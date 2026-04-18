Powerbank e pannelli solari per il trekking: 4 cose da sapere

Smartphone, fotocamere e Gps sono fedeli compagni di viaggio durante un trekking ma richiedono energia per funzionare. Vediamo quali pannelli solari e powerbank scegliere per non rimanere mai con la batteria scarica sui sentieri

Come ricaricare i dispositivi durante un trekking: powerbank e pannelli solari

Domandone: come si fa a ricaricare i vari device tecnologici quando siamo soli con il nostro zaino nel bel mezzo del nulla?

La risposta più ovvia è: powerbank.

Per pochi euro e con pesi e ingombri minimali è possibile dotarsi di queste riserve portatili di energia che si possono semplicemente collegare tramite USB per effettuare la ricarica di smartphone, tablet, Gps, ecc.

Anche per l’alimentazione dei computer portatili, che richiedono una potenza ben superiore, è possibile fare ricorso alle batterie tampone, in questo caso, però, la scelta è più limitata e i costi decisamente superiori.

Portarsi appresso una “riserva” di energia comunque è una soluzione temporanea, valida se le nostre necessità di approvvigionamento sono limitate a pochi giorni.

Prima o poi, infatti, anche le powerbank si esauriscono e quindi il problema si ripresenta.

Per poter alimentare le nostre apparecchiature durante un lungo trekking in autonomia dovremo pertanto trovare il modo di approvvigionarci direttamente a una fonte energetica e il solare è quella a cui possiamo attingere più facilmente.

1 – Come funzionano i pannelli solari per viaggiatori

Diverse aziende hanno sviluppato negli ultimi anni varie tipologie di pannelli solari, pensati appositamente per le esigenze dei viaggiatori.

Si tratta di pannelli compatti, pieghevoli o addirittura arrotolabili come stuoie e soprattutto estremamente leggeri.

Ci sono ovviamente modelli pensati per poter essere comodamente fissati agli zaini, in modo da accumulare energia durante la marcia, e non mancano neppure gli zaini con pannello solare integrato.

Ph.: Gettyimages/Mikhail Blavatskiy

Il pannello solare, però, da solo non basta. O meglio: è una soluzione parziale al problema, perché ci consente di produrre energia, ma non di accumularla “da qualche parte” per utilizzarla in un secondo tempo.

Durante un trekking, infatti, non è detto che il momento in cui il pannello può produrre energia corrisponda a quello in cui è possibile connettere le nostre apparecchiature per la ricarica.

Le ore di marcia durante una bella giornata di sole, ad esempio, sono l’ideale per attaccare il pannello solare fuori dallo zaino e ottenere un buon rendimento energetico.

Quelle ore, però, sono le stesse nelle quali vorremmo avere sempre a portata di mano la macchina fotografica, per portare a casa le più belle immagini della nostra avventura.

Tenere la fotocamera connessa al pannello e, contemporaneamente, utilizzarla per scattare foto, si presenta come un’operazione decisamente complicata.

Lo stesso discorso può valere per gli altri device tecnologici. Viceversa, nelle ore serali o notturne in cui le nostre apparecchiature potrebbero essere tranquillamente tenute in carica, il pannello sarà praticamente inutilizzabile, vista la scarsità o l’assenza di luce solare.

2 – Powerbank o pannello, cos’è meglio scegliere?

Tirando le somme, se dobbiamo restare in autonomia energetica per un lungo periodo e se non abbiamo particolari problemi di peso e di spazio nello zaino (e quando mai?…), la soluzione più pratica ed efficace è quella di portarci appresso sia il pannello che una batteria tampone sufficientemente capiente.

Così l’energia prodotta durante il giorno possa essere accumulata e utilizzata al momento opportuno per la ricarica delle varie apparecchiature.

Questo genere di esigenze sono state ampiamente recepite dalle aziende del settore elettronico e sul mercato non è difficile trovare vari modelli di powerpack, cioè kit composti da pannello, trasformatore/accumulatore e connettori.

Ovviamente nella scelta del powerpack più adatto alle proprie esigenze non occorre tener conto solo del peso di tutto il marchingegno, ma anche del consumo energetico delle apparecchiature da ricaricare.

