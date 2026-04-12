Itinerari tra le fioriture primaverili della Valtellina: tra meleti, crochi e rododendri

Dai meleti in fiore del fondovalle ai crochi dei pascoli alpini, la Valtellina si trasforma in un giardino diffuso. Una guida agli itinerari più suggestivi per camminare tra le fioriture primaverili, da marzo a giugno

La Valtellina in primavera si trasforma in un mosaico di colori e profumi che accompagna chi cammina dal fondovalle fino ai pascoli d’alta quota.

Gemme che si aprono, distese bianche e rosate di meleti, tappeti di crochi tra gli ultimi residui di neve: il territorio sondriese offre una sequenza di fioriture che si rinnova settimana dopo settimana, invitando a percorrere una rete di itinerari tra frutteti, vigne, boschi e prati.

L’itinerario DiVino e i terrazzamenti UNESCO

La fioritura degli alberi da frutto in Valtellina richiama le atmosfere dell’hanami giapponese, la tradizione di osservare i ciliegi in fiore.

Anche qui i ciliegi selvatici regalano momenti scenografici tra fine marzo e inizio aprile, per circa due settimane a seconda della stagione e dell’altitudine.

I punti di osservazione migliori si trovano nei pressi dei centri abitati, a ridosso dei boschi e lungo gli antichi terrazzamenti.

I ciliegi in fiore – foto Getty Images

La presenza dei ciliegi sui versanti valtellinesi ha un’origine curiosa: nell’Ottocento, una precisa scelta amministrativa portò a piantarli per contrastare i frequenti smottamenti e consolidare il suolo grazie alle loro radici.

Il paesaggio fiorito che oggi incanta i visitatori è, in parte, l’esito di quella visione lungimirante.

Uno spettacolo simile lo offrono i meli, che ogni primavera tingono il versante retico delle Alpi di bianco e rosa.

Questo scenario si apprezza lungo tutta la Strada del Vino, da Ardenno a Tirano: un itinerario di 67 km a mezza costa, percorribile a piedi, in bici o in auto, che attraversa frutteti e vigne con soste in agriturismi e cantine.

Arrivati a Sondrio, è possibile deviare lungo il nuovissimo itinerario DiVino, immerso nei terrazzamenti vitati.

In questa stagione il percorso regala numerose fioriture di ciliegi e meleti, viste panoramiche sulla valle e la possibilità di conoscere l’arte dei muretti a secco, riconosciuti Patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO.

Con oltre mille ettari di meleti e circa mille aziende agricole coinvolte, la Valtellina si presenta come un vero giardino pedemontano.

I meli in fiore – Foto Getty Images

La coltivazione del melo si concentra fino a circa 900 metri di altitudine, in particolare attorno a Tirano nei comuni di Ponte in Valtellina, Bianzone, Villa di Tirano, Sernio, Lovero e Tovo di Sant’Agata.

Il microclima alpino, caratterizzato da forte escursione termica, esposizione favorevole e altitudine, conferisce alle mele IGP caratteristiche organolettiche uniche, garantendo frutti croccanti, profumati e di lunga conservazione.

Tra le curiosità della fioritura, nelle notti di gelo i meleti vengono irrigati per proteggere i fiori: l’acqua, ghiacciando, libera calore e li preserva. All’alba, milioni di corolle ricoperte di ghiaccio brillano al sole, creando un’immagine sorprendente.

Alta Valchiavenna: itinerario tra i boschi di Bondeno

Dalle fioriture di fondovalle ai fiori dei pascoli, la Valtellina offre un’esperienza in continua evoluzione.

I crochi sono tra i primi a comparire, già tra fine marzo e inizio aprile, spuntando tra l’erba dei prati ancora parzialmente innevati.

Questi piccoli fiori a forma di calice, generalmente viola, lilla, bianchi o gialli, trasformano i paesaggi in tappeti colorati, annunciando il risveglio della natura dopo l’inverno.

Un itinerario per scoprire i crochi parte dall’Alta Valchiavenna, nel settore più occidentale della provincia di Sondrio, nei boschi di Bondeno.

L’escursione è adatta anche alle famiglie: tra marzo e aprile il percorso attraversa boschi, pascoli e radure, con tocchi di colore tra gli ultimi residui di neve, fino al belvedere di Bondeno, dove lo sguardo si apre su un panorama della Valle Spluga.

