Bastoncini da trekking: 6 motivi per cui è meglio usarli

Equilibrio, protezione articolare, respirazione: i bastoncini da trekking sono un alleato fondamentale, ma spesso sottovalutato, per ogni escursionista. Scopriamo perché andrebbero sempre utilizzati durante un'escursione

Da accessorio usato solo da alcuni a strumento quasi irrinunciabile, il successo dei bastoncini da trekking tra gli escursionisti non è casuale.

Al netto di qualche scettico, i vantaggi che offrono sono ormai riconosciuti da chi cammina in montagna con regolarità.

Sei, in particolare, meritano di essere conosciuti a fondo.

1) Più stabilità su ogni tipo di terreno

I bastoncini aggiungono un punto di contatto extra con il suolo, aumentando in modo significativo la stabilità del camminatore.

Su terreni irregolari, scivolosi o in pendenza, questo supporto aggiuntivo fa la differenza, migliorando l’equilibrio anche nelle condizioni più impegnative.

2) Meno cadute, meno infortuni

Sui percorsi impervi, soprattutto in presenza di dislivelli importanti, i bastoncini possono prevenire cadute e incidenti.

L’importanza dei bastoncini per la stabilità – Foto Getty Images

Un appoggio sbagliato del piede, ad esempio, può essere corretto spostando il peso sul bastone dello stesso lato, evitando storte o pericolosi sbilanciamenti.

Sono utili anche nei passaggi più tecnici, come il superamento di un fiume o di tratti esposti del sentiero.

Avere due punti di appoggio in più quando si affrontano percorsi particolarmente tecnici e complicati può fare la differenza ed aiutare a prevenire rovinose cadute.

Inoltre, la migliore distribuzione del peso tra gambe e braccia, aiuta a prevenire distorsioni alle caviglie o alle ginocchia.

3) Ginocchia, schiena e caviglie ringraziano

Quando si porta uno zaino sulle spalle, specialmente se pesante, poter scaricare parte del carico sulle braccia alleggerisce gambe e schiena.

La distribuzione del peso è un aspetto cruciale nelle lunghe escursioni, quando la muscolatura degli arti inferiori tende ad affaticarsi.

Distribuendo lo sforzo in modo più uniforme, i bastoncini riducono lo stress sulle articolazioni, come ginocchia e caviglie in particolare, contribuendo a prevenire affaticamento e lesioni.

4) Un aiuto anche per la postura

L’uso dei bastoncini favorisce inoltre un migliore allineamento del corpo.

Mantenendo una postura più eretta e bilanciata, si riduce la pressione sulla schiena e sulla colonna vertebrale, con un beneficio sull’equilibrio generale durante tutta la camminata.

Il ruolo dei bastoncini per la postura – Foto Getty Images

Un vantaggio meno intuitivo ma altrettanto importante: i bastoncini da trekking favoriscono una migliore apertura della cassa toracica, rendendo più efficiente la respirazione durante l’attività.

Questo avviene grazie al mantenimento di una postura corretta e all’impiego coordinato dei muscoli del corpo.

5) Un allenamento completo per braccia e torace

Chi usa i bastoncini non allena solo le gambe, ma coinvolge nel movimento anche la parte superiore del corpo.

Il movimento di spinta e trazione che si fa utilizzando questo attrezzo coinvolge infatti attivamente braccia, spalle e torace a ogni passo.

Bastoncini allenano anche gli arti superiori – Foto Getty Images

La sollecitazione ripetuta lavora su deltoidi, tricipiti e bicipiti, mentre i muscoli del torace vengono attivati soprattutto su terreni accidentati e nelle discese ripide.

Il risultato è un rafforzamento di pettorali, deltoidi e muscoli della schiena, con benefici in termini di resistenza, forza e coordinazione complessiva durante le attività all’aria aperta.

6) Un alleato prezioso nelle emergenze

È un aspetto a cui raramente si pensa, eppure può rivelarsi fondamentale.

I bastoncini da trekking possono trasformarsi in strumenti di emergenza: una stecca improvvisata per un arto fratturato, un rinforzo per i pali di una tenda danneggiata, un aiuto per farsi largo nella vegetazione fitta.

Come scegliere il modello giusto

Sul mercato esistono bastoncini per ogni esigenza e fascia di prezzo.

La scelta del modello più adatto dipende dall’esperienza personale e dal tipo di utilizzo previsto: come per tutta l’attrezzatura tecnica, il consiglio è valutare con attenzione le proprie necessità prima dell’acquisto.

Camminare con i bastoncini non è solo una questione di comfort.

È una scelta consapevole che protegge il corpo, migliora la performance e aggiunge un margine di sicurezza in più a ogni escursione.

Per chi ama i sentieri, sono un investimento nel proprio benessere a lungo termine. Ecco alcuni modelli consigliati

Black Diamond Trail Back Trek, bastoncini da trekking ripiegabili

Un modello che offre un buon rapporto qualità/prezzo con caratteristiche di comfort e funzionalità versatili.

Si tratta di un bastoncino ripiegabile a tre sezioni, progettato per garantire stabilità e supporto su vari terreni, con una vocazione naturale per il trekking giornaliero.

Le impugnature estese a doppia densità consentono di cambiare la posizione delle mani, mentre le cinghie regolabili migliorano comfort e sicurezza.

La tecnologia FlickLock permette una rapida regolazione sul sentiero e rende semplice riporre i bastoncini quando non servono.

_ Scopri il prodotto su Amazon

Leki Makalu FX Carbon

Il Leki Makalu FX Carbon è un modello pieghevole top di gamma, realizzato interamente in carbonio PRC 1000 per un bilanciamento ottimale tra leggerezza e rigidità.

Il cuore tecnologico è l’impugnatura Aergon Air, dotata di un’inclinazione ergonomica che protegge il polso e di una testina gommata per il massimo controllo in discesa.

Grazie al sistema di regolazione Speed Lock 2 Plus e al meccanismo di chiusura ELD, si ripiega in soli 40 cm, rendendolo adatto a trekking alpini impegnativi.

_ Scopri il prodotto su Amazon

Ferrino Mustang, bastoncini telescopici da trekking e scialpinismo

Un modello polivalente, utilizzabile nel trekking tradizionale così come nelle uscite invernali e nello scialpinismo.

Realizzato in materiale leggero, è dotato di doppia rotella per l’uso estivo e invernale, adattandosi a ogni tipo di esperienza outdoor.

Si tratta di un bastoncino telescopico con tre sezioni in lega d’alluminio, manopola anatomica antiscivolo e puntale in tungsteno con gommino silenziatore.

_ Scopri il prodotto su Amazon

_ Leggi gli altri nostri articoli sull’abbigliamento e le attrezzature tecniche:

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram