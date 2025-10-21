Andare per funghi, come vestirsi e cosa portare: 9 consigli

Molti appassionati di trekking amano abbinare a una camminata la ricerca dei preziosi frutti del bosco: vediamo cosa indossare e quale attrezzatura portare, quando si va per funghi sui sentieri

Autunno, come vestirsi e cosa portare quando si va per funghi: 9 consigli

L’autunno è la stagione dei funghi.

In questi giorni, i preziosi frutti del bosco sono al massimo della diffusione, pronti per essere raccolti.

La loro comparsa dipende da condizioni precise: dopo circa dieci giorni di pioggia moderata, senza vento e con temperature attorno ai 20 gradi costanti tra giorno e notte, i boschi diventano il loro habitat ideale.

Se siete alle prime armi, conoscere l’attrezzatura giusta può fare la differenza tra una giornata produttiva e una passeggiata infruttuosa.

Ecco 9 consigli per scegliere l’abbigliamento e l’attrezzatura migliore, per andare sui sentieri nei posti da funghi.

1 – Gli scarponi giusti: quelli da trekking autunnale…offroad

La scelta degli scarponi è fondamentale: devono essere comodi, stabili e impermeabili, garantendo sicurezza su terreni scivolosi.

Tenete conto infatti non solo delle condizioni meteo autunnali, ma anche del fatto che i posti da funghi spesso si trovano appena fuori dal sentiero.

Ph.: Gettyimages/Dima Berlin

Gli stivali di gomma sono spesso inadatti perché poco flessibili e scivolosi, mentre gli scarponi da trekking autunnali offrono supporto alla caviglia e suola antiscivolo.

Provateli con i calzini che userete normalmente e assicuratevi che non comprimano i piedi, evitando vesciche e fastidi durante le lunghe camminate.

_Come scegliere gli scarponi per l’autunno

2 – Una mantellina per l’acqua

La stagione dei funghi è caratterizzata da frequenti piogge e umidità: affrontare il bosco senza protezione significa bagnarsi rapidamente.

Una mantellina leggera ma impermeabile o un poncho da trekking è indispensabile, così come controllare il meteo prima di partire.

Anche una pioggia leggera non deve necessariamente fermare la vostra escursione, purché siate attrezzati.

Naturalmente, prudenza prima di tutto: non avventuratevi sui sentieri se è previsto maltempo, neppure se conoscete bene il territorio.

_Tutto quello che c’è da sapere sull’abbigliamento per il trekking sotto la pioggia

3 – Bastoncini da trekking: utili anche quando si va per funghi

Un bastone da trekking o un ramo robusto è utile non solo per sostenersi sui terreni irregolari, ma anche per spostare delicatamente foglie e rametti, permettendo di scoprire i funghi nascosti senza danneggiarli.

Non calpestate funghi non commestibili o velenosi, perché ogni specie ha un ruolo nell’equilibrio del bosco. Il bastone vi aiuta a esplorare con attenzione e sicurezza.

_Come usare i bastoncini da trekking

4 – Il cesto di vimini: tradizione e rispetto dell’ambiente

Forse può risultare un po’ ingombrante, ma c’è qualcosa che rappresenti meglio la ricerca dei funghi?

E allora sì, portiamolo.

Ph.: Gettyimages/Susie Hedberg

Il cesto di vimini permette tra l’altro la libera circolazione dell’aria, favorendo la caduta delle spore sul terreno, quindi assolve anche a una funzione di rispetto dell’ambiente.

Deve essere capiente ma leggero, con manici comodi da trasportare.

Rispetto ai sacchetti di plastica, il vimini garantisce una maggiore traspirazione, evitando che i funghi si ammacchino o fermentino.

5 – Il coltellino da trekking e…da funghi

Un coltellino da funghi è essenziale per staccare il fungo dal terreno e ripulirlo dalle impurità prima di riporlo nel cesto.

Alcuni modelli hanno una spazzolina incorporata, rendendo la raccolta più veloce e igienica.

Permette di tagliare il gambo alla base senza danneggiare il micelio, fondamentale per la crescita futura dei funghi.

_Una guida completa ai coltelli per il trekking

6 – GPS, un compagno necessario nelle nebbie autunnali

Un navigatore GPS portatile aiuta a ritrovare la macchina o il punto di partenza e può servire a segnare le aree più produttive.

Anche se molti esperti si affidano ai punti di riferimento naturali, il GPS è utile soprattutto nei boschi meno conosciuti, riducendo il rischio di perdersi.

E aumenta la sua utilità proprio nelle giornate autunnali, quando la nebbia può essere un rischio per l’orientamento.

_Gps per il trekking: tutto quello che c’è da sapere

7 – Un must del trekking d’autunno: pantaloni e abbigliamento tecnico

Pantaloni resistenti all’acqua e traspiranti proteggono da fango, rovi e insetti, permettendo di muoversi agilmente tra cespugli e tronchi.

Ph.: Gettyimages/Alexander Shapovalov

Maglie e strati termici regolano la temperatura corporea durante la camminata, mentre cappelli o berrette proteggono dalla rugiada e mantengono il calore nelle giornate più fresche.

La scelta di tessuti sintetici o misti evita di bagnarsi e mantiene il comfort per ore di esplorazione.

_Come vestirsi per i trekking d’autunno

8 – E gli attrezzi…in cucina?

Una volta tornati a casa, avere gli strumenti giusti in cucina permette di valorizzare al meglio i funghi raccolti.

Alcuni, come i boleti, diventano protagonisti di sughi e ricette tradizionali.

Il consiglio è consumarli freschi oppure essiccarli dopo averli puliti e tagliati a fette sottili, esponendoli al sole o utilizzando un essiccatore.

Non tutti i fungaioli sono cuochi esperti, ma una buona preparazione in cucina esalta il frutto della propria ricerca e permette di gustare i funghi al massimo delle loro proprietà.

Inoltre, soste nei ristoranti o agriturismi lungo il percorso offrono spunti per ricette locali da annotare e portare a casa.

_Giallo Zafferano ci consiglia più di 3000 ricette per cucinare i funghi

9 – La regola più importante: rispettare l’ambiente

Infine, è fondamentale ricordare che il bosco va rispettato.

Non raccogliete funghi se non siete sicuri della loro commestibilità, evitate di danneggiare radici e micelio, e lasciate il terreno pulito da rifiuti o plastica.

Conoscere le regole locali sulla raccolta dei funghi e limitare la quantità prelevata contribuisce a preservare l’ecosistema e garantire una raccolta sostenibile negli anni futuri.

_I migliori posti da funghi in ogni Regione

_ Leggi gli altri nostri articoli con consigli sul trekking e l’outdoor



Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram