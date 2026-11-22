Sui social le compresse di cloruro di sodio promettono prestazioni migliori. Due esperte di nutrizione sportiva spiegano perché la maggior parte di chi fa attività fisica può farne a meno, quali rischi si corrono esagerando e come reintegrare liquidi ed elettroliti in modo semplice

Gli elettroliti vivono il loro momento di gloria.

Sugli scaffali di supermercati e negozi di integratori si moltiplicano polveri, compresse e bevande che promettono una reidratazione rapida ed efficace.

Un prodotto in particolare sta conquistando gli sportivi: le pastiglie di sale, piccole compresse bianche ad alta concentrazione di cloruro di sodio, diventate popolarissime su TikTok, dove molti giurano che abbiano portato le loro prestazioni a un altro livello.

Il parere delle esperte: alla maggior parte degli sportivi non servono

Due dietiste sportive americane che lavorano con atleti di endurance sono concordi: lo sportivo medio non ha motivo di usarle.

“La maggior parte delle persone che fa attività fisica non ha bisogno di pastiglie di sale. Possono però essere utili agli atleti di endurance e a chi si allena in ambienti caldi o a intensità molto elevate”, spiega Allison Childress, dietista e professoressa associata al Dipartimento di Scienze della nutrizione della Texas Tech University.

Cosa si perde con il sudore durante lo sforzo

Sudando durante un’attività intensa si perdono molti liquidi ed elettroliti, tra cui sodio, potassio e calcio.

Se non vengono reintegrati si va incontro alla disidratazione, e quando i liquidi scarseggiano ne risentono funzione muscolare, prestazione e lucidità mentale.

Prima o poi si è costretti a rallentare o a fermarsi, osserva Jena Brown, dietista sportiva per atleti di endurance e titolare del servizio di consulenza Victorem Performance Nutrition.

Esiste però anche il rischio opposto.

Secondo Childress, chi beve troppa acqua, o soltanto acqua, durante sforzi prolungati di quattro ore o più, come una maratona o un triathlon su distanza Ironman, può sviluppare una condizione seria: l’iponatriemia da esercizio fisico.

È uno squilibrio in cui il sodio nel sangue scende troppo, perché l’eccesso d’acqua ne diluisce la concentrazione. Secondo la National Kidney Foundation statunitense può provocare crampi, affaticamento, confusione e pressione bassa.

Da qui nasce il fascino delle pastiglie.

Molti atleti le considerano una rete di sicurezza contro l’iponatriemia, osserva Childress: una soluzione rapida, almeno in teoria, da tenere in tasca quando si è in movimento.

Resta da capire se una compressa basti davvero a garantire l’idratazione durante e dopo uno sforzo lungo.

Quanto sale serve davvero? Dipende da come sudi

Capire quante pastiglie prendere, e quando, è un equilibrio delicato.

Due amici che percorrono lo stesso identico itinerario con lo zaino in spalla possono avere fabbisogni di elettroliti molto diversi, spiega Brown. Tutto dipende da quanto si suda e da quanto sodio contiene il sudore, perché alcune persone ne espellono più di altre.

L’unico modo per sapere con certezza quanto cloruro di sodio serva dopo una giornata impegnativa sul sentiero è un test del sudore, che ne misura quantità e composizione.

Un atleta che conosce le proprie perdite di sodio può reintegrarle con precisione, dice Childress.

La concentrazione varia molto da persona a persona ma, in media, si perde circa 1 grammo di sodio (1.000 milligrammi) per litro di sudore. Chi suda un litro, quindi, dovrebbe reintegrare circa 1.000 milligrammi di sodio durante l’attività o subito dopo.

Per il test ci si può rivolgere a un dietista sportivo, che misura i liquidi persi durante l’esercizio e calcola la concentrazione di elettroliti nel sudore, così da non procedere a tentoni.

Per stimare soltanto la quantità di sudore basta invece pesarsi sulla bilancia di casa prima e dopo un allenamento intenso.

Il rischio nascosto: quando il sodio è troppo

Il problema è che quasi tutti improvvisano.

Non sapendo quanto sodio perdono, molti mandano giù qualche pastiglia sperando di reidratarsi. Le compresse contengono in genere da 200 a 400 milligrammi e prenderne troppe può mettere in seria difficoltà l’organismo.

“Il rovescio della medaglia è che è piuttosto facile andare in sovradosaggio, se non si sa cosa si sta facendo”, avverte Childress.

In quel caso può comparire l’ipernatriemia, cioè un eccesso di sodio nel sangue, che causa sete intensa, nausea, confusione, debolezza muscolare e capogiri.

L’insidia è che ipernatriemia e iponatriemia si somigliano, nei sintomi e nell’aspetto. C’è chi avverte debolezza, pensa di essere disidratato e invece ha livelli di sodio già troppo alti.

Così prende altre pastiglie e peggiora la situazione. Nei casi più estremi si può arrivare al collasso o alle convulsioni.

Se proprio vuoi usarle: dose bassa e tanta acqua

Gli atleti devono fare attenzione a quante ne assumono, ribadisce Childress: oltre a non essere necessarie, le pastiglie di sale sono potenzialmente pericolose.

Chi è comunque deciso a provarle dovrebbe partire da un dosaggio basso e bere acqua a sufficienza.

Senza liquidi, precisa Brown, le pastiglie non danno alcun beneficio per l’idratazione: le due cose vanno insieme.

Come idratarsi bene senza pastiglie

Chi non è convinto può lasciarle perdere del tutto.

Brown consiglia di bere circa mezzo litro di liquidi per ogni ora di attività. Chi suda moltissimo può salire fino a un massimo di 1 litro l’ora.

Un controllo semplice è il colore dell’urina. Se è scura, o se si va in bagno meno spesso del solito, bisogna bere di più.

Se è trasparente, si è bevuto troppo e conviene integrare elettroliti. L’obiettivo, dice Brown, è un colore simile a quello di una limonata chiara.

Meglio uno snack salato o un frutto

Per chi si muove per almeno tre ore o con il caldo, Childress suggerisce di alternare acqua e bevande sportive, così da mantenere in equilibrio gli elettroliti.

Aiutano anche frutta e verdura ricche d’acqua, come anguria, melone, sedano o broccoli.

Per ripristinare il sodio, al posto della pastiglia si può scegliere qualcosa di più appagante: un sacchetto di salatini o di frutta secca salata, qualche cracker con formaggio spalmato, delle patatine.

Chi non tiene il conto di quanto suda o di quanto beve può semplicemente affidarsi alla sete, suggerisce Childress.

E chi vuole mettere a punto la propria idratazione fino in fondo ha una strada più solida di una compressa: un dietista sportivo che esegua i test del sudore e costruisca una strategia su misura. Secondo l’esperta, sono tempo e denaro ben spesi.

Il corpo, del resto, manda già i suoi segnali. Imparare a leggerli resta il primo gesto di cura per chi cammina a lungo.

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