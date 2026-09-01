Trekking d’autunno: 9 regole per non farti sorprendere sui sentieri

I boschi si accendono di ocra e rosso, ma le giornate si accorciano e il meteo cambia in fretta. Ecco come affrontare le escursioni autunnali in sicurezza, senza rinunciare alla magia della stagione.

Il trekking d’autunno è una delle esperienze all’aperto più gratificanti che si possano vivere.

È la stagione perfetta per scoprire la magia di boschi e montagne, quando gli alberi si tingono di ocra, arancione, rosso e oro, una miriade di sfumature che regalano alle vette un fascino unico.

Come in ogni periodo dell’anno, però, camminare richiede il rispetto di alcune regole di prudenza. Ecco nove consigli fondamentali per trasformare le escursioni autunnali in un’esperienza indimenticabile.

Le giornate si accorciano, occhio al buio

Le giornate hanno iniziato ad accorciarsi già a fine giugno, ma è con l’autunno che il fenomeno diventa evidente, e un escursionista non può ignorarlo.

Una torcia o una lampada frontale, insieme a strati extra di abbigliamento, diventano un must per far fronte al calo di luce e temperatura.

Le torce riducono i rischi legati all’ipotesi di rimanere al buio sui sentieri e sono essenziali per le camminate al chiaro di luna.

Le giornate più brevi portano anche aspetti affascinanti: la fauna selvatica si muove di più al crepuscolo, rendendo più probabile l’avvistamento degli animali.

E che dire dei tramonti autunnali, quando l’aria nitida permette di vedere lontano il profilo delle montagne al calar del Sole? Uno spettacolo che solo l’autunno sa regalare.

1. Controllare sempre le previsioni meteo

In autunno le previsioni sono un po’ meno affidabili rispetto al resto dell’anno, soprattutto per chi cammina in montagna.

Anche nelle belle giornate il sole non è intenso e venti freddi possono comparire in qualsiasi momento.

Questo non significa rinunciare a informarsi: al contrario, serve ancora più attenzione.

Come? Concentrandosi sulle previsioni a breve termine e molto specifiche del territorio che si intende visitare. Avere contatti con guide esperte di quella montagna aiuta a capire come il tempo potrebbe evolversi.

_ Ecco come scegliere la giusta app per le previsioni metereologiche

2. Abbigliamento di scorta per ogni imprevisto

Vista l’imprevedibilità del meteo, è indispensabile vestirsi a strati.

Occorre equipaggiarsi con abbigliamento caldo, una giacca antivento e impermeabile, e non dimenticare mai cappello e guanti.

Questo comporta un aumento del peso dello zaino, perché bisogna essere pronti a reagire a qualsiasi cambiamento improvviso.

Utilizza una copertura impermeabile per lo zaino e sacchetti stagni per abiti ed effetti personali.

_ In questo articolo vediamo come scegliere l’abbigliamento autunnale da trekking

3. Autunno, la stagione in cui è più facile perdersi sui sentieri

Camminare in un bosco colorato dall’autunno è meraviglioso, ma richiede prudenza: nebbia, terreno bagnato, fango e suolo coperto da foglie scivolose sono tutti fattori di rischio.

Se ti piace andare per funghi, fotografare i colori della stagione o semplicemente immergerti nei boschi, dovresti sempre essere consapevole della tua posizione, lasciare segni e individuare punti di riferimento naturali per non perderti.

La mappa cartacea e la bussola in autunno diventano un must, così come può essere di grande aiuto un buon dispositivo Gps o un’app di navigazione sullo smartphone.

_ Ecco i migliori gps per il trekking

_ Scopri come usare Wikiloc, l’app per seguire la traccia dei tuoi itinerari

4. Abbigliamento per il trekking d’autunno: al bando il cotone

Non indossare capi in cotone: non tengono caldo e impiegano molto tempo ad asciugarsi una volta bagnati.

Dai la preferenza a materiali sintetici come il poliestere o naturali come la lana, che asciugano più in fretta, allontanano l’umidità e garantiscono un buon isolamento.

Un buon negozio di abbigliamento tecnico saprà consigliarti sul materiale più adeguato al trekking in autunno.

5. Attenti all’ipotermia, un nemico da non sottovalutare

L’ipotermia è un pericolo reale durante le escursioni autunnali.

Le temperature non sono estreme come in inverno, ma nebbia, umidità e venti freddi possono formare una combinazione letale.

Quando terminiamo l’escursione è importante togliere rapidamente i vestiti umidi e bagnati per mantenere un’adeguata temperatura corporea.

Lascia vestiti e scarpe di ricambio asciutti nella tua auto, da indossare una volta finito il trekking.

_ In questo articolo scopriamo come scongiurare il rischio ipotermia

6. Calze da trekking per l’autunno: una necessità

Per mantenere i piedi caldi e asciutti, al riparo dai brutti scherzi degli scarponi, opta per calze da trekking specifiche, evitando anche in questo caso il cotone.

Se scegli calze particolarmente spesse, assicurati che siano compatibili con le tue scarpe: in caso contrario potresti ritrovarti con delle vesciche.

Porta sempre un paio di calze extra, nel caso in cui i piedi si bagnino o per tenerti al caldo se la temperatura si abbassasse inaspettatamente.

_ Ecco un articolo dedicato proprio alle calze da trekking

7. Essere sempre pronti alla pioggia

Se c’è una stagione in cui bisogna mettere in conto la pioggia lungo il sentiero, è proprio l’autunno.

Per quanta attenzione si presti al meteo, i rischi non si azzerano mai: meglio non farsi cogliere impreparati.

Camminare sotto la pioggia si può, e il brutto tempo non deve fermare né spaventare il trekker.

Diventano però fondamentali l’esperienza e l’attrezzatura, altrimenti l’escursione può trasformarsi in un incubo. Se ti mancano entrambe, non correre alcun rischio: resta a casa, camminerai un’altra volta.

_ In questi articoli i nostri consigli per camminare con la pioggia

8. Goditi la meraviglia della natura in autunno

Adottando alcune semplici precauzioni potrai goderti tutti i colori e i profumi di questa stagione magica.

Il fatto che con l’autunno arrivino il fresco e la pioggia non significa dover rinunciare a programmare escursioni.

Al contrario. L’autunno è tutto da vivere sui sentieri e regala agli appassionati di trekking uno sguardo unico sulla natura, un’occasione per ammirarla come non è possibile fare nel resto dell’anno.

_ Leggi gli altri nostri articoli con consigli sul trekking e l’outdoor



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