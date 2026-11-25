Lo storico marchi di calzature outdoor rinnova la propria immagine e lancia l'invito "Go find out!". All'aperto contano la scoperta e la libertà, non i traguardi da raggiungere: un messaggio che guarda anche alle generazioni più giovani

Lowa rinnova la propria brand identity e si rivolge ai consumatori con un invito: “Go find out!”.

Una delle aziende più riconosciute nel mondo dell’outdoor, forte di oltre 100 anni di manifattura, adotta uno stile più spensierato con un duplice obiettivo: preservare la forza di un marchio centenario e, allo stesso tempo, interpretare lo stile delle generazioni più giovani.

Un invito a uscire e lasciarsi sorprendere

Al centro del nuovo posizionamento c’è la scoperta: uscire e lasciarsi sorprendere dalla natura e dalle sue meraviglie.

L’azienda sposta così il focus della comunicazione outdoor.

Il tempo trascorso all’aperto viene raccontato meno in termini di prestazioni, obiettivi e aspettative, e più in termini di curiosità, libertà e scoperta personale.

Dietro la scelta c’è una riflessione precisa.

Prestazioni e traguardi, secondo il marchio, rischiano di portare nel tempo libero le dinamiche competitive del tempo lavorativo.

Le nuove immagini raccontano questo modo diverso di vivere l’outdoor, fatto di prati e non di sentieri, di pause e di gioco, di scoperte grandi o piccole. Momenti da vivere appieno, nelle intenzioni del brand.

Cento anni di esperienza, uno sguardo contemporaneo

L’obiettivo dichiarato è combinare oltre 100 anni di esperienza nel settore con un’interpretazione più ampia e contemporanea di che cosa significhi stare all’aria aperta, senza rinunciare alla qualità che ha accompagnato la storia dell’azienda.

La nuova identità è stata introdotta per gradi.

Nei mesi scorsi è comparsa nelle comunicazioni rivolte ai negozianti.

Ora, con il lancio della nuova immagine sui canali social e sul sito lowa.com, arriva anche ai consumatori.

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