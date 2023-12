Con budget da oltre 150 euro è possibile fare un acquisto di grande qualità per gli appassionati del trekking: vediamo 10 idee regalo che faranno la felicità di chi li riceve

Natale 2023: 10 regali per gli appassionati di trekking da 150 euro in su

Natale è l’occasione perfetta per donare regali significativi a chi ama il trekking e le attività outdoor.

Con un budget superiore ai 150 euro, ci si può concentrare su prodotti di alta qualità.

Ad esmpio un paio di scarpe da trekking di alta qualità, progettate per offrire comfort, supporto e durata durante lunghe camminate su terreni di diversa difficoltà.

Scarpe con tecnologie avanzate come impermeabilità e ammortizzazione migliorata sono essenziali per chi ama affrontare i sentieri.

Per chi ama trascorrere notti sotto le stelle, una tenda tecnica e resistente è un regalo ideale.

Oggi sono progettate con materiali di alta qualità che offrono protezione contro le intemperie e facilità di montaggio, rendendo l’esperienza outdoor più piacevole e sicura.

Una giacca tecnica da trekking è un altro regalo che combina stile e funzionalità.

Giacche impermeabili e traspiranti, dotate di tecnologie come il Gore-Tex, garantiscono protezione contro le condizioni meteorologiche avverse senza compromettere la comodità e la libertà di movimento.

Oltre a garantire comfort e sicurezza durante le avventure all’aperto, questi regali contribuiscono a migliorare complessivamente l’esperienza di chi ama esplorare la natura.

Vediamo 10 prodotti in questa fascia di prezzo, che risulteranno regali certamente graditi agli appassionati.

Tenda Ferrino Pilier 3

Tenda da campeggio compatta, ultraleggera e a montaggio rapido, pensata come mini rifugio per trekking, escursionisti, alpinisti o ciclisti che effettuano viaggi a piedi o in bicicletta.

Peso e volume molto ridotti. Offre impermeabilità fino 3000 mm e interno con zanzariera.

Tenda Ferrino Proxes 6

Una tenda per quattro persone per il trekking e il campeggio in famiglia, con spaziose stanze e ampia zona giorno, dotata di sistemi per una maggiore aerazione e abitabilità.

La struttura a tunnel è alta 1,80 metri, la camera interna ha un telaio divisorio amovibile.

Tenda Salewa Alpine Hut

Una grande tenda geodetica a 3 stagioni, a doppia parete, per quattro persone.

Rappresenta un equilibrio ottimale tra protezione dagli agenti atmosferici e ventilazione.

Offre protezione da colonna d’acqua di 4000 mm. Ampio vano anteriore per cucinare o riporre gli attrezzi.

Tenda Salewa Litetrek II

Una tenda semi-geodetica a doppio telo, un buon compromesso tra protezione alle intemperie, ventilazione e spazi interni.

Il design 100% autoportante permette di montarla senza problemi sulla roccia o in ambienti alpini, dove non sempre c’è sufficiente spazio per utilizzare tiranti e picchetti.

In alternativa, i punti d’ancoraggio possono essere estesi per una maggior flessibilità, per esempio sulla neve.

Piumino Salewa Ortles Medium

Idroreppellente, antivento e versatile, un classico di Salewa per l’alpinismo sportivo e l’arrampicata su ghiaccio.

Che si usi come strato medio isolante o come capospalla esterno, la struttura a scomparti tridimensionali, il piumino dell’imbottitura (750 cuin, 90/10 Responsible Down Standard) e l’isolamento ibrido con TirolWool® Celliant® garantiscono la giusta quantità di trattenimento del calore richiesta dalle diverse parti del corpo.

Giacca La Sportiva Sirius Evo Shell

Un softshell leggero realizzato con materiale completamente riciclato, ideale per affrontare condizioni difficili.

Il tessuto traspirante, antivento e idrorepellente lo rendono ideale per le attività ad alta intensità.

Salewa – Ortles PTX

Un guscio molto resistente che utilizza la tecnologia Powerflex di Cordura.

Pensato principalmente per l’arrampicata e l’alpinismo date le sue alte doti tecniche, la linea pulita e minimale lo fanno apprezzare anche per utilizzi più casual.

Patagonia – M’s Storm10



Una giacca leggera ed elastica, che utilizza la tecnologia a 3 strati H2No Performance Standard per prestazioni eccezionali a tenuta d’acqua e traspirabilità. Cuciture certificate Fair Trade.

Columbia – Newton Ridge Plus II

Uno scarpone da trekking resistente e leggero progettato per una varietà di attività all’aperto.

Realizzato con pelle rivestita in PU, pelle scamosciata, tomaia in rete e hardware in metallo.

Il sistema Omni-Heat mantiene i piedi caldi e asciutti durante le camminate invernali.

Adidas – Terrex

La tomaia è composta per almeno il 50% da un mix di materiali riciclati, per contrastare l’inquinamento causato dalla plastica, fodera in GORE-TEX impermeabile e traspirante.

I materiali anti abrasione migliorano invece la resistenza sui terreni più impervi.

La suola Continental™ Rubber assicura un grip imbattibile anche sulle superfici bagnate.

