Valle d’Aosta d’estate: il trekking da Pont al rifugio Vittorio Emanuele II

Tra gli itinerari valdostani d'alta quota più belli da fare in estate c'è quello che porta a uno dei rifugi più iconici del parco nazionale del Gran Paradiso: il Rifugio Vittorio Emanuele II. Vediamo il percorso e quello che c'è da sapere per affrontare la camminata

Alla scoperta dell’anima autentica e selvaggia della Valsavarenche

Una delle valli più selvagge e autentiche della Valle d’Aosta è la Valsavarenche, una porta privilegiata verso l’anima del Parco nazionale del Gran Paradiso.

Qui, il territorio valdostano è ancora quello delle origini.

Ampi boschi di larici, cascate che si fanno sentire prima di vedersi e praterie d’alta quota che nei mesi estivi esplodono in un mosaico di fioriture alpine.

In questo scenario si inserisce un trekking d’alta quota sorprendente: quello che dalla località di Pont risale fino al Rifugio Vittorio Emanuele II.

Ph.: Gettyimages/Manuela Finetti

Il sentiero, ben segnalato e mai eccessivamente impegnativo, attraversa ambienti che cambiano con il variare dell’altitudine.

Si parte dalla conca verde di Pont e si sale tra lariceti, pascoli e morene glaciali, fino a sfiorare i 2735 metri del rifugio.

È un’escursione perfetta da compiere in estate, tra giugno e settembre, quando il sentiero è sgombro dalla neve, i rifugi sono aperti e gli stambecchi, simbolo della valle, si lasciano osservare anche a pochi metri di distanza.

L’itinerario: da Pont al Rifugio Vittorio Emanuele II

Il trekking inizia dalla località di Pont, ultima frazione accessibile in auto della Valsavarenche, situata a 1955 metri di altitudine.

Da qui si imbocca il sentiero 1, ben segnalato sin dai primi metri, che attraversa il ponte sul torrente Savara e segue un comodo sterrato che si immerge da subito nei lariceti.

Dopo un primo tratto pianeggiante la mulattiera si restringe e inizia a salire con maggiore decisione lungo il versante meridionale della valle, alternando brevi tornanti a tratti in diagonale su un terreno compatto e roccioso.

Il dislivello complessivo è di circa 770 metri, distribuito su una lunghezza di 5,1 Km, con una pendenza media che si aggira attorno al 15%, sempre regolare e priva di tratti esposti o particolarmente tecnici.

Il fondo del sentiero è ben curato, composto da terra battuta e pietre fisse, e resta percorribile anche in presenza di modeste tracce di neve tardiva a inizio stagione.

Ph.: di Demis Massoni da Archivio Parco Nazionale Gran Paradiso

La quota aumenta progressivamente, e attorno ai 2300 metri si superano alcune cascatelle e piccoli corsi d’acqua che scendono dalle morene soprastanti.

Un tratto particolarmente panoramico si apre attorno ai 2500 metri, dove il sentiero si appoggia a un ampio pianoro morenico da cui si iniziano a intravedere le pareti del Gran Paradiso e la struttura del rifugio in lontananza.

L’ultimo tratto dell’itinerario attraversa una conca glaciale dominata dal Lago del Moncorvé, spesso ancora parzialmente ghiacciato a inizio estate.

Il rifugio Vittorio Emanuele II (2735 m) si raggiunge in circa 2 ore e 35 minuti di cammino, a passo medio. La discesa, sullo stesso sentiero, richiede poco meno due ore.

Il percorso è classificato come (E), pertanto è accessibile quasi a tutti, non sono presenti tratti attrezzati o esposti, tuttavia è consigliabile evitare il sentiero in presenza di temporali o condizioni di nebbia persistente, fattori che possono ridurre la visibilità nelle parti più alte.

_ Scopri il percorso completo e la traccia gpx sul sito turistico della Valle d’Aosta

_ Il sito ufficiale del Rifugio Vittorio Emanuele II

Proseguire il cammino: dal Rifugio Vittorio Emanuele II al Rifugio Chabod

Per chi desidera prolungare l’esperienza e godersi una notte in quota, allora è bene sapere che il rifugio Vittorio Emanuele II è anche il punto di partenza per un suggestivo collegamento verso un altro storico presidio d’alta montagna: il rifugio Federico Chabod.

Il sentiero che unisce le due strutture è contrassegnato come 1A ed è lungo poco più di 5,5 Km. Si percorre in circa due ore, con un dislivello moderato (+/- 430 m), attraversando ambienti incantevoli.

Il tracciato costeggia il versante est della valle, mantenendosi in quota e offrendo viste aeree sul fondovalle e sul versante opposto del Gran Paradiso.

Ph.: di Dario de Siena da Archivio Parco Nazionale Gran Paradiso

È una traversata che alterna pascoli d’alta quota, pietraie e scorci improvvisi su ghiacciai e torri rocciose.

Una volta raggiunto il Rifugio Chabod, a 2710 metri d’altitudine, si può decidere di pernottare nuovamente o intraprendere la discesa verso il fondovalle lungo un percorso ad anello, rendendo così l’escursione un’esperienza completa.

_ Sul sito turistico della Valle d’Aosta trovate la traccia Gpx dell’itinerario

_ Il sito ufficiale del Rifugio Chabod

Informazioni utili

_ Tutte le migliori escursioni estive sul sito turistico della Valle d’Aosta

_ Scopri gli altri itinerari e percorsi in Valle d’Aosta

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram