Veneto, la spettacolare Alta Via dei Colli Euganei in autunno

Borghi storici, castelli, vigneti: in autunno l'Alta Via dei Colli Euganei regala 40 km di trekking panoramici e spettacolari, tra natura, sapori e tradizioni

Veneto d’autunno: la spettacolare Alta Via dei Colli Euganei

L’Alta Via dei Colli Euganei è un itinerario escursionistico di circa 42 chilometri che attraversa il cuore dei Colli Euganei, un gruppo di colline di origine vulcanica situato a sud-ovest di Padova.

Il percorso collega i principali rilievi della zona e attraversa boschi, vigneti, uliveti e piccoli borghi storici, offrendo una visione completa del territorio e della sua biodiversità.

I sentieri collegano località come Teolo, Monte Venda, Monte Gemola e Monte Brecale, permettendo di esplorare sia le aree naturali protette del Parco Regionale dei Colli Euganei sia i centri storici che testimoniano secoli di presenza umana e attività agricola.

L’itinerario è adatto a escursionisti con esperienza di cammini lunghi e offre numerosi punti panoramici sulla pianura veneta e sulle colline circostanti.

Natura, cultura e rocce antiche: il fascino millenario dei Colli Euganei

Il fascino dei Colli Euganei è tutto nel connubio tra la bellezza naturale e l’opera dell’uomo.

I vigneti che punteggiano le colline producono rinomati vini DOC e DOCG.

Tra questi Merlot, Cabernet-Sauvignon, Carmenere e il celebre Fior d’Arancio, frutto di una viticoltura attenta e millenaria.

Le radici delle viti affondano nei suoli vulcanici, mentre i grappoli maturano al sole, testimoniando l’armonia tra natura e lavoro agricolo.

Oltre ai vigneti, il paesaggio accoglie ulivi, ciliegi e boschi di castagno, organizzati in modo armonioso lungo pendii e crinali.

In posizione dominante emergono antiche pievi, castelli e fortificazioni medievali, che nel XV secolo entrarono a far parte dei Domini di Terraferma della Serenissima, insieme a ville e corti signorili.

Questo intreccio di natura, storia e cultura conferisce all’area protetta dei Colli Euganei, circa 19.000 ettari, un carattere unico.

La geologia dei colli, formatasi tra Eocene superiore e Oligocene inferiore circa 35 milioni di anni fa, conserva fossili marini, conchiglie e denti di pesci preistorici.

Per gli appassionati di geologia, il Museo geo-paleontologico di Cava Bomba, nel comune di Cinto Euganeo, rappresenta un’occasione imperdibile per approfondire la conoscenza del territorio.

L’Alta Via dei Colli Euganei: l’itinerario di trekking

L’Alta Via dei Colli Euganei è l’itinerario ufficiale del Parco, pensato per offrire una panoramica completa dei paesaggi e dei borghi che caratterizzano i colli.

Il percorso ha inizio e fine a Villa di Teolo, località facilmente raggiungibile da Padova.

La prima parte del cammino attraversa sentieri in falsopiano, lo scolo Degora e aziende agricole locali, per poi salire gradualmente lungo la dorsale del Monte Arrigon fino alla cresta del Monte Pirio.

Si percorrono boschi di castagno e carpini, per poi scendere verso agriturismi e ristoranti, passando per punti panoramici come il Monte Venda, la cima più alta dei Colli Euganei (601 m).

La dorsale meridionale del Monte Fasolo e il Monte Gemola offrono tratti aperti e suggestivi, dove il paesaggio si apre sulla pianura e sulle altre colline.

Villa Beatrice d’Este, ex monastero del ’200, e la chiesa di Santa Lucia, monumento nazionale risalente al 1450, sono alcune delle tappe culturali che arricchiscono l’itinerario.

Il sentiero prosegue tra vigneti, vecchie case rurali e castagneti, fino a incontrare il Monte Brecale e il Monte della Madonna, con affacci panoramici indimenticabili.

Il percorso combina strade asfaltate e sterrate, creste panoramiche e tratti in bosco, offrendo un’esperienza escursionistica completa e variegata.

L’Alta Via dei Colli Euganei in autunno

L’autunno è la stagione ideale per percorrere l’Alta Via dei Colli Euganei. Il clima mite e i colori vivaci della vegetazione rendono l’esperienza particolarmente suggestiva.

È consigliabile indossare abbigliamento tecnico, scarpe da trekking e portare con sé acqua e cibo sufficienti.

L’itinerario, pur essendo lungo e impegnativo, alterna tratti facili a salite e discese più ripide, offrendo un percorso variegato che unisce panorami naturali, borghi storici, ville, pievi e vigneti.

La combinazione di paesaggi, storia e natura rende l’Alta Via un’esperienza completa per tutti gli amanti del trekking e della scoperta del territorio veneto.

L’ideale è percorrerlo in più giorni, per godersi pienamente tutti i colori della stagione.

Informazioni utili

Località di partenza e arrivo: Villa di Teolo, facilmente raggiungibile da Padova tramite SP10 e collegamenti autostradali.

Lunghezza complessiva: 40,6 km (più eventuali deviazioni per punti panoramici o borghi).

Dislivello complessivo: circa 2000 metri.

Tempo di percorrenza: circa 10–12 ore, a seconda del passo e delle soste.

Difficoltà: T (turistico / escursionistico, adatto a chi ha esperienza di cammini lunghi).

Tipologia di percorso: misto, con tratti asfaltati, sterrati e sentieri in bosco; alternanza di salite e discese.

Punti di interesse: Monte Venda, Monte Arrigon, Monte Pirio, Monte Fasolo, Monte Gemola, Monte Brecale, Monte della Madonna, Villa Beatrice d’Este, chiesa di Santa Lucia, aziende agricole e vigneti DOC e DOCG.

Come arrivare: Da Padova prendere la SP10 in direzione Teolo; parcheggio consigliato presso Villa di Teolo o vicino a strutture ricettive locali.

