Andare per funghi, come vestirsi e cosa portare: 9 consigli

L’autunno è la stagione dei funghi.
In questi giorni, i preziosi frutti del bosco sono al massimo della diffusione, pronti per essere raccolti.
La loro comparsa dipende da condizioni precise: dopo circa dieci giorni di pioggia moderata, senza vento e con temperature attorno ai 20 gradi costanti tra giorno e notte, i boschi diventano il loro habitat ideale.
Se siete alle prime armi, conoscere l’attrezzatura giusta può fare la differenza tra una giornata produttiva e una passeggiata infruttuosa.
Ecco 9 consigli per scegliere l’abbigliamento e l’attrezzatura migliore, per andare sui sentieri nei posti da funghi.
La scelta degli scarponi è fondamentale: devono essere comodi, stabili e impermeabili, garantendo sicurezza su terreni scivolosi.
Tenete conto infatti non solo delle condizioni meteo autunnali, ma anche del fatto che i posti da funghi spesso si trovano appena fuori dal sentiero.
Ph.: Gettyimages/Dima Berlin
Gli stivali di gomma sono spesso inadatti perché poco flessibili e scivolosi, mentre gli scarponi da trekking autunnali offrono supporto alla caviglia e suola antiscivolo.
Provateli con i calzini che userete normalmente e assicuratevi che non comprimano i piedi, evitando vesciche e fastidi durante le lunghe camminate.
La stagione dei funghi è caratterizzata da frequenti piogge e umidità: affrontare il bosco senza protezione significa bagnarsi rapidamente.
Una mantellina leggera ma impermeabile o un poncho da trekking è indispensabile, così come controllare il meteo prima di partire.
Anche una pioggia leggera non deve necessariamente fermare la vostra escursione, purché siate attrezzati.
Naturalmente, prudenza prima di tutto: non avventuratevi sui sentieri se è previsto maltempo, neppure se conoscete bene il territorio.
Un bastone da trekking o un ramo robusto è utile non solo per sostenersi sui terreni irregolari, ma anche per spostare delicatamente foglie e rametti, permettendo di scoprire i funghi nascosti senza danneggiarli.
Non calpestate funghi non commestibili o velenosi, perché ogni specie ha un ruolo nell’equilibrio del bosco. Il bastone vi aiuta a esplorare con attenzione e sicurezza.
Forse può risultare un po’ ingombrante, ma c’è qualcosa che rappresenti meglio la ricerca dei funghi?
E allora sì, portiamolo.
Ph.: Gettyimages/Susie Hedberg
Il cesto di vimini permette tra l’altro la libera circolazione dell’aria, favorendo la caduta delle spore sul terreno, quindi assolve anche a una funzione di rispetto dell’ambiente.
Deve essere capiente ma leggero, con manici comodi da trasportare.
Rispetto ai sacchetti di plastica, il vimini garantisce una maggiore traspirazione, evitando che i funghi si ammacchino o fermentino.
Un coltellino da funghi è essenziale per staccare il fungo dal terreno e ripulirlo dalle impurità prima di riporlo nel cesto.
Alcuni modelli hanno una spazzolina incorporata, rendendo la raccolta più veloce e igienica.
Permette di tagliare il gambo alla base senza danneggiare il micelio, fondamentale per la crescita futura dei funghi.
Un navigatore GPS portatile aiuta a ritrovare la macchina o il punto di partenza e può servire a segnare le aree più produttive.
Anche se molti esperti si affidano ai punti di riferimento naturali, il GPS è utile soprattutto nei boschi meno conosciuti, riducendo il rischio di perdersi.
E aumenta la sua utilità proprio nelle giornate autunnali, quando la nebbia può essere un rischio per l’orientamento.
Pantaloni resistenti all’acqua e traspiranti proteggono da fango, rovi e insetti, permettendo di muoversi agilmente tra cespugli e tronchi.
Ph.: Gettyimages/Alexander Shapovalov
Maglie e strati termici regolano la temperatura corporea durante la camminata, mentre cappelli o berrette proteggono dalla rugiada e mantengono il calore nelle giornate più fresche.
La scelta di tessuti sintetici o misti evita di bagnarsi e mantiene il comfort per ore di esplorazione.
Una volta tornati a casa, avere gli strumenti giusti in cucina permette di valorizzare al meglio i funghi raccolti.
Alcuni, come i boleti, diventano protagonisti di sughi e ricette tradizionali.
Il consiglio è consumarli freschi oppure essiccarli dopo averli puliti e tagliati a fette sottili, esponendoli al sole o utilizzando un essiccatore.
Non tutti i fungaioli sono cuochi esperti, ma una buona preparazione in cucina esalta il frutto della propria ricerca e permette di gustare i funghi al massimo delle loro proprietà.
Inoltre, soste nei ristoranti o agriturismi lungo il percorso offrono spunti per ricette locali da annotare e portare a casa.
Infine, è fondamentale ricordare che il bosco va rispettato.
Non raccogliete funghi se non siete sicuri della loro commestibilità, evitate di danneggiare radici e micelio, e lasciate il terreno pulito da rifiuti o plastica.
Conoscere le regole locali sulla raccolta dei funghi e limitare la quantità prelevata contribuisce a preservare l’ecosistema e garantire una raccolta sostenibile negli anni futuri.
