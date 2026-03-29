Trekking di primavera: cosa fare e non fare per camminare sicuri

In primavera si torna sui sentieri ma tra neve residua e meteo instabile è importante prepararsi nel modo giusto: ecco 8 consigli pratici per fare trekking in primavera evitando gli errori più comuni.

Primavera, la stagione più affascinante per camminare

La primavera è probabilmente la stagione più affascinante per chi ama camminare nella natura.

Dopo i mesi invernali la montagna cambia volto: i boschi tornano verdi, i prati si riempiono di fiori, i torrenti scorrono più impetuosi grazie allo scioglimento della neve e l’aria è spesso limpida e fresca.

Le giornate si allungano rapidamente e questo permette di organizzare escursioni più lunghe rispetto all’inverno.

Allo stesso tempo, però, la primavera è anche una stagione di transizione.

Le condizioni ambientali possono cambiare molto velocemente e non è raro trovare situazioni tipicamente invernali a poche centinaia di metri sopra il fondovalle.

Per questo motivo fare trekking in primavera richiede qualche attenzione in più rispetto all’estate: ecco otto consigli pratici per affrontare al meglio i sentieri primaverili.

1 – Controllare il meteo con attenzione

La prima regola per qualsiasi escursione, ma ancora di più in primavera, è controllare con attenzione le previsioni meteo. In questa stagione l’atmosfera è più instabile e le perturbazioni possono arrivare rapidamente, soprattutto nelle zone montane.

Una giornata che inizia con cielo sereno può trasformarsi nel giro di poche ore con nuvole basse, vento o rovesci improvvisi. Anche i temporali pomeridiani iniziano a diventare più frequenti con l’avanzare della stagione.

Per questo è sempre consigliabile verificare le previsioni la sera prima della partenza e dare un’ultima occhiata la mattina stessa.

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2 – Vestirsi a strati per adattarsi ai cambiamenti di temperatura

Una delle caratteristiche più evidenti della primavera è la grande escursione termica durante la giornata.

Al mattino presto può fare ancora piuttosto freddo, mentre nelle ore centrali la temperatura può diventare sorprendentemente mite, soprattutto quando il sole è forte.

Per questo motivo il sistema più efficace resta quello dell’abbigliamento a strati, che permette di adattarsi facilmente ai cambiamenti di temperatura.

Uno strato traspirante a contatto con la pelle aiuta a gestire il sudore durante la camminata, uno strato termico leggero offre isolamento nelle ore più fresche e un guscio esterno protegge da vento e pioggia.

La capacità di aggiungere o togliere rapidamente uno strato, infatti, è uno degli aspetti più importanti per mantenere comfort durante tutta l’escursione.

3 – Non dimenticare che in quota può esserci ancora neve

Uno degli aspetti più sottovalutati del trekking primaverile riguarda la presenza di neve residua.

Anche quando a valle i prati sono verdi e le temperature sono piacevoli, in quota l’inverno può non essere ancora terminato.

Sui versanti esposti a nord, nei canaloni o nei tratti di sentiero che restano in ombra per gran parte della giornata è facile trovare neve compatta o ghiacciata anche a primavera inoltrata.

Questo può rendere alcuni percorsi più difficili da seguire e, in alcuni casi, potenzialmente pericolosi.

Prima di scegliere un itinerario è quindi utile informarsi sulle condizioni del percorso, consultando rifugi, guide locali o bollettini della zona.

In alcuni casi può essere prudente portare con sé ramponcini da trekking, utili per attraversare brevi tratti innevati in maggiore sicurezza.

4 – Prepararsi a sentieri bagnati e fangosi

Con lo scioglimento della neve e le piogge primaverili, molti sentieri diventano inevitabilmente più umidi. Il terreno può essere scivoloso e in alcuni tratti si formano zone fangose, soprattutto nei boschi o lungo percorsi molto frequentati.

Per affrontare queste condizioni è importante scegliere calzature adeguate. Gli scarponi da trekking impermeabili, dotati di una suola con buon grip, aiutano a mantenere stabilità anche quando il terreno è bagnato.

In alcune situazioni possono essere utili anche le ghette, che evitano l’ingresso di fango o acqua all’interno delle scarpe.

L’errore più frequente è partire con scarpe troppo leggere o poco impermeabili.

Quando il terreno è bagnato, piedi asciutti e una buona aderenza fanno una grande differenza sia in termini di comfort sia di sicurezza.

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5 – Proteggersi dal sole primaverile

Molte persone associano la protezione solare esclusivamente all’estate, ma in montagna il sole primaverile può essere sorprendentemente intenso.

L’aria fresca e il vento spesso danno una sensazione di temperatura più bassa, ma i raggi UV restano forti, soprattutto con l’aumentare della quota.

Inoltre, nelle zone dove è ancora presente neve, la luce viene riflessa aumentando ulteriormente l’esposizione.

È quindi buona abitudine portare sempre nello zaino occhiali da sole e crema protettiva, oltre a una quantità d’acqua adeguata.

Bere regolarmente è importante anche quando non si ha una sensazione evidente di caldo: l’attività fisica e l’aria secca di montagna possono favorire la disidratazione più di quanto si immagini.

_Proteggersi dal sole durante un trekking

6 – Scegliere itinerari adatti alla stagione

Un altro elemento da considerare quando si organizza un trekking primaverile è la scelta dell’itinerario. Non tutti i percorsi sono ideali in questo periodo dell’anno.

Molti sentieri di alta quota, perfetti in estate, possono risultare ancora difficili da percorrere a causa della neve o del ghiaccio. In altri casi alcuni tratti possono essere interessati da frane, alberi caduti durante l’inverno o ponti danneggiati.

La primavera è spesso il momento ideale per riscoprire percorsi di media quota, itinerari nei boschi, sentieri collinari o escursioni panoramiche esposte al sole.

Questi percorsi permettono di godere pienamente dei colori e dei profumi della stagione senza affrontare le difficoltà tipiche dell’alta montagna.

7 – Muoversi con attenzione nei periodi di disgelo

Il disgelo primaverile modifica profondamente l’ambiente montano.

L’acqua proveniente dalla fusione della neve alimenta torrenti e ruscelli, che possono diventare più impetuosi rispetto all’estate.

Alcuni guadi possono risultare più difficili da attraversare e alcuni pendii diventano più instabili. Inoltre, nelle zone più ripide o nei canaloni, il rapido scioglimento della neve può favorire piccole valanghe di neve bagnata o scariche di sassi.

Non si tratta di situazioni frequenti sui sentieri escursionistici più semplici, ma è comunque utile mantenere sempre un atteggiamento prudente e osservare attentamente l’ambiente circostante.

Camminare con passo sicuro, evitare scorciatoie e rimanere sul sentiero tracciato sono abitudini che aiutano a ridurre molti rischi.

8 – Rispettare la natura che si risveglia

La primavera non è soltanto una stagione spettacolare per chi ama il trekking: è anche un momento molto delicato per gli ecosistemi montani.

Molti animali escono dal letargo proprio in questo periodo e iniziano le fasi di accoppiamento o di nidificazione. Allo stesso tempo i prati si riempiono di fioriture che spesso durano solo poche settimane.

Per questo motivo è importante adottare un comportamento rispettoso: restare sui sentieri segnati, evitare di raccogliere fiori e mantenere una distanza adeguata dagli animali selvatici. Anche il semplice rumore può disturbare specie particolarmente sensibili.

Camminare nella natura significa anche contribuire alla sua conservazione. Un escursionista consapevole sa che la bellezza dei paesaggi primaverili dipende proprio dall’equilibrio di questi ambienti.

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