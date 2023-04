Liguria, trekking di primavera vista mare: il Sentiero dei Poeti

I pampini della vite, larghi come palmi di mano, prendono colore: gli acini d’uva si preparano a una lunga maturazione che li trasformerà in perle dolci e sugose.

Indirizzando il loro sguardo sulle colline avranno compreso quanto sia stato difficile, per gli abitanti del Golfo, “rubare” un lembo di terra per coltivare qualcosa.

Chissà quante volte Byron, Shelley o Montale in una bella mattinata di sole, armati solo di carta e lapis, avranno lasciato le loro soleggiate dimore per fare una bella scampagnata all’aria aperta.

Piatti poveri, ma sostanziosi come la “mesciua”, zuppa a base di ceci, fagioli cannellini e grano farro, una spolverata di pepe nero e l’immancabile olio d’oliva.

Oppure i tagiain ai fasei con il pesto, la pasta con le acciughe e la caponada tradizionalmente consumata dai marinai durante la navigazione e preparata con gallette bagnate nell’acqua e insaporita con olio, aceto, pomodori e tonno salato.

Tra i secondi piatti tradizionali vi è il coniglio in umido, lo stoccafisso, le seppie, il baccalà “a scabeccio” (marinato), la cima (pancia di vitello ripiena di uova, piselli, carote, carciofi e bietole) e gli Sgabei (pasta lievitata e fritta) ripiena di formaggio o salumi.

Il Cammino: le tappe e le informazioni pratiche

Il Sentiero dei Poeti o Alta Via del Golfo è un cammino ad alto pregio storico, ambientale e naturalistico.

Dalle coste a picco sul mare, dove dominano gli ecosistemi mediterranei, porta ai boschi e all’ambiente appenninico, alle aree di campagna coltivata e sfiora la periferia della città.

Ph.: Gettyimages/Senia Effe / EyeEm

Grazie ai percorsi di collegamento realizzati negli anni passati l’Alta Via del Golfo è oggi connessa con altri grandi itinerari a lunga percorrenza.

Tra questi l’Alta Via dei Monti Liguri, l’Alta Via delle Cinque Terre e la Francigena.

In totale il percorso misura 47 km per un dislivello totale di circa 1700 metri positivi, che qui proponiamo di percorrere in cinque tappe, partendo dalla località Bocca di Magra per arrivare a Porto Venere.

Le tappe del Sentiero dei Poeti (Alta Via del Golfo)

Prima tappa: da Bocca di magra a Lerici

Seconda tappa: da Lerici a Buonviaggio

Terza tappa: da Buonviaggio a La Foce

Quarta tappa: da la foce a campiglia

Quinta tappa: da Campiglia a Portovenere