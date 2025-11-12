Camminare a novembre vicino a Milano: 4 passeggiate spettacolari

beautiful lake near Bergamo,
Quando le giornate si accorciano e i boschi si accendono di rosso, giallo e rame, l’autunno diventa la stagione ideale per camminare.
A pochi chilometri da Milano, la Lombardia offre una sorprendente varietà di paesaggi: dolci colline, borghi antichi, specchi d’acqua incastonati tra le montagne…
Senza allontanarsi troppo dalla città, si possono raggiungere luoghi che sembrano introdurre in un’altra dimensione.
Ecco 4 itinerari che uniscono natura, cultura e gusto, ideali per una bella giornata di novembre da vivere all’aperto, prima che arrivi l’inverno.
Il Lago di Como è una delle mete più note della Lombardia, ma è in autunno che rivela un volto assolutamente speciale. Con la fine dell’estate, infatti, la sponda occidentale si svuota dei turisti e torna a un ritmo più lento.
La Greenway del Lago di Como è uno dei modi migliori per scoprire questo paesaggio: un itinerario pedonale di circa 11 chilometri che collega Colonno a Griante, attraversando località storiche come Sala Comacina, Lenno, Mezzegra e Tremezzo.
Il percorso segue in parte l’antica Via Regina, la strada romana che univa Como alla Valchiavenna, e si snoda tra mulattiere lastricate, tratti di paese e brevi sezioni su strada secondaria, sempre con scorci aperti sul lago.
Camminando si incontrano ville nobiliari, piccoli porticcioli e giardini curati, come quelli che circondano Villa Balbianello e Villa Carlotta, due tra le residenze più celebri del Lario.
Ph.: Gettyimages/Moiola Domenico
Lungo il tracciato non mancano panchine panoramiche e punti d’interesse storico, come le chiese romaniche di Sant’Abbondio e San Lorenzo.
L’atmosfera autunnale rende l’esperienza ancora più piacevole: i colori dei boschi si specchiano sull’acqua, le vie dei borghi sono tranquille e il profumo delle foglie bagnate accompagna la camminata.
Con il suo dislivello minimo e la possibilità di interrompere il percorso nei vari paesi collegati dai battelli, la Greenway è adatta a tutti, ideale anche per una gita in giornata da Milano.
Prima di rientrare, vale la pena fermarsi per un pranzo in riva al lago o visitare uno dei giardini storici aperti anche in bassa stagione. Quando il sole cala dietro le montagne e il Lario si tinge d’oro, si capisce perché questo lago continua a incantare viaggiatori da tutto il mondo!
A meno di un’ora da Milano, il Lago di Endine è una piccola gemma della Val Cavallina, in provincia di Bergamo.
Più raccolto e silenzioso rispetto ai laghi più noti, offre un paesaggio naturale intatto, fatto di acque tranquille, canneti, boschi e colline ricoperte di vigneti e castagni.
È una meta ideale per chi cerca un trekking semplice, immerso nella natura e lontano dal turismo di massa.
Il percorso ad anello che segue il perimetro del lago misura circa 16 chilometri ed è pianeggiante, adatto anche a camminatori poco esperti.
Ph.: Gettyimages/frankix
Si può partire da Monasterolo del Castello, Endine Gaiano o Spinone al Lago, e percorrere l’intero giro o solo alcuni tratti, seguendo le piste ciclopedonali e i sentieri che costeggiano l’acqua.
Durante la camminata si attraversano piccoli borghi, pontili di legno e tratti di bosco, con scorci sempre diversi sul lago e sulle montagne della Val Cavallina.
Meno conosciuto del Garda e più tranquillo del Como, il Lago d’Iseo conserva un fascino autentico e discreto. In autunno, le colline che lo circondano si accendono di sfumature uniche e i vigneti della Franciacorta colorano il paesaggio di ambra e rosso.
Le rive si svuotano dal turismo estivo, restituendo al Sebino la sua dimensione più naturale e silenziosa.
Uno dei percorsi più interessanti è un tratto della Via Valeriana, l’antico itinerario romano che collegava Brescia alla Valcamonica.
Da Pilzone d’Iseo si sale tra ulivi, muretti a secco e terrazze panoramiche, fino a raggiungere punti da cui lo sguardo abbraccia il lago in tutta la sua lunghezza, con Monte Isola al centro.
Il sentiero alterna boschi di carpini e roveri a passaggi aperti, ideali per godere della luce morbida del pomeriggio autunnale.
Ph: Gettyimages/afinocchiaro
Chi preferisce un percorso più rilassato può invece dedicare la giornata alla scoperta di Monte Isola, l’isola lacustre abitata più grande d’Europa, raggiungibile in battello da Sulzano o da Iseo.
Qui non circolano automobili: si cammina lungo stradine lastricate e tra uliveti, passando per Peschiera Maraglio e piccoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato.
Il Santuario della Madonna della Ceriola, posto sulla sommità dell’isola, offre una vista a 360 gradi sul Sebino e sulle montagne circostanti.
Il Lago d’Iseo è una meta perfetta per un’escursione giornaliera da Milano, con molte possibilità di combinare natura e cultura: una sosta nei vigneti della Franciacorta, una passeggiata al tramonto nelle Torbiere del Sebino, o semplicemente una camminata tranquilla tra i riflessi dorati dell’acqua.
A est di Bergamo, le Terre del Vescovado offrono un paesaggio ordinato e vario, dove i vigneti del Moscato di Scanzo si alternano a boschi, uliveti e piccole cascine.
Il percorso più rappresentativo è la prima tappa del Cammino del Vescovado, che collega Scanzorosciate ad Albano Sant’Alessandro: un itinerario facile, ideale in autunno per il clima mite e la luce limpida che valorizza i panorami.
Il sentiero segue dolci saliscendi tra strade di campagna, muretti a secco e antichi santuari, offrendo continui scorci sulla pianura e sul profilo di Bergamo Alta.
In diversi tratti si cammina lungo i filari del Moscato, attraversando un territorio dove l’agricoltura conserva ancora un ruolo centrale.
Ph: Gettyimages/Mrkit99
Non è raro incontrare chi lavora nei campi o nei vigneti dopo la vendemmia.
L’escursione richiede mezza giornata di cammino e si presta bene per una gita fuori porta da Milano o Bergamo. A fine percorso, si può completare l’esperienza con una degustazione di vini locali, una visita ai borghi storici del territorio o una sosta nei piccoli agriturismi della zona.
