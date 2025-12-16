Trekking d’inverno, 12 cose da sapere per proteggersi dal freddo

Dalle scarpe alle giacche impermeabili, dall'attenzione ai segnalo di allarme all'idratazione, ecco tutto ciò che serve per godersi un trekking invernale rimanendo caldi e asciutti

Come proteggersi dal freddo nelle escursioni d’inverno: 12 consigli fondamentali

Quando si tratta di escursioni d’inverno, la parola d’ordine è: rimanere caldi.

Saper scegliere l’equipaggiamento giusto può fare la differenza tra un’esperienza piacevole e una giornata infernale.

Dalle scarpe adeguate ai giusti strati di vestiti, ecco una guida completa per affrontare il freddo in sicurezza e comfort.

1 – Scegliere il giusto paio di scarpe

Mantenere i piedi caldi è essenziale per godersi un’escursione invernale senza disagi. I piedi freddi non solo compromettono il comfort, ma possono portare a complicazioni come il congelamento delle dita dei piedi.

Gli scarponi da trekking invernali sono assolutamente necessari, percè offrono una protezione migliore contro le intemperie esterne e riescono a tenere il piede cadlo e asciutto, evitando all’acqua e alla neve di entrare.

Inoltre, gli scarponi da trekking invernali, hanno la caviglia alta e sono più rigidi, riescono così a fornire al piede maggiore supporto e stabilità anche su terreni innevati o ghiacciati.

2 – Calze termiche per proteggere le estremità

Quando si cammina in inverno, i piedi sono tra le parti del corpo più esposte al freddo. Mentre in estate si tende a preoccuparsi del sudore, in inverno la preoccupazione principale è mantenerli caldi e asciutti, per farlo occorrono calze spesse, preferibilmente realizzate in lana merino.

La lana merino è fantastica per mantenere il calore anche quando è leggermente umida e la sua capacità di far respirare il piede evita l’accumulo di sudore. Mantenere il piede asciutto e caldo è essenziale per il comfort durante le lunghe camminate.

Questi capi infatti hanno un’ottima capacità di dispersione dell’umidità che si forma quando si cammina, ecco perchè l’uso di calze in fibre naturali come la lana merino può davvero fare la differenza.

3 – Ghette, un accessorio indispensabile d’inverno

Le ghette sono un accessorio essenziale per le escursioni invernali: si tratta di una protezione extra che si indossa sopra le scarpe e intorno alla parte inferiore dei pantaloni, creando una barriera contro neve, fango e acqua.

Durante le escursioni in ambienti innevati o in giornate particolarmente umide, le ghette impediscono all’acqua di infiltrarsi nelle scarpe, contribuendo a mantenere i piedi asciutti.

Le ghette non solo proteggono i piedi, ma evitano che l’umidità risalga lungo i pantaloni, mantenendo asciutti anche i polpacci e le gambe: particolarmente importante quando si cammina in condizioni di neve alta, poiché il contatto costante con la neve può rendere i tessuti umidi, causando una perdita di calore.

4 – Pantaloni: l’impermeabilità è un must

I pantaloni da trekking invernali sono essenziali per chi ama le escursioni in montagna: sono realizzati con tessuti più spessi rispetto ai pantaloni estivi e, in molti casi, hanno un rivestimento interno in pile per offrire un ulteriore strato di isolamento.

Questi pantaloni mantengono calde le gambe e forniscono una protezione efficace contro il vento gelido, grazie alle membrane e ai tessuti con sui sono realizzati.

Quasi tutti i modelli tecnici sono anche idrorepellenti e sono quindi in grado di resistere all’umidità o alla neve leggera.

5 – Mantieni caldo il torace

Mantenere il torace sempre ben riscaldato e coperto è fondamentale per prevenire il raffreddamento dell’intero corpo.

Il modo migliore per farlo è vestire a strati, utilizzando la cosiddetta tecnica della cipolla:

Si inizia con un base layer termico , progettato per trattenere il calore corporeo, questo strato serve a mantenere la temperatura vicina alla pelle, impedendo al calore di disperdersi.

, progettato per trattenere il calore corporeo, questo strato serve a mantenere la temperatura vicina alla pelle, impedendo al calore di disperdersi. Si aggiunge poi un secondo strato , come una maglia a maniche lunghe o un pile leggero, per un’ulteriore protezione.

, come una maglia a maniche lunghe o un pile leggero, per un’ulteriore protezione. Infine, completa con una giacca impermeabile, se le condizioni climatiche sono particolarmente avverse, una giacca hard shell sarà indispensabile per evitare che freddo, vento e umidità penetrino negli strati inferiori, garantendo un’adeguata protezione contro le intemperie.

6 – Proteggere testa e collo

La testa e il collo sono aree molto sensibili alla dispersione del calore e sono anche tra le più esposte alle intemperie, per questo è fondamentale proteggerle durante le escursioni invernali.

Indossare un cappello o una cuffia ben isolante è indispensabile, molti cappelli sono dotati di protezioni per le orecchie, che sono tra le prime parti del corpo a soffrire il freddo.

In alternativa, per una protezione totale, puoi scegliere un passamontagna, che copre sia la testa che il collo. Per il collo può essere utile indossare una sciarpa leggera può fornire un ulteriore strato di calore.

Se le condizioni sono particolarmente avverse, considera di indossare anche lo scaldacollo, ideale per garantire la massima protezione contro il freddo.

7 – Come proteggere le mani

Le mani sono particolarmente vulnerabili al freddo durante le escursioni invernali e sono anche le parti del corpo più sollecitare dopo i piedi: le utilizziamo per aprire zaini, maneggiare il telefono o reggere i bastoncini.

La chiave è usare guanti da outdoor che di solito sono composti da due strati: un paio di guanti sottili a contatto con la pelle, che permettano una buona destrezza, ideali per operazioni più precise come scattare foto o cercare qualcosa nello zaino. Sopra questi dei guanti più spessi per mantenere le dita al caldo.

Se preferisci un solo strato, assicurati di scegliere guanti ben isolanti, che siano in gradi di proteggere da freddo, umidità e neve. In climi particolarmente freddi può essere utile l’utilizzo di scaldamani, che possono essere infilati nei guanti per un calore extra.

8 – Organizzare il carico dello zaino

Un problema comune durante le escursioni invernali è la difficoltà di trovare l’attrezzatura nello zaino senza togliersi i guanti.

Per evitare di dover esporre le mani al freddo, organizza il tuo equipaggiamento in piccoli sacchetti impermeabili e riponi gli oggetti più utilizzati in tasche facilmente accessibili.

Sapere dove si trova ogni cosa riduce il tempo di esposizione al freddo e migliora la tua efficienza durante le pause.

Inoltre, mantenere tutto ben organizzato ti permetterà di risparmiare energia e di non raffreddarti troppo mentre cerchi l’attrezzatura nello zaino.

9 – Portare vestiti di ricambio

Portare vestiti di ricambio è un aspetto fondamentale nella preparazione di un’escursione invernale. Il meteo in montagna può cambiare rapidamente e spesso le temperature possono scendere rapidamente: avere indumenti extra a disposizione permette di affrontare eventuali emergenze e di rimanere al caldo anche se il tempo peggiora.

É consigliabile portare almeno un cambio completo di abbigliamento intimo e un ulteriore strato isolante.

In questo modo, se dovessi bagnarti, avrai la possibilità di sostituire gli strati umidi e prevenire l’ipotermia, mantenendo sempre una temperatura corporea ottimale.

10 – Scaldamani: un accessorio sottovalutato per l’inverno

Gli scaldamani possono fare una grande differenza durante un’escursione invernale.

Esistono diversi tipi di scaldamani: quelli usa e getta e quelli ricaricabili. Sono leggeri e facili da trasportare, e rappresentano una vera salvezza quando le mani iniziano a raffreddarsi troppo.

Oltre a mantenersi in movimento, un altro consiglio utile è cercare riparo durante le pause. Trovare un masso che offra un po’ di protezione dal vento o utilizzare un bivacco può aiutarti a mantenere il calore e proteggerti dalle intemperie durante i momenti di riposo.

11 – Tenere un’andatura più elevata

Camminare a un ritmo sostenuto è un ottimo metodo per mantenere il corpo caldo durante le escursioni invernali.

Quando si cammina più velocemente, il corpo genera più calore, contribuendo a contrastare il freddo esterno. Se le condizioni del percorso lo permettono, prova ad aumentare il ritmo della camminata.

Ovviamente, è importante non esagerare e mantenere sempre un livello di sforzo che sia sicuro e gestibile, soprattutto in presenza di neve o ghiaccio.

Il movimento costante è comunque uno degli alleati migliori contro il freddo.

12 – Sensazione di freddo: attenzione ai segnali d’allarme

Uno degli errori più comuni durante le escursioni invernali è ignorare i segnali del corpo.

Se inizi a sentire freddo, è importante fermarsi e prendere provvedimenti immediati; ignorare questi segnali può portare a conseguenze serie, come il congelamento o l’ipotermia.

Assicurati di “preoccuparti” del tuo benessere: se sei freddo, affamato o assetato, fermati e risolvi il problema subito.

Più si aspetta, più difficile sarà riportare il corpo a una condizione di comfort. La tempestività nell’affrontare questi segnali è fondamentale per evitare situazioni di pericolo.

Le escursioni invernali possono regalare paesaggi di straordinaria bellezza e sensazione di libertà, ma affrontare il freddo richiede preparazione e consapevolezza.

Seguendo questi consigli, potrai vivere la tua avventura invernale con maggiore sicurezza e comfort.

