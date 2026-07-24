Valle d’Aosta, Cogne: camminare al fresco in Valnontey

Foreste, montagne selvagge, torrenti impetuosi: la Valnontey è una delle valli più selvagge delle Alpi, un vero paradiso per chi ama camminare in estate nella natura, tra panorami unici e tanto fresco

Valnontey, trekking al fresco nel cuore selvaggio del Gran Paradiso

In estate la Valnontey è uno dei luoghi più affascinanti e incontaminati del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Questa valle laterale di Cogne, in Valle d’Aosta, è un paradiso per chi cerca silenzio, aria fresca e panorami d’alta quota.

Il lungo vallone, circondato da fitti boschi di larici e dominato da ghiacciai perenni, ospita una ricca fauna alpina: stambecchi, camosci e marmotte sono presenze quasi garantite lungo i sentieri.

L’ambiente è selvaggio e autentico, lontano dal turismo di massa.

I prati fioriti in estate e le spettacolari vedute sul Gran Paradiso e sul ghiacciaio della Tribolazione rendono ogni passo un’esperienza immersiva e rigenerante.

La cultura alpina e i casolari del Money

Camminare in Valnontey non è solo un viaggio nella natura, ma anche un tuffo nella storia e nella cultura locale.

Gli antichi casolari del Money, protagonisti di questo itinerario, testimoniano la tradizione pastorale che per secoli ha caratterizzato queste montagne.

Un tempo, questi alpeggi erano luoghi di transumanza estiva, dove le famiglie portavano le mandrie a pascolare.

Ph.: Gettyimages/Judith Engbers

I casolari venivano utilizzati per la produzione di burro e formaggi, attività ancora oggi legate alla cultura valdostana.

Passeggiare accanto a queste baite in pietra, spesso addossate a enormi massi, significa avvicinarsi a un mondo fatto di fatica, ingegno e rispetto per la montagna.

Ancora oggi, alcuni di questi edifici sono mantenuti attivi o restaurati, e i nomi stessi — come Money, Herbetet, Pol — rimandano a storie di vita dura e semplice, intrecciata con la natura circostante.

Il sentiero verso i casolari del Money, in particolare, permette di percepire questa eredità culturale lungo ogni curva, tra i muretti a secco, le mulattiere storiche e i segni lasciati dal lavoro dell’uomo.

L’itinerario: l’anello dei casolari del Money

Il percorso parte dal parcheggio di Valnontey (circa 1675 m), dove si inizia camminando lungo la strada che attraversa le ultime case del villaggio.

Dopo i campeggi, la via si trasforma in sterrato. A destra si ignorano due ponti e si prosegue in salita tra i larici sul sentiero n. 19, verso Pian Torretta.

Si attraversano zone con grandi massi (segnavia n. 23), per poi deviare a sinistra lungo un’antica mulattiera.

Superata una baita appoggiata a un enorme masso, si attraversano radure fino alle baite di Valmiana (1729 m). Qui si continua fino a un bivio, dove si prende a sinistra il sentiero per il Money (1750 m).

Si lascia la mulattiera di fondovalle e si inizia a salire decisi (segnavia n. 20), su un sentiero ripido che si inerpica a tornanti tra prati spogli e radi larici. L’ascesa è faticosa ma regala viste straordinarie sul ghiacciaio della Tribolazione e sul Gran Paradiso.

Dopo la salita, si compie una lunga traversata verso destra fino ai pascoli del Money, superando lastroni rocciosi e qualche tratto esposto, prima di scendere e attraversare un torrente.

Proseguendo a mezza costa, si arriva a un bivio (2350 m) dove si abbandona a sinistra la deviazione per il bivacco Money. Si continua dritto, su prati umidi e fioriti, fino ai casolari del Money (2325 m), in circa un’ora e mezza.

Da qui, la vista sul ghiacciaio della Tribolazione è impareggiabile.

Il ritorno prosegue verso la testata della valle su un sentiero non segnato, superando torrentelli e godendo dei panorami sui ghiacciai.

Si scende poi verso il fondovalle, oltrepassando il bivio per i bivacchi Borghi e Martinotti e, più avanti, quello per Pol e Gérard-Grappein.

Si continua a scendere tra pietraie e larici, passando per il masso inciso con la data 1866 e il ponte dell’Erfaulet (1830 m), per ritornare a Valmiana e chiudere l’anello a Valnontey.

Informazioni utili

Località di partenza: Valnontey (Cogne, Valle d’Aosta) — 1675 m

Punto più alto: Casolari del Money — circa 2325 m

Dislivello complessivo: circa 700 m

Lunghezza totale: 16 km circa

Tempo di percorrenza: 8 ore totali

Difficoltà Escursionistica: E

Alcuni tratti esposti.

La montagna non è mai uno scherzo: si consiglia ai principianti o a chi non conosce la zona di consultare le Guide Alpine di Cogne

Come arrivare

A 5 della Valle d’Aosta, uscita Saint Pierre, sino a Cogne; si segue la strada che costeggia il Prato di Sant’Orso, nella penombra del bosco si sale al posteggio di Valnontey (1666 m).

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_Il sito ufficiale del Parco Nazionale del Gran Paradiso

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