Valanga Marmolada: 6 morti, 8 feriti e almeno 10 dispersi

Le squadre di soccorso, coadiuvate da 6 elicotteri ed unità cinofile, hanno recuperato 6 vittime e 8 feriti, si cercano altri 10 dispersi. É stato interdetto l'accesso alla Marmolada per il rischio di ulteriori valanghe.

Nel primo pomeriggio di oggi, 3 luglio 2022, è caduta una grossa valanga dalla vetta della Marmolada, in prossimità di punta Rocca e ha travolto un gruppo di escursionisti che stavano camminando sulla via normale per la salita sulla vetta della montagna.

Il bilancio è di 6 morti, 8 feriti e una decina di dispersi. Le ricerche sono tuttora in corso con l’utilizzo degli elicotteri, le autorità hanno disposto il divieto di accesso alla montagna per il rischio di ulteriori distacchi di ghiaccio e neve.

Nella giornata di ieri è stata registrata la temperatura record di 10° sulla vetta delle montagne, proprio il caldo anomalo e il conseguente scioglimento del ghiacciaio, potrebbe essere la causa della valanga.

I soccorritori sul luogo della valanga – Foto Soccorso alpino Trentino I soccorritori sul luogo della valanga – Foto Soccorso alpino Trentino

Il crollo è avvenuto al confine tra Trentino Alto Adige e Veneto. Un grosso seracco si è staccato in prossimità di Punta Rocca. Nella tragedia sarebbero coinvolte quattro cordate, ma non si conosce il numero preciso delle persone che le componevano.

Walter Cainelli, presidente del Soccorso salpino Trentino, ha dichiarato: “Ci sono blocchi di ghiaccio che vanno dai venti centimetri al mezzo metro ed è difficile che ci siano dei sopravvissuti”.