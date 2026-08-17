Cammini italiani in crescita: cosa serve davvero prima di partire e quanto costa allestire il corredo da camminatore

Il 2025 è stato un anno propizio per i cammini italiani. Nel 2025 almeno 300.000 italiani si sono messi in cammino, determinando un incremento rispetto all’anno precedente

Maggio e giugno sono i mesi in cui si tende ad organizzare la stagione e, per molti, è anche la prima volta in cui ci si chiede cosa può servire davvero nello zaino.

L’attrezzatura è essenziale

Un’attrezzatura essenziale ma completa al tempo stesso è fondamentale. Su giftcards.it è possibile acquistare una gift card Decathlon con importi fino a 150€.

L’accessorio più importante sono senza dubbio gli scarponi da trekking, da collaudare prima dell’inizio del cammino.

Quelli in cuoio sono resistenti e duraturi; una suola Vibram, invece, garantisce impermeabilità certificata a 10.000 flessioni e comfort e supporto su tutti i tipi di terreni.

Per chi ha un budget più contenuto, viene in aiuto la linea Quechua reperibile da Decathlon.

Oltre agli scarponi da trekking, uno zaino da cammino come quelli di Osprey possono venirti incontro, ancora meglio se con un sistema di idratazione integrato e comodo.

Per cammini di circa una settimana, lo zaino Forclaz MT500 ha uno schienale a rete tesa che unisce leggerezza e robustezza. Inoltre, include porta borraccia, sacca antipioggia e cinghie multiuso.

Per chi pernotta in ostelli o rifugi, un sacco a pelo modello comfort è l’ideale.

A questi pezzi immancabili si aggiunge l’abbigliamento tecnico, eventuali bastoncini, una lampada o un copri-zaino in caso di pioggia. Per cammini primaverili o estivi il modello giusto è il Forclaz MT500 5°C, in ovatta, leggero e compatto.

Un budget di circa 500€ è sufficiente per l’acquisto di un corredo da camminatore completo e di qualità.

Quali cammini intraprendere

Tra i grandi classici imperdibili in Italia non possiamo perderci il tratto toscano della Via Francigena che si snoda dal Passo della Cisa a Radicofani per circa 380 km in 15 tappe.

Oppure si può optare per un tratto del sentiero Italia, il più lungo cammino d’Europa, o per il cammino di Assisi che collega Firenze attraverso l’Appenino toscano e l’Umbria e ha una durata di circa 12 giorni.

Da Agerola a Positano, invece, troviamo il Sentiero degli Dei, un percorso di circa 8km.

Per chi vuole esplorare il sud è da considerare la Via Francigena del Sud, da Roma a Santa Maria di Leuca con diramazioni verso Matera.

In Sicilia, la Magna Via Francigena che collega Palermo ad Agrigento per 180km è uno dei cammini più conosciuti e passa attraverso montagne, colline e borghi storici dell’entroterra siciliano.

Per chi cerca trekking più impegnativi, le Madonie, i Nebrodi e l’area dell’Etna offrono paesaggi montani mozzafiato.

Il Parco dei Nebrodi è proprio una rete di itinerari che attraversano boschi, laghi e panorami della Sicilia nord-orientale; i cammini dell’Etna, invece, offrono percorsi tra colate laviche, vigneti e rifugi e offre diversi itinerari ad anello.

L’Italia si scopre meglio a piedi, per cui acquistare su giftcards.it una giftcard per supportare un amico in partenza lascia al camminatore la possibilità di scegliere l’attrezzatura giusta, senza limiti o rischi.