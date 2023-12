Smartwatch per il trekking: un’idea regalo per gli amanti dell’outdoor

Lo smartwatch è diventato un vero e proprio must per gli appassionati di trekking e outdoor. Un fedele compagno di escursione che ci aiuta ad orientarci e a monitorare i parametri fisici durante l'attività, ma utile anche nella vita di tutti i giorni

Adesso è tempo di acquistare lo smartwatch per le tue escursioni.

Dopo aver acquistato i primi scarponi, aver scelto lo zaino migliore e la giacca più accattivante, adesso pensi che sia tempo di pensare anche all’orologio da trekking.

A cosa serve avere un buon smartwatch? Ma soprattutto perché adesso come adesso è diventato un vero e proprio must per tutti gli escursionisti?

Partiamo con il sottolineare che nel corso degli ultimi tempi gli orologi da trekking hanno fatto dei balzi enormi in avanti sul fronte della tecnologia.

Ma non solo: sono anche belli da vedere, avendo raggiunto un certo grado di bellezza estetica.

Molti escursionisti scelgono di indossare i loro smartwatch tutti i giorni, anche quando sono in città e vanno al lavoro, in modo da non dover alternare quello da sport e quello da indossare quotidianamente.

A questo punto è possibile sceglierne uno solo per il look, per la sua comodità e per le sue caratteristiche. Vediamo quali sono i migliori smartwatch presenti sul mercato.

Garmin Instinct Graphite

Questo smartwatch è stato progettato sullo standard militare USA810. La sua principale caratteristica è quella di avere una buona resistenza termica, all’acqua e agli urti.

Ha una batteria ricaricabile interna, che permette di avere un’autonomia pari a 14 giorni in modalità smartwatch.

La durata è, invece, pari a 16 ore in modalità GPS, che diventano 40 ore in modalità di risparmio energetico UltraTrac.

Permette di accedere a più sistemi satellitari GPS, Glonass e Galileo.

Suunto 3

Questo prodotto è un ottimo orologio sportivo da fitness. Utile per monitorare gli esercizi fisici, lo stress ed il recupero.

Permette di organizzare gli allenamenti attraverso un’apposita guida, con dei piani organizzati nell’arco di una settimana. È uno strumento particolarmente utile per aumentare o mantenere il livello di forma fisica.

Suunto 3 permette di avere una panoramica completa delle attività giornaliere: passi, calorie e sonno per avere una vita organizzata ed equilibrata.

È impermeabile fino a 30 metri. Permette di controllare la musica dal polso.

GPS kids Smartwatch Phone

Quello che abbiamo davanti è un perfetto smartwatch multifunzionale, dotato di uno touchscreen a colori, con alta risoluzione a 1,44 pollici. È dotato di un supporto per ogni lingua, doppio talk e lo slot per una nano SIM integrato.

Lo smartwatch è progettato per la sicurezza dei bambini: tramite un’apposita applicazione, i genitori hanno la possibilità di impostare un allarme sempre e comunque.

Molto utile la funzione SOS: che permette di scegliere tre numeri di telefono a cui chiedere soccorso: vengono effettuati due giri di chiamate, fino a quando qualcuno non risponde alla notifica.

Il prodotto è facile da utilizzare e costituisce un’ottima scelta per un regalo di compleanno.

Coros Vertix Gps Adventure Watch

Lo smartwatch è progettato per le avventure estreme: la batteria permette alla funzionalità di navigazione e checkpoint del percorso di durare per 45 giorni, mentre la modalità GPS ha un’autonomia di 60 ore.

Il prodotto, inoltre, include: cardiofrequenzimetro ottico, cardiofrequenzimetro, altimetro barometrico, accelerometro, bussola, giroscopio e termometro con monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, monitoraggio del sonno, dei passi e delle calorie.

Lo smartwatch è realizzato con una lunetta in lega di titanio di grado 5 e vetro zaffiro con rivestimento simile al diamante abilitato al touchscreen e pesa solo 54 grammi.

