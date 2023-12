Quale sarebbe il regalo di Natale migliore da fare per gli appassionati di outdoor spendendo una cifra discreta? Di seguito ecco 7 prodotti di qualità delle più grandi marche in commercio che potete regalare con un buon budget

Regali di natale per appassionati di trekking tra 50 e 150 euro: Un buon budget per prodotti di qualità

Arrivati a questo punto dell’anno, c’è una domanda che bisogna farsi: quale regalo possiamo fare ai nostri amici, compagni d’escursione o altro per rendere indimenticabile l’esperienza in montagna?

Sarebbe bello poter accedere alla lista dei desideri di tutti i nostri conoscenti in modo da riuscire a fare un regalo che, pur non essendo originale, almeno è nelle aspettative di chi lo riceve.

A volte non è necessario né obbligatorio spendere delle cifre astronomiche per fare un degno pensiero, è sufficiente pensare all’idea regalo più adatta al destinatario, magari qualcosa di utile che ha sempre desiderato rimandando l’acquisto a data da destinarsi.

Con un budget fino a 150 euro si possono trovare ottimi prodotti delle migliori marche sul mercato: bastoncini per il trekking, scarponcini, scarpe, zaini e tanto altro ancora.

Del resto, un appassionato di outdoor come potrebbe rinunciare a un paio di scarpe realizzate con le migliore tecnologie in circolazione a un prezzo quasi stracciato?

Comfort, supporto e lunga durata del prodotto rimangono caratteristiche fondamentali per affrontare qualsiasi tipologia di sentiero o cammino.

Qui sotto potete trovare qualche suggerimento e qualche buona offerta per fare un regalo di qualità con un budget tutto sommato non eccessivo.

Bastonici Salewa Carbonium Ascent

Asta telescopica in tre pezzi in carbonio, schiuma EVA bicomponente ergonomica e G-Reptile grip tape per bastoncini da trekking all’altezza della fama di Salewa.

iHero – Kool Exclusive Edition 2022

Un vero e proprio kit che comprende, oltre ai bastoncini, 2 Guanti da Nordic Walking e 2 Lacci da trekking necessari per svolgere in sicurezza entrambe le discipline.

Salomon – Outsnap Climasalomon Donna

Scarpe leggere, sportive e comode. La tecnologia Climasalomon Waterproof garantisce una protezione completa dalle intemperie.

La suola Contagrip conferisce una presa ottimale su svariate superfici.

L’intersuola EnergyCell e la soletta Ortholite completano l’opera, garantendo massimo comfort per tutto il giorno.

Scarponi Columbia Redmond III Mid

Studiati per affrontare ogni tipo di terreno e condizione atmosferica, presentano una tomaia impermeabile che è anche traspirante per mantenere i piedi asciutti tutto il giorno.

Corredati di una suola comoda, resistente e a elevata trazione.

Scarponi Cmp Rigel Mid Wp

Rigel è una scarpa da montagna impermeabile, sportiva e alla moda anche grazie ai dettagli a contrasto.

Adatta per terreni bagnati e asciutti grazie alla costruzione e al materiale misto della suola CMP fullon Grip.

Garantisce il massimo comfort e stabilità grazie allo speciale supporto alla caviglia, la suola in EVA con Ortholite e protezione del tallone in TPU all’interno.

La nuova versione della membrana impermeabile Clima Protect è ora ancora più resistente e traspirante.

Ferrino Unisex – Zaino Finisterre nero, 48 l

Il marchio è noto a tutti, e questo zaino è certamente un’ottima offerta se si guarda ai prodotti sul mercato appartenenti alla categoria in questione.

Il bastino in acciaio flessibile, oltre ad assicurare una ottima distribuzione del carico, permette di mettere in tensione la rete che separa lo zaino dalla schiena dell’utilizzatore, assicurando un elevato livello di aerazione.

Le tasche sono numerose: sul cappuccio, di sicurezza, frontale, laterali in rete, su fascia a vita e interna sul dorso.

Diversi sono anche gli accessori: un riflettore Recco integrato, un separatore inferiore, due porta bastoncini/piccozza, un porta bastoncini rapido, nastri di compressione laterale, un porta materiali frontale (con nastri addizionali) e un copri zaino incluso compatibile col sistema di idratazione H2 Bag.

Salewa MS Wildfire Gore-TEX, scarpe da trekking e da escursionismo

Una scarpa da avvicinamento tecnico dalla vestibilità precisa, comoda, con suola Pomoca ad alte prestazioni per gli avvicinamenti veloci in montagna, passaggi tecnici e vie classiche.

Dotata di sistema 3F: quest’ultimo collega la parte interna della scarpa con la suola e il tallone garantendo flessibilità, supporto e una calzata aderente in caso di terreno scivoloso.

La scarpa presenta, inoltre, una struttura a rete Exa Shell che avvolge il collo del piede offrendo una calzata precisa e un bilanciamento ottimo dell’avampiede. Questa struttura, in aggiunta, protegge la tomaia da eventuali abrasioni.

