Il Black Friday 2024 è finalmente arrivato, portando con sé sconti imperdibili per gli appassionati di trekking e outdoor. In questo articolo troverete una selezione accurata delle offerte più interessanti su attrezzature e prodotti indispensabili per le vostre escursioni in montagna.

Black Friday: le offerte imperdibili per gli amanti del trekking e dell’outdoor

Il Black Friday è finalmente arrivato, e con esso una valanga di offerte imperdibili per tutti gli appassionati di trekking e attività all’aria aperta.

Se stai cercando l’occasione giusta per acquistare quell’attrezzatura che ti manca o per rinnovare il tuo equipaggiamento, sei nel posto giusto!

In questa settimana, su diversi store online, potresti trovare esattamente quel capo di abbigliamento o quell’attrezzatura che desideri da tempo e che sarebbe utile per i tuoi trekking invernali.

Le offerte spesso durano poche ore o al massimo qualche giorno, quindi è importante coglierle al volo.

Le categorie di prodotti da tenere sotto controllo

In questo articolo troverete gli sconti del giorno, si tratta spesso di offerte che durano poche ore, al massimo qualche giorno. Per questo è importante coglierle subito.

Oggi, per gli appassionati di trekking e outdoor, sono molte le offerte attive di prodotti Columbia, Salewa e Ferrino.

In ogni caso, per chi volesse tenere sotto controllo gli sconti sui prodotti per il trekking, qui di seguito ci sono i link alle categorie Amazon più interessanti per il trekking e l’outdoor.

_ Scarpe da trekking

_ Giacche da montagna

_ Pantaloni da trekking

_ Zaini da trekking

_ Orologi per l’outdoor

_ Bastoncini da Trekking

Scarponi da trekking in sconto

_ Leggi l’articolo dedicato agli sconti Black Friday sulle scarpe da trekking

Zaini da trekking in sconto

_ Leggi l’articolo dedicato agli sconti Black Friday sugli zaini da trekking

Pantaloni da trekking, calze, intimo e altro abbigliamento

Un buon trekker non può fare a meno di pantaloni tecnici per l’outdoor.

Ne esistono molti modelli, da quelli lunghi e invernali, a quelli corti per l’estate.

Non mancano le vie di mezzo, come i pantaloni con zip che possono trasformarsi da lunghi a corti.

Vediamo quali capi d’abbigliamento sono oggi in offerta:

_ Pantaloni da trekking CMP – Modello da uomo elasticizzati

_ Pantaloni da trekking Columbia Cargo – Modello convertibile mezza stagione

_ Pantaloni Salewa Pedroc – Modello softshell

_ Pantaloncini CMP – Modello invernale antistrappo

_ Pantaloni Salewa Puez – Modello da uomo

_ Columbia Glacial IV – Maglione termica da trekking per donna

_ Pantaloni Salewa Dolomia – Modello da trekking per donna

_ Pantaloni Mammut Runbold – Modello da uomo

_ Pantaloni Columbia Pouring Adventure – Modello invernale da uomo

_ Maglietta Salewa Solidlogo Dray – Maglietta da trekking traspirante

_ Calze da trekking Danish Endurance – Prodotte in lana merino e con supporti anti vescica

_ Calze da trekking Danish Endurance – 3 paia di calze leggere in lana merinos

_ Calze da trekking Rahhit Coolmar 3 – Modello da uomo

Orologi, navigatori e altre attrezzature tecnologiche in sconto

La tecnologia ormai è presente tra le attrezzature del trekker, con diversi dispositivi molto utili per rendere la camminata più sicura e confortevole.

Orologi, gps, smartphone e tanti altri ‘gadget’ tecnologici per le vostre escursioni.

Vediamo quali modelli sono ora in offerta:

_ Smartwatch Polar Ignite 2

_ Smartwatch Suunto Core

_ Smartwatch Garmin Instict 2X

_ Smartwatch Amazfit Balance

_ Smartwatch Polar Pacer Pro

_ Smartwatch Huawey Gt4

_ Smartwatch Google Pixel Watch 3

Bastoncini da trekking in sconto

Ormai un must per ogni trekker: i bastoncini aiutano a distribuire il peso dello zaino anche sulle braccia e migliorano la stabilità della camminata.

Vediamo i modelli in offerta oggi:

_ Bastoncini da trekking e nordic walking due pezzi Anykuu

_ Bastoncini da trekking telescopici Ferrino GTA

_ Bastoncini da trekking Ferrino Mustang

_ Bastoncini da trekking Ferrino Ortles

_ Bastoncini da trekking Ferrino GTA

Attrezzatura e gadget

_ Borraccia Grayl – da 710 ml con filtro

_ Kit di primo soccorso da 90 pezzi Onayo

_ Lampada frontale Smilig Shark

_ Materassino da campeggi Trinordic

_ Lampada frontale LED Blukar

_ Kit Primo Soccorso – Kit completo da 90 pezzi

_ Occhiali da sole sportivi Uvex

_ Kit di primo soccorso da 92 pezzi General Medi

Articolo in aggiornamento costante

Questo articolo sarà costantemente aggiornato durante tutta la settimana del Black Friday , se volete scoprire tutte le offerte del momento sui prodotti per il trekking e l’outdoor vi basterà riaprire questa pagina.

Salva questa pagina tra i preferiti del browser e consultata durante la giornata per vedere le nuove offerte attive.