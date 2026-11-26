Che tu stia organizzando un trekking in Cina o abbia già prenotato il viaggio, probabilmente vorrai restare connesso e sapere come orientarti. Dai sentieri dello Yunnan e del Sichuan agli itinerari d’alta quota in Tibet, navigazione e connessione mobile richiedono qualche accorgimento

Le app internazionali non sempre funzionano come previsto nella Cina continentale e la copertura mobile può variare molto.

Preparare gli strumenti giusti prima di partire ti aiuterà a raggiungere i sentieri senza inutili complicazioni.

Scegliere mappe adatte alla Cina

Google Maps non è affidabile come strumento principale di navigazione nella Cina continentale.

Le restrizioni di accesso possono limitarne i servizi e le differenze tra sistemi cartografici cinesi e internazionali possono causare errori nella posizione.

I provider cartografici autorizzati in Cina utilizzano generalmente coordinate GCJ-02, mentre i dispositivi GPS registrano di norma posizioni in WGS-84. Baidu Maps usa inoltre il sistema BD-09.

Amap (Gaode Maps) è una buona scelta per gli spostamenti locali, ad esempio tra alloggi, stazioni e punti di partenza dei trekking.

Baidu Maps offre molte informazioni sul territorio, ma l’interfaccia in cinese può risultare poco intuitiva.

Su iPhone, Apple Maps è utile per la navigazione generale, ma non è consigliabile affidarsi esclusivamente a questa app per i percorsi più isolati.

Preparare la connessione prima dell’arrivo

Internet mobile è importante per navigare, tradurre, pagare e comunicare con le guide locali.

Sulle normali reti della Cina continentale, diversi servizi internazionali, tra cui Google, WhatsApp, Instagram e Facebook, sono soggetti a restrizioni.

Una eSIM internazionale può semplificare la connessione ed evitare di cercare una SIM fisica locale appena atterrati.

La eSIM per la Cina di Holafly è un’opzione da valutare quando confronti i pacchetti dati per il viaggio. Include una VPN che può aiutarti ad accedere a siti altrimenti bloccati.

Scarica le app necessarie e completa la registrazione degli account prima della partenza.

WeChat è utile per comunicare con guide e strutture ricettive; Alipay facilita i pagamenti quotidiani.

Scaricare mappe offline e verificare i percorsi GPX

Nelle zone montane remote, nelle vallate profonde e nei boschi, la copertura mobile può essere instabile. È quindi importante preparare la navigazione offline prima di lasciare un centro abitato.

OsmAnd e Organic Maps permettono di scaricare mappe utilizzabili senza dati mobili. Per informazioni più specifiche sui sentieri, piattaforme cinesi come 2bulu (两步路) e Six Foot (六只脚) condividono tracce GPS e descrizioni degli itinerari.

Una traccia GPX è un punto di partenza, non una garanzia di sicurezza o accessibilità. Controlla la data di caricamento, i commenti recenti e i resoconti dei viaggiatori.

Alcuni percorsi attraversano aree protette, tratti chiusi o zone che richiedono un permesso. Verifica l’accesso con le autorità locali o un operatore trekking.

Salva il file GPX offline e, se possibile, importalo in due app di navigazione. Conserva anche le coordinate dei punti di partenza, i nomi degli alloggi in cinese e i waypoint principali.

Autonomia della batteria e sicurezza

La navigazione GPS consuma molta batteria, soprattutto con lo schermo acceso durante le escursioni.

Il freddo in quota può ridurre ulteriormente le prestazioni dello smartphone.

Per un viaggio di più giorni, un power bank da circa 20.000 mAh offre una buona riserva, nel rispetto delle compatibilità e delle regole della compagnia aerea.

Prima di partire, comunica itinerario e orario previsto di rientro a qualcuno del gruppo o dell’alloggio. Salva i numeri di emergenza: 110 per la polizia, 120 per le emergenze mediche e 119 per i vigili del fuoco.

In sintesi

Installa Amap, OsmAnd e Organic Maps, scarica le mappe delle zone che visiterai, verifica le tracce GPX e prepara la connessione mobile. Configura WeChat e Alipay, porta un power bank e una mappa cartacea per i percorsi remoti.

Controlla sempre permessi, meteo e accessibilità dei sentieri sul posto.

_Leggi altri articoli con consigli per il trekking e l’outdoor

_Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram