Quale potrebbero essere il miglior regalo di Natale per l'outdoor spendendo una cifra irrisoria? Ecco 7 prodotti utili e di qualità da acquistare senza fare delle vere follie

Natale 2023: Un pensiero utile e low budget per gli appassionati di trekking

Quali sono le migliori idee regalo di Natale per un amico, collega o conoscente amante del trekking e della montagna?

Troppo spesso non è sufficiente conoscere gusti e preferenze: il rischio di sbagliare e fare brutta figura è sempre dietro l’angolo.

Tuttavia, è sempre possibile fare un piccolo pensiero di cortesia che non pesi troppo sul nostro portafogli, magari qualcosa che possa tornare utilissimo in varie esperienze outdoor.

Un accessorio di cui si ha sempre avuto bisogno rispetto al quale si è sempre rimandato l’acquisto a data da destinarsi.

Dei ramponcini, dei coltellini multiuso, o una torcia possono sempre essere dei validi prodotti di grande utilità e versatilità.

Magari anche un sacco a pelo progettato con materiale di alta qualità potrebbe essere l’ideale per chi ama il comfort e dormire all’aria aperta.

E poi, dei bastoncini da trekking possono sempre tornare utili su qualsiasi tipologia di sentiero o cammino che si voglia intraprendere.

In più, non serve certo spendere cifre astronomiche per poterli acquistare: bastano pochi spiccioli per garantirsi prodotti di grande fattura e qualità dei più grandi marchi outdoor.

Qui sotto potete trovare alcune offerte su Amazon utili per non spendere troppo e fare un regalo giusto e, soprattutto, intelligente.

Bastoncini Ferrino Gta

Bastoncini livello base del noto brand outdoor. Costruiti in alluminio, leggeri e resistenti. Idea regalo perfetta per chi vuol provare la prima volta questi attrezzi.



Adatto per camminare in tutte le stagioni o praticare escursionismo.

Materiale delle sezioni: lega di alluminio 6061; diametro delle tre sezioni: 18/16/14 mm; sistema di bloccaggio a vite; punta in tungsteno; rotella da neve inclusa; puntale silenzioso.

_ Disponibili in offerta su Amazon:

Coltello multiuso Victorinox Fieldmaster

Victorinox multiuso è uno dei più noti coltellini per l’outdoor, conosciuto e apprezzato da ogni amante della vita all’aria aperta.

Ottimo per i lavori in ambienti esterni, in giardino o le gite in campeggio.

Caratteristiche principali: forbici e seghetto per legno.

Ricco di dotazioni, di ottima qualità e curato in ogni dettaglio, un regalo sicuramente apprezzato.

_ Disponibili in offerta su Amazon:

Ferrino Pro Liner Sq, Sacco Lenzuolo

Il sacco-lenzuolo prodotto da Ferrino è decisamente quello che ci vuole se si desidera la comodità durante le avventure all’aria aperta.

Realizzato in poliestere satin, dotato di sacca porta cuscino, un sacchetto contenitore e una comoda apertura laterale.

Decisamente un regalo utile, specie se si considera il fatto che il prodotto può essere adatto per tutte le stagioni.

Disponibile in offerta su Amazon:

Ramponi Salewa Puez Mtn Spike Crampon

Questi ramponi per scarponi da montagna offrono una buona trazione e stabilità anche grazie all’ampia talloniera.

Inoltre, le fettucce sul collo del piede assicurano una vestibilità ferma.

Sono provvisti di ben diciotto chiodi in acciaio inox di qualità per ogni piede e un sistema di catene robuste per assicurare un’ottima trazione sia sul ghiaccio che su altri terreni difficili.

I ramponi Salewa sono adatti sia per uomini che per donne di tutte le età e sono concepiti per terreni in pendenza, tratti di sentiero pericolosi e situazioni analoghe.

Non da meno, questo prodotto è ottimo sia per il trail running che per l’hiking.

Disponibili in offerta su Amazon:

Torcia frontale Led Everbeam

Leggera molto luminosa, ottimo il rapporto qualità prezzo.

Tre modalità di illuminazione: forte, intermedia e debole. L’orientamento della luce è regolabile di 90°

Il fascio luminoso consente di focalizzare la luce in base a diverse esigenze. Arriva fino a 5/6 ore di autonomia con una sola ricarica.

_ Disponibili in offerta su Amazon:

Calze Salewa Trek N

Calzini da trekking utili a temperature più miti, grazie alla costruzione traspirante nel sottopiede e a un sistema di ventilazione a rete sul collo, comfort e smaltimento di calore sono assicurati.

_ Disponibili in offerta su Amazon:

Calze da alpinismo La Sportiva Mountain Sock

Calze dal grande comfort grazie alla struttura differenziata e rinforzata tra il piede destro e quello sinistro.

Realizzate in spugna ammortizzante con rinforzi nel pre-tallone, nel tallone e nelle dita dei piedi.

_ Disponibili in offerta su Amazon:

