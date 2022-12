Charming sporty lady having race walking training outdoors stock photo

Camminare in città è anche un ottimo modo per allenarsi e rimanere in salute. Muoversi a piedi quotidianamente, con alcuni accorgimenti, è alla base di uno stile di vita sano e sportivo.

Camminare è il primo mezzo di spostamento che l’uomo ha avuto nella sua storia, impariamo a farlo nei primi anni di vita e continuiamo a camminare durante tutto l’arco della nostra esistenza.

Un sequenza di movimenti naturali, come quella di mettere un piede davanti all’altro, per raggiungere le proprie mete e destinazioni.

Negli ultimi decenni però camminiamo sempre meno, al punto che questa carenza di movimento si sta trasformando in una patologia che solo camminare può curare.

Per fortuna, negli ultimi anni, sta nascendo una nuova consapevolezza sulla necessità di riprendersi i propri spazi e tempi, vivendo gli ambienti a “passo lento”.

Sempre più persone stanno mutando le proprie abitudini di vita quotidiana, ridando nuovo spazio al camminare .

La camminata può infatti essere anche un allenamento quotidiano, alcuni lo chiamano fit walking, ma si tratta semplicemente di allenare il proprio corpo camminando.

Muoversi in un ambiente urbano però è diverso da camminare su un sentiero nella natura, per questo è importante avere alcune accortezze.

Non è solo questione di gambe

C’è chi pensa che la camminata interessi solo la parte inferiore del corpo e coinvolga principalmente le gambe e i piedi.

Questa considerazione non è corretta, infatti camminare è un movimento che riguarda tutto il corpo ed è importante avere una corretta postura per evitare fastidiosi dolorini alla schiena.

Infatti anche braccia, anche e muscoli addominali sono importanti per una corretta camminate, l’addome in particolare deve essere sempre un po’ contratto per aiutarci a tenere la schiena bella dritta.

Questa postura aiuta a far lavorare correttamente tutta la muscolatura del corpo, da quella lombare alle spalle.

Questo è particolarmente importante quando si cammina in città, dove le superfici che calpestiamo sono solitamente rigide e poco ammortizzanti.

Andare a velocità costante

Un’altra differenza da tenere in considerazione è la finalità della camminata.

Quando il fine settimana decidiamo di andare in montagna o in mezzo ai boschi, l’obbiettivo è recuperare le energie fisiche ma soprattutto mentali, cogliendo l’occasione per visitare un nuovo territorio.

Invece nelle nostre camminate urbane, spesso serali, l’obbiettivo primario sarà quello fisico di allenare il nostro corpo.

Nel trekking nella natura bisogna rispettare il proprio passo, rimanendo il più possibile costanti.

Nei nostri itinerari urbani è invece utile “rubare” qualche tecnica ai nostri amici runner e ciclisti, applicando l’interval training.

Si tratta di un metodo di allenamento che potenzia l’efficacia dell’allenamento aerobico, contribuendo a bruciare più grassi, ad accelerare il metabolismo e a migliorare la soglia del consumo di ossigeno.

In pratica il fulcro di questo esercizio è alternare parti di camminata a ritmo veloce, arrivando al vicini al nostro limite massimo, con parti di camminata più blande.

Le braccia sono importanti

In montagna, in particolare in inverno su terreni scivolosi per la neve, probabilmente camminerete con l’ausilio dei bastoncini in città invece la situazione è diversa: il suolo più regolare ci permette certamente una camminata rilassata.

È importante però lavorare anche con le braccia, coinvolgendole nel passo.

L’ideale sarebbe piegarle di circa 90° e farle oscillare avanti e indietro in alternanza col nostro passo, così da controbilanciare il movimento delle nostre gambe.

Sembrerà banale, ma questo tipo di movimento non solo aiuta ad allenare le braccia, ma migliora il nostro equilibrio e ci permette di aumentare la velocità di cammino.

La salita va cercata

Quando uscite di casa per fare un’oretta di cammino potrebbe venire naturale eliminare dall’itinerario le salite o le scale.

Questa è però la strategia sbagliata per chi vuole rendere la camminata un buon allenamento, variare l’intensità del passo, come abbiamo detto, è un buon modo per aumentare l’efficacia dell’allenamento.

Lo stesso risultato lo si può perseguire variando i dislivelli che si percorrono.

Iniziate a studiare percorsi che prevedano qualche strada in salita o qualche scalinata, vi aiuteranno ad allenarvi meglio, bruciando più calorie e, soprattutto, facendo lavorare molto di più tutta la muscolatura.

Monitorare i propri progressi

Abbiamo già parlato della necessità di tenere un passo piuttosto sostenuto per avere benefici alla muscolatura, magari ricorrendo all’interval training.

In ogni caso è sempre utile valutare la velocità con cui si percorrono gli itinerari programmati, per veder se di settimana in settimana ci sono dei miglioramenti.

Chi va a correre li conosce molto bene, ma possono essere utili anche ai “fitwalker” , stiamo parlando degli smart tracker.

Questi dispositivi stanno prendendo molto piede nel mondo del fitness, perché permettono di tenere sotto controllo tutti i parametri fisici durante lo sport per valutare l’efficacia e gli effetti del nostro allenamento.

In un altro articolo avevamo presentato quelli più adatti al trekking, ma ci sono tanti modelli anche a prezzi piuttosto contenuti.

Non vestirsi troppo

L’abbigliamento è una componente importante, anche nelle nostre escursioni serali dopo il lavoro.

In questo caso l’abbigliamento non sarà lo stesso che utilizzeremo in un ambiente montano, non sarà infatti necessario vestirsi a cipolla, anche durante l’inverno è sempre bene non essere troppo pesanti, il ritmo del passo sarà sostenuto e le soste limitate.

Non corriamo quindi il rischio di prendere colpi di freddo durante la sosta e nemmeno di essere sorpresi da qualche improvviso cambiamento climatico, frequente invece in montagna.

Dovremo prestare attenzione in particolare a due strati dell’abbigliamento.

Prima di tutto a quello intimo o base layer, essenziale per non avere problemi nello smaltimento del calore e del sudore, per evitare di trovarci completamente bagnati e accaldati dopo poche decine di minuti.

In secondo luogo alla giacca impermeabile, specie in inverno, che ci proteggerà dal vento e da eventuali precipitazioni, è comunque consigliabile utilizzare un capo leggero anche in inverno per evitare di surriscaldarsi.

