, ma il modo di affrontarlo sì.

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