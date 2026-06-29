Voli Roma Istanbul: durata, aeroporti e compagnie aeree

I voli Roma Istanbul sono tra i collegamenti più frequentati tra Italia e Turchia, e non è difficile capirne il motivo. Istanbul è una città di straordinario fascino - crocevia tra Europa e Asia, custode di millenni di storia tra minareti, bazar e panorami sul Bosforo - e Roma è la porta d'accesso naturale per i viaggiatori italiani che vogliono raggiungerla

Le due capitali distano circa 1.374 chilometri in linea d’aria, una tratta che si percorre in meno di tre ore: abbastanza corta da giustificare un weekend lungo, abbastanza ricca da meritare un soggiorno ben più esteso.

Questa guida illustra la durata del volo, gli aeroporti di partenza e di arrivo e tutto ciò che occorre sapere per organizzare al meglio il proprio viaggio.

Durata del volo Roma Istanbul

Il volo diretto Roma-Istanbul dura mediamente 2 ore e 40 minuti, con il collegamento più rapido che si completa in circa 2 ore e 30 minuti. Istanbul è avanti di 2 ore rispetto all’Italia (UTC+3), dettaglio importante nella pianificazione degli orari.

Turkish Airlines opera più frequenze giornaliere da Roma Fiumicino verso Istanbul Airport, con partenze distribuite dall’alba alla sera.

È la soluzione più completa per chi vuole raggiungere Istanbul con standard elevati di servizio, bagaglio incluso e piena affidabilità operativa.

Gli aeroporti di partenza da Roma

Roma Fiumicino – Leonardo da Vinci (FCO)

L’Aeroporto di Roma Fiumicino è il principale scalo della capitale e il punto di partenza naturale per i voli Roma Istanbul.

Si trova a circa 30 chilometri dal centro ed è collegato alla stazione Termini dal Leonardo Express in 32 minuti. Sono disponibili anche treni regionali, autobus e taxi a tariffa fissa.

Turkish Airlines opera da Fiumicino con voli diretti verso Istanbul Airport (IST), il grande hub internazionale sul lato europeo della città.

È lo scalo consigliato per un’esperienza di viaggio completa e senza imprevisti.

Roma Ciampino – G. B. Pastine (CIA)

L’Aeroporto di Ciampino, a circa 15 chilometri a sud-est del centro, è servito principalmente da vettori low-cost.

Autobus navetta lo collegano alle stazioni di Termini e Anagnina.

Da Ciampino partono voli diretti verso l’aeroporto di Istanbul Sabiha Gökçen (SAW), alternativa da valutare considerando la maggiore distanza di quest’ultimo dal centro storico turco.

Gli aeroporti di arrivo a Istanbul

Istanbul Airport – IST (lato europeo)

L’Istanbul Airport è il principale aeroporto della Turchia e uno dei più grandi d’Europa, sul lato europeo della città a circa 45 chilometri dal centro storico.

Hub principale di Turkish Airlines, è moderno, ben organizzato e dotato di lounge di alto livello, ristoranti e negozi.

Il collegamento con il centro avviene tramite metro (linea M11), autobus Havaist e taxi a tariffa fissa. È lo scalo ideale per raggiungere agevolmente i quartieri storici di Istanbul.

Aeroporto Sabiha Gökçen – SAW (lato asiatico)

L’Aeroporto Sabiha Gökçen si trova sulla sponda asiatica di Istanbul, a circa 40 chilometri dal centro.

Secondo scalo della città per traffico, è orientato prevalentemente ai vettori low-cost ed è raggiungibile tramite metropolitana M4 fino a Kadıköy (circa 45 minuti) e bus navetta.

La posizione asiatica richiede tempo aggiuntivo per raggiungere i quartieri storici della sponda europea come Sultanahmet o Beyoğlu.

Perché scegliere Turkish Airlines per i voli Roma Istanbul

Con voli giornalieri multipli da Fiumicino verso Istanbul Airport, Turkish Airlines è la scelta naturale per chi vuole volare tra le due capitali senza rinunciare a qualità e comfort.

Il bagaglio da stiva è incluso, i pasti sono serviti a bordo anche in Economy Class e il programma fedeltà Miles&Smiles permette di accumulare miglia su ogni tratta.

Scegliere Turkish Airlines significa anche atterrare all’Istanbul Airport (IST), il gateway più comodo per raggiungere la Moschea Blu, Santa Sofia e il Gran Bazaar. Orari e tariffe aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale della compagnia.