Un documentario sulla traversata del Sentiero Italia, 8 studenti che hanno fatto lezione per nove mesi lungo i sentieri, un incontro per chi sogna un lavoro outdoor. Dal 26 al 28 novembre a Bologna Un Piccolo Passo apre il percorso verso la fiera Passo dopo Passo 2027

C’è chi si mette in cammino per raggiungere una meta e chi, lungo la strada, trova qualcosa che non stava cercando: un incontro, una storia, un modo diverso di conoscere un luogo.

È questa la ricchezza del turismo a piedi, fatto di sentieri e paesaggi, ma soprattutto di persone ed esperienze.

Passo dopo Passo – La Fiera del Turismo a Piedi nasce per riunire questo mondo in un unico appuntamento.

Dopo la prima edizione del 2026, tornerà a DumBO a Bologna dal 16 al 18 aprile 2027: tre giorni per scoprire cammini e destinazioni, incontrare guide, associazioni e realtà outdoor, trovare ispirazione per il prossimo viaggio e ascoltare le storie di chi vive e racconta il cammino.

La fiera vuole far incontrare chi ama camminare con chi lavora per rendere queste esperienze possibili.

Accanto a itinerari e proposte di viaggio, ci sarà spazio per la cultura del cammino e per temi come sostenibilità, territori, scuola, professioni, inclusione e innovazione.

Una visione che accompagnerà anche la nuova collaborazione editoriale con TREKKING&Outdoor, attraverso cui saranno raccontati progetti e protagonisti della manifestazione.

Il percorso verso la nuova edizione prenderà il via dal 26 al 28 novembre con Un Piccolo Passo, tre giornate di incontri e iniziative a Bologna, in occasione di AITR Incontra e delle celebrazioni per i trent’anni della Dichiarazione di Montréal, promosse con ISTO.

Per chi ama le storie di viaggio, il cinema e le esperienze a piedi, ci sono soprattutto due giornate da segnare in agenda.

Dal Sentiero Italia al cinema: Va’ Sentiero e Walk Pride

Venerdì 27 novembre, al Cineteatro Orione di Bologna, il cammino arriva sul grande schermo.

Dalle 18:30 è in programma una serata dedicata a Va’ Sentiero, il documentario che racconta la traversata del Sentiero Italia attraverso montagne, borghi e comunità delle Terre Alte. All’incontro parteciperà il regista Andrea Buonopane.

Sarà anche l’occasione per conoscere Walk Pride, il progetto culturale di Passo dopo Passo che valorizza le persone, le idee e le opere capaci di raccontare il cammino.

Nel 2027 darà spazio ai progetti emergenti, ai documentari e alle persone che hanno lasciato un segno in questo mondo.

Per chi ama il trekking, la serata è un invito a scoprire l’Italia dei sentieri anche attraverso gli occhi di chi l’ha attraversata e raccontata

_ Scopri i dettagli dell’evento Walk Pride 2027 e proiezione di Va’ Sentiero

Quando la scuola si mette in cammino

Sabato 28 novembre, a DumBO, si parlerà invece di un viaggio particolare: quello che può trasformare il percorso a piedi in un’esperienza di apprendimento.

Con Walking School, insegnanti, guide e operatori si confronteranno su progetti già realizzati e sulle possibilità di portare sempre più studenti a conoscere i territori camminando.

Una storia concreta arriva da Strade Maestre: otto studenti e tre insegnanti hanno trascorso nove mesi attraversando l’Italia a piedi, facendo scuola lungo il percorso.

L’esperienza è raccontata da Roberta Cortella nel libro La scuola che cammina, pubblicato da Ediciclo.

Per il pomeriggio del 28 un incontro aperto al pubblico dedicato al libro e al progetto, per ascoltare direttamente il racconto di questa esperienza.

Per chi, oltre a percorrere i sentieri, pensa di trasformare la passione per l’outdoor in un lavoro, sabato mattina è in programma anche Mestiere Outdoor.

L’incontro formativo, guidato da Riccardo Giorgis con Luca Ricci e Monica Price, sarà dedicato alle figure professionali del settore: guide, accompagnatori e operatori turistici.

Quali competenze servono? Quali regole bisogna conoscere? Come si avvia un’attività e quali possibilità di collaborazione esistono con agenzie e tour operator? Un’occasione per orientarsi tra percorsi e professioni differenti, partendo da domande concrete.

Questi appuntamenti sono solo l’inizio del percorso verso Passo dopo Passo 2027.

_ Scopri il programma di Scuola e professioni outdoor

_ Per aggiornamenti sul programma e sulle modalità di partecipazione, il riferimento è il sito ufficiale di Passo dopo Passo.