Fioritura di Croco – Foto Getty Images

Proseguendo in direzione della Svizzera, da Madesimo si raggiunge l’altopiano degli Andossi, raggiungibile anche in auto ma particolarmente piacevole da esplorare a piedi lungo la passeggiata che costeggia il torrente Scalcoggia.

Il percorso è semplice e pianeggiante, dominato dallo scenografico Pizzo Spadolazzo (2.720 m), e tra fine aprile e inizio maggio permette di immergersi tra distese erbose e crochi.

Chi visita questi luoghi a giugno avanzato e prosegue fino a Montespluga, ultimo avamposto italiano prima del confine, potrà scorgere anche i primi rododendri in fiore.

Nei pressi di Morbegno, punto di accesso alla Valle del Bitto, un’altra opzione fiorita parte dal paese di Albaredo per San Marco.

L’itinerario è punteggiato da crochi, tra prati soleggiati e ampie vedute sulle Orobie, e attraversa un breve tratto boschivo per raggiungere il Rifugio Alpe Piazza (1.835 m), in un ambiente aperto e armonioso.

Maggio in fiore: primule, genziane e rododendri in alta quota

Salendo di quota e spostandosi verso la parte orientale della Valtellina, la primavera cambia ritmo e colori, aprendo la strada alle fioriture più tardive e ai paesaggi dell’alta montagna.

Chi desidera vivere la stagione in modo comodo e fuori dall’ordinario può salire a bordo del Trenino del Bernina, che parte dal centro storico di Tirano: la ferrovia sale e il paesaggio alpino primaverile scorre fuori dal finestrino.

_ Itinerario nella riserva naturale di Pian di Gembro

In alternativa si può percorrere la strada per l’Aprica e raggiungere la riserva nNaturale di Pian di Gembro.

Rododendri in fiore sul Monte Spadolazzo – Foto Getty Images

Tra Trivigno e Pian di Gembro la primavera si manifesta nelle fioriture del sottobosco: primule, scilla, crochi, rododendri e bucaneve animano un ambiente naturale incontaminato, lontano dai percorsi più frequentati.

_ Itinerario nel parco dei Bagni di Bormio

Proseguendo verso l’Alta Valtellina, tra i 1.350 e i 1.450 metri di altitudine, il parco dei Bagni di Bormio è il luogo ideale per passeggiare nella natura e osservare le fioriture tra maggio e giugno.

Situato nel parco nazionale dello Stelvio, liberamente accessibile, si estende tra le storiche strutture termali dei Bagni Nuovi e dei Bagni Vecchi.

Il bosco, piantumato nell’Ottocento, accoglie una ricca vegetazione alpina composta da pini, larici, abeti, cembri, mughi e orchidee selvatiche.

Nel sottobosco dominano le piante di erica, con piccoli fiori dalle tonalità che spaziano dal rosa tenue al lilla fino al porpora.

_ Tre itinerari tra le fioriture a Livigno

Da Bormio, attraverso la Valdidentro e il Passo del Foscagno, si raggiunge Livigno, dove tre itinerari permettono di ammirare le fioriture primaverili.

Il Sentiero Val Federia si snoda in una valle incontaminata dove crochi, primule, ranuncoli, soldanelle e genziane colorano i prati man mano che la neve si ritira, regalando scenari spettacolari per chi cerca escursioni alpine.

La fioritura dei Rododendri a Montespluga – Foto di Roberto Moiola/Ufficio Stampa Valtellina

La Ciclabile di Livigno, pianeggiante e accessibile a tutti, attraversa la vallata tra prati fioriti e scorci boschivi con dente di leone, ranuncoli e anemoni: ideale per famiglie e prime passeggiate primaverili.

Chi cerca escursioni più sfidanti può scegliere l’itinerario che risale la Val delle Mine, con un panorama straordinario sulla Val Viola e le Alpi Retiche.

Il percorso attraversa un territorio ricchissimo di fioriture spontanee: calendula, panace (Heracleum sphondylium), felci e sambuco.

Tre occasioni per visitare la conca alpina di Livigno nello scenario di una primavera che, in Valtellina, si rivela passo dopo passo.

_ Per maggiori informazioni: www.valtellina.it

_ Scopri gli altri itinerari e percorsi in Lombardia

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram