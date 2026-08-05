Trentino-Alto Adige: 6 passeggiate panoramiche d’agosto al fresco

Laghi alpini, foreste, cascate e montagne: sei itinerari per camminare al fresco in Trentino-Alto Adige tra panorami emozionanti, tradizioni e lo spettacolo delle Dolomiti

Trentino-Alto Adige: 6 passeggiate d’agosto alla ricerca del fresco

In estate il Trentino-Alto Adige è un vero paradiso per gli appassionati di escursionismo.

Lo spettacolo delle Dolomiti regala emozioni uniche, i panorami lasciano senza fiato, i laghi sono gemme blu incastonate tra le montagne, i rifugi raccontano di tradizioni e accoglienza.

E poi, in questo scenario da favola, si può godere di tanto fresco lungo itinerari in quota e tra le foreste.

Per pianificare e organizzare il trekking si può utilizzare l’app Wikiloc.

Apriamola, andiamo sulla funzione “Cerca”, inseriamo Trentino-Alto Adige e vediamo gli itinerari proposti. Scopriamo dove sono, il loro ranking e utilizziamo i diversi filtri per trovare quello più adatto alle nostre esigenze.

Lo abbiamo fatto anche noi e quelli che vi proponiamo sono sei bellissimi itinerari panoramici alla ricerca del fresco in Trentino-Alto Adige.

1 – Lago di Braies, spettacolo d’acqua tra le Dolomiti

Il Lago di Braies è una delle mete più fotografate dell’Alto Adige, con lo spettacolo dell’acqua nella quale si riflettono le Dolomiti.

Nel cuore delle montagne, il lago si trova ai piedi della Croda del Becco, circondato da boschi e alte pareti rocciose.

L’anello parte da Oberhaus, raggiunge le rive del lago e continua tra foresta, passerelle, piccoli ponti e gradini, offrendo punti di osservazione diversi sulla Croda del Becco e sulle acque color smeraldo.

L’itinerario misura circa 7 chilometri, con 229 metri di dislivello positivo, ed è piuttosto semplice, alla portata di tutti.

Il tempo effettivo di cammino è di poco più di due ore, al quale vanno aggiunte le soste per le fotografie e per la cappella affacciata sulla riva.

Il percorso è adatto anche a chi non affronta abitualmente lunghe escursioni, pur richiedendo scarpe con una buona suola per i tratti più irregolari.

In agosto conviene arrivare nelle prime ore del mattino per godersi il lago in tranquillità.

Dal 1° luglio al 15 settembre 2026, tra le 9 e le 16, l’accesso automobilistico alla Valle di Braies è consentito soltanto con prenotazione o permesso; restano disponibili trasporto pubblico, bicicletta e accesso a piedi.

_La descrizione dell’itinerario su Wikiloc

2 – Val di Funes, sotto le pareti delle Odle sul sentiero Adolf Munkel

La Val di Funes si apre ai piedi delle Odle, tra boschi, alpeggi e alcune delle pareti più spettacolari delle Dolomiti.

Il sentiero Adolf Munkel attraversa uno dei paesaggi più conosciuti delle montagne altoatesine.

Si parte dal parcheggio di Malga Zannes e si entra subito nel bosco di conifere, dove l’ombra accompagna buona parte della salita.

Avvicinandosi agli alpeggi, tra gli alberi cominciano ad apparire le pareti frastagliate delle Odle.

Ph.: Gettyimages/David Chang

La traccia forma un anello di circa 9,7 chilometri, con poco più di 400 metri di dislivello.

Lungo il percorso si incontrano la Dusler Alm, il Rifugio delle Odle-Geisler Alm e Malga Casnago, punti ideali per una sosta davanti alle guglie dolomitiche.

La difficoltà è moderata, ma non ci sono passaggi alpinistici o tratti attrezzati: serve soprattutto abitudine a camminare in salita e una mezza giornata a disposizione.

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Il sentiero richiede circa due ore di camminata, che diventano facilmente quattro includendo pause per ammirare il panorama e pranzo.

L’alternanza tra foreste e prati d’alta quota permette di stare al fresco ed evitare per lunghi tratti il caldo del fondovalle.

Il sentiero corre direttamente ai piedi delle Odle ed è adatto anche alle famiglie già abituate alle camminate in montagna.

_La descrizione dell’itinerario su Wikiloc

3 – Alpe di Siusi, l’anello panoramico della Bullaccia

L’Alpe di Siusi offre panorami straordinari, baite isolate e sentieri che attraversano prati a circa 2.000 metri di quota.

Si tratta del più vasto altopiano d’Europa, tra malghe e vedute su montagne tra le più celebri al mondo.

L’itinerario parte da Compatsch e sale lungo il sentiero 14, proseguendo poi sulla Bullaccia tra pascoli, panchine panoramiche e baite dove è possibile ristorarsi.

Il percorso è lungo circa 9,4 chilometri e presenta 404 metri di dislivello positivo.

La traccia passa nei pressi dell’Arnica Hütte, raggiunge il punto panoramico della Bullaccia e rientra verso Baita Tschötsch e la stazione degli impianti.

È di difficoltà moderata, ma si mantiene su sentieri escursionistici facili da seguire, senza passaggi tecnici.

Il sentiero si percorre in circa due ore e mezza; con le soste nelle baite e per godersi appieno la passeggiata è meglio calcolare almeno mezza giornata.

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Le distese erbose, le baite in legno e le montagne che circondano l’altopiano offrono numerosi scorci da far invidia ai più bei panorami dolomitici, senza dover affrontare le salite più impegnative.

_La descrizione dell’itinerario su Wikiloc

4 – Lago di Carezza, l’anello affascinante nella foresta del Latemar

Il Lago di Carezza è celebre per le sfumature verdi e azzurre dell’acqua e per il profilo del Latemar che si riflette sulla superficie nelle giornate limpide.

Questo itinerario ad anello permette di andare oltre il breve tratto frequentato dai visitatori e di camminare all’ombra delle foreste che circondano il lago.

L’anello misura circa 6,4 chilometri, con appena 133 metri di dislivello positivo.

Parte dalla zona degli impianti di Carezza, attraversa l’abitato, raggiunge il lago e rientra su un percorso diverso, passando anche accanto a un piccolo ponte sospeso.

L’itinerario è facile e richiede circa un’ora e 45 minuti: è quindi adatto per trascorrere una mattinata tranquilla, ideale per famiglie e per chi desidera camminare senza affrontare salite lunghe.

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Gli alberi garantiscono diversi tratti ombreggiati, mentre la quota superiore ai 1.500 metri garantisce tanto fresco per rilassarsi e stare bene.

_La descrizione dell’itinerario su Wikiloc

5 – Val Venegia, tra malghe e panorami sulle Pale di San Martino

La Val Venegia si trova nella parte settentrionale del Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino ed è attraversata dal torrente Travignolo.

La valle si apre lentamente alla vista delle celebri e meravigliose Pale, che alla fine appaiono ed emozionano.

Boschi, torrenti e prati accompagnano il cammino fino a quando le pareti dolomitiche occupano quasi tutto l’orizzonte.

L’itinerario ad anello parte dalla zona di Passo Rolle e tocca Capanna Cervino, Baita Segantini, Malga Venegiota e Malga Juribello.

La traccia misura circa 13,6 chilometri, con quasi 500 metri di dislivello e poco più di quattro ore di cammino effettivo.

È un’escursione di difficoltà moderata ma più lunga delle precedenti.

La salita iniziale verso Capanna Cervino e Baita Segantini richiede un po’ di fiato; una volta raggiunto il punto più alto, il percorso scende tra prati e malghe nella parte centrale della valle.

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Si cammina per gran parte della giornata tra 1.800 e oltre 2.200 metri, con temperature assolutamente gradevoli.

Le soste presso le malghe consentono di spezzare il percorso, mentre Baita Segantini offre uno degli affacci più noti sul Cimon della Pala in Trentino-Alto Adige.

_La descrizione dell’itinerario su Wikiloc

6 – Val di Rabbi, dal ponte sospeso alle malghe nel bosco

La Val di Rabbi è una valle laterale della Val di Sole in Trentino-Alto Adige, caratterizzata da boschi, torrenti e cascate nel Parco nazionale dello Stelvio.

Boschi fitti, torrenti e cascate fanno della valle una delle scelte più adatte alle giornate calde.

L’itinerario parte da Plan e si dirige verso l’area del ponte sospeso sul rio Ragaiolo, proseguendo poi in direzione di Malga Fratte, località Coler e Malga Stablasolo.

L’anello è lungo circa 10 chilometri e supera un dislivello positivo di 470 metri.

La difficoltà è moderata ma la salita attraverso il bosco è continua e richiede un minimo di allenamento.

Il sentiero richiede circa due ore e mezza di cammino ma soste, deviazioni e attraversamento del ponte possono portare l’escursione a occupare buona parte della giornata.

E giustamente: la bellezza di questi luoghi è tale che vale la pena godersela senza correre.

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Il ponte si trova a circa 60 metri sopra la cascata del Ragaiolo ed è una delle immagini più note della valle.

Dopo l’attraversamento si può continuare verso Malga Fratte oppure allungare il giro fino a Coler e Malga Stablasolo.

La foresta protegge dal sole per lunghi tratti e la vicinanza dell’acqua di torrenti e cascate rende particolarmente piacevole la camminata.

Il percorso si sviluppa all’interno del Parco nazionale dello Stelvio.

_La descrizione dell’itinerario su Wikiloc