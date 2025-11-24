La fine dell'autunno è uno dei momenti migliori per esplorare la Lombardia a piedi, tra panorami nitidi e colori intensi, mentre la prima neve imbianca le cime: ecco 3 itinerari con vista tra laghi e montagne

Lombardia a fine autunno: 3 itinerari con vista

La fine autunno in Lombardia è uno dei momenti migliori per andare alla scoperta di sentieri, montagne e borghi affacciati sui laghi.

Per affrontare un trekking autunnale in modo sereno è però importante prepararsi bene.

Le mattine possono essere fresche e umide.

Quindi è utile vestirsi a strati scegliendo capi termici leggeri, un guscio antivento e scarpe da trekking impermeabili, preferibilmente con una suola che garantisca buona aderenza su foglie bagnate e tratti di terreno smosso.

Ecco 3 itinerari per camminare a fine autunno in Lombardia.

1 – Giro dei Piani di Bobbio, Valsassina

Il Giro dei Piani di Bobbio è uno degli itinerari più accessibili e frequentati della Valsassina, ideale in autunno grazie ai colori intensi dei boschi e alle temperature miti che facilitano la camminata.

Il percorso parte dal centro di Barzio, punto di accesso principale alla località, da cui si raggiunge la zona dei Piani tramite la cabinovia o, per chi preferisce, con un avvicinamento a piedi più impegnativo.

Una volta arrivati in quota, il sentiero si sviluppa in un ampio anello che attraversa pascoli aperti, tratti di faggeta e zone prative utilizzate nella stagione estiva dagli alpeggi.

Il cammino è caratterizzato da un dislivello moderato e da un terreno stabile, costituito da tracce ben mantenute e facili da seguire.

Le salite sono brevi e regolari, adatte anche a escursionisti con preparazione medio-bassa o a famiglie abituate a camminare in ambiente montano.

L’autunno rende il paesaggio particolarmente scenografico: i faggi e i castagni che contornano gli accessi ai Piani si tingono di arancio, giallo e rosso, mentre l’aria limpida aumenta la visibilità sulle creste circostanti.

L’anello consente di raggiungere diversi punti panoramici dai quali si aprono visuali sulle Grigne, sul Resegone e sulla dorsale orobica.

Lungo il percorso non mancano rifugi e strutture ricettive dove fermarsi per una pausa, particolarmente utili nelle giornate più fredde o ventose.

La durata complessiva dell’escursione varia tra le tre e le quattro ore, includendo le soste, ed è percorribile senza difficoltà anche quando il terreno è leggermente umido, purché si utilizzino scarpe impermeabili e con buona aderenza.

La presenza di segnaletica chiara e la possibilità di modulare la lunghezza dell’anello rendono il Giro dei Piani di Bobbio una soluzione versatile e affidabile per un trekking autunnale in Lombardia.

2 – Anello del Monte Legnone, Lago di Como / Valtellina

L’anello del Monte Legnone è uno degli itinerari più completi e panoramici delle Prealpi Lombarde.

Il percorso parte generalmente dall’area del Pian di Spagna, a Colico, un punto facilmente raggiungibile e dotato di parcheggi.

Da qui il sentiero inizia a salire in modo deciso, attraversando boschi misti di faggio e conifere che in autunno si tingono di tonalità intense.

La salita è costante fin dalle prime fasi e richiede un buon passo e preparazione fisica.

Il dislivello è significativo e il fondo alterna tratti morbidi a sezioni più sconnesse.

Ph: Gettyimages/Moiola Domenico

Superata la fascia boschiva, il paesaggio cambia radicalmente: la vegetazione diventa più rada e il terreno si fa roccioso, tipico dell’ambiente prealpino d’alta quota.

In queste zone, soprattutto nelle giornate limpide di ottobre, la visibilità è eccellente e permette di ammirare contemporaneamente il Lago di Como, la Valtellina e le cime delle Alpi Retiche.

L’arrivo in cresta è uno dei momenti più spettacolari del percorso.

Permette di apprezzare il carattere massiccio del Legnone e la sua posizione dominante sulle vallate circostanti.

La discesa si sviluppa su un versante differente rispetto alla salita, chiudendo l’itinerario ad anello e offrendo prospettive completamente nuove.

Il sentiero alterna tratti più scorrevoli ad alcuni segmenti tecnici, per cui è utile procedere con cautela, soprattutto se il terreno è umido o se si incontrano le prime gelate stagionali.

L’intero itinerario richiede in media sei o sette ore, a seconda del passo e delle soste, ed è consigliato programmare la partenza al mattino per avere margine di luce nelle fasi finali.

Per affrontare l’anello in sicurezza è essenziale disporre di equipaggiamento adeguato.

Servono scarpe da trekking robuste, bastoncini utili per la discesa, abbigliamento caldo a strati, acqua e snack energetici.

3 – Sentiero del Viandante, Tappa Abbadia Lariana-Varenna

Il tratto del Sentiero del Viandante che collega Abbadia Lariana a Varenna rappresenta uno dei percorsi più panoramici e accessibili lungo la sponda orientale del Lago di Como.

Il cammino inizia ad Abbadia Lariana, un borgo pittoresco con case in pietra e piccoli negozi artigiani.

Si snoda attraverso sentieri in terra battuta, mulattiere storiche e brevi strade asfaltate secondarie che collegano i vari nuclei abitati e i punti panoramici.

Lungo il percorso si incontrano numerosi punti panoramici da cui si può osservare il lago dall’alto, con scorci sui borghi storici affacciati sull’acqua e sulle colline coperte di vigneti e boschi.

In autunno, la vegetazione offre uno spettacolo di colori caldi e intensi, dal giallo al rosso, che contrastano con il blu profondo del lago e con le pareti rocciose che caratterizzano alcune sezioni del sentiero.

Arrivati a Varenna, il borgo storico accoglie i visitatori con le sue vie strette, il lungolago e alcune strutture ricettive dove è possibile gustare piatti tipici della zona.

L’escursione complessiva richiede in media quattro-cinque ore, comprese soste fotografiche o visite ai punti di interesse, ed è indicata a escursionisti mediamente allenati.

Il percorso è ben segnalato e generalmente scorrevole, ma è consigliabile rimandare la camminata in caso di pioggia intensa, quando le mulattiere possono diventare scivolose.

Questo tratto del Sentiero del Viandante rappresenta quindi un’ottima combinazione tra attività fisica moderata, panorami spettacolari e contatto diretto con i borghi e la cultura del Lago di Como.

