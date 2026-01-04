10 straordinari trekking per scoprire l’Irlanda più autentica

L'Irlanda, con la sua natura incontaminata e paesaggi di rara bellezza, è un paradiso per gli amanti del trekking. Scopriamo dieci tra i percorsi più affascinanti dell'Isola di Smeraldo, per un viaggio unico tra natura e storia

Itinerari imperdibili per scoprire le bellezze dell’Irlanda

L’Irlanda, l’Isola di Smeraldo, è un luogo che strega con la sua bellezza incontaminata.

Famosa per le sue affascinanti leggende e per l’accogliente cordialità dei suoi abitanti, questa nazione è un vero e proprio paradiso per gli amanti del trekking.

Dalle scogliere imponenti che sfidano l’Atlantico, alle dolci colline ricoperte di verde, l’Irlanda offre una varietà di percorsi che soddisfano ogni tipo di escursionista.

Per il tuo prossimo viaggio, ti proponiamo un viaggio a piedi attraverso la storia e la natura di questa terra magica. Ecco a te i 10 percorsi di trekking più belli da non perdere in Irlanda.

1. Sentiero della scogliera di Howth

A soli pochi chilometri dal cuore pulsante di Dublino, potrai scoprire il sentiero della scogliera di Howth.

Questo percorso, che serpeggia lungo la punta della penisola, offre vedute spettacolari sulla baia di Dublino e sul Mar d’Irlanda.

Tra i vari punti di interesse, non puoi mancare il faro di Baily, un’icona affascinante che domina il paesaggio dalla sua posizione privilegiata.

2. Itinerario nelle Mourne Mountains

Le Mourne Mountains, nella contea di Down, sono un tesoro nascosto dell’Irlanda del nord.

Tra i vari percorsi possibili, quello che conduce a Hare’s Gap è tra i più suggestivi.

Questo valico, creato dai movimenti dei ghiacciai durante l’ultima era glaciale, offre panorami mozzafiato.

3. Passeggiata sulla collina di Glencar

Nel cuore della contea di Leitrim, la passeggiata sulla collina di Glencar offre la possibilità di ammirare la cascata del lago Glencar.

Questo luogo magico è famoso anche per essere stato citato nella poesia “The Stolen Child” del celebre poeta irlandese W.B. Yeats.

4. Diamond Hill Walk

Questo percorso panoramico, situato nel Connemara National Park, ti condurrà in cima alla Diamond Hill.

Da lì potrai ammirare una vista a 360 gradi sul paesaggio unico del Connemara, con i suoi laghi, torbiere e montagne.

5. I sentieri di Croaghaun, Achill Island

Questi sentieri panoramici ti condurranno in cima alle scogliere di Croaghaun, tra le più alte d’Europa.

Da lì potrai ammirare le acque dell’Atlantico e la vastità del paesaggio che ti circonda.

6. Percorso degli dei

Nel cuore della contea di Donegal, lungo la sua costa selvaggia, si snoda il percorso degli dei.

Durante il tuo viaggio, potrai ammirare vedute panoramiche mozzafiato, ascoltare il rombo dell’oceano e sentire il profumo salmastro dell’aria marina.

7. Anello di Kerry

L’Anello di Kerry è un percorso di fama mondiale che attraversa alcuni dei paesaggi più belli dell’Irlanda.

Durante il tuo viaggio, potrai visitare antichi siti archeologici, ammirare viste mozzafiato e scoprire la ricca cultura e tradizione irlandese.

8. Moll’s Gap

Lungo l’Anello di Kerry, il sentiero di Moll’s Gap offre viste mozzafiato sui laghi di Killarney e sulle montagne Purple.

Questo tratto del percorso è particolarmente suggestivo, con le sue cascate, i suoi torrenti e le sue valli incantate.

9. La salita del Croagh Patrick

Croagh Patrick è più di una montagna; è un luogo di pellegrinaggio antico e sacro.

Dalla cima, avrai una vista senza pari sull’Atlantico e sulle isole di Clew Bay.

10. Percorso dell’Irish Sky Garden

L’Irish Sky Garden è una scultura paesaggistica progettata dall’artista James Turrell.

Camminando lungo il sentiero, avrai l’opportunità di vivere un’esperienza unica, un viaggio spirituale e meditativo, in armonia con la natura.