Tanto maggiore sarà questo consumo, tanto più capiente dovrà essere la batteria tampone del powerpack.

Tanto più capiente sarà la batteria tampone, tanto più potente dovrà essere il pannello solare per poterla ricaricare e, ovviamente, tanto più peserà tutto l’ambaradan…

Diciamo che con una zavorra di circa un chilo (fra pannello, batteria tampone e connettori) possiamo già avere a disposizione un sistema di ricarica sufficiente per mantenere in vita smartphone e macchina fotografica.

3 – Pannelli solari: la potenza non è nulla senza superficie

La potenza che il pannello solare è in grado si generare dipende innanzitutto dall’ampiezza della sua superficie.

Più celle fotovoltaiche avremo a disposizione, maggiore sarà la potenza (espressa in Watt) che il pannello è in grado di generare.

Anche la qualità delle celle, però, influisce sulle prestazioni. I pannelli realizzati in silicio monocristallino sono più performanti, a parità di superficie, di quelli in silicio policristallino o amorfo.

Il terzo elemento di cui tenere conto poi è l’irraggiamento solare.

Il pannello raggiunge il suo rendimento ottimale in giornate limpide e con i raggi del sole che colpiscono le celle quasi perpendicolarmente, situazione ideale che è ovviamente difficile ottenere mentre lo si trasporta agganciato allo zaino durante l’escursione.

Che superficie deve avere mediamente il pannello solare per ricaricare le nostre apparecchiature elettroniche?

Pur con metodo abbastanza spannometrico possiamo stabilire i seguenti standard:

Pannelli da 600/700 cm2 possono sviluppare una potenza di 5/7 Watt e una corre, sufficiente per ricaricare in 3/4 ore uno smartphone o una macchina fotografica

Pannelli da 1000/1200 cm2 possono erogare una potenza fra i 10 e i 15 Watt, sufficiente per la ricarica in tempi ragionevoli di videocamere, GPS o tablet

Per alimentare direttamente o ricaricare la batteria di un computer portatile serve invece una potenza di almeno 40 Watt e una superficie di almeno 7000/8000 cm2… quasi al limite della portabilità.

4 – Quante ricariche posso fare col powerbank?

Come abbiamo già detto il pannello può essere utilizzato sia per caricare direttamente le varie apparecchiature, sia per immagazzinare energia nel “container” rappresentato dalla batteria tampone.

In quest’ultimo caso è lecito domandarsi quanto deve essere capiente il “container” per poter soddisfare adeguatamente le nostre necessità di approvvigionamento energetico.

Il calcolo è presto fatto. La capacità delle batterie si esprime in mAh, ovvero milliAmpereora.

Quindi, per sapere quante volte possiamo ricaricare i nostri dispositivi, basta dividere il numero di mAh della batteria tampone per quello della batteria dell’apparecchiatura da ricaricare.

Facciamo un paio di esempi pratici per capirci. Uno smartphone Galaxy S23 ha una batteria da 3900 mAh, quindi, con una batteria tampone da 10000 mAh, lo possiamo ricaricare circa 2 volte e mezza.

Se invece avessimo un iPhone 15 Pro Max, con la sua batteria da circa 4800 mAh, le ricariche che potremmo effettuare sono circa 2.

Se poi tutti questi numeri e unità di misura vi stanno dando alla testa… beh, allora lasciate perdere tutta questa tecnologia e portatevi appresso solo un buon vecchio cellulare di una volta, uno di quelli con cui si poteva solo chiamare e mandare sms… vi ricordate?

Forse sarete un po’ meno connessi, ma state tranquilli che, con un po’ di parsimonia, la batteria vi durerà anche una settimana!

Vediamo ora una selezione dei migliori pannelli solari sul mercato.

Anker Solix PS30, il pannello solare che si carica mentre cammini

Protezione IP65 resistente alle intemperie: Pioggia o sole, il pannello solare portatile Anker PS30 resiste a varie condizioni meteorologiche e fornisce sempre una potenza costante.

Design pieghevole e facile da trasportare: Pensato per la portabilità, il pannello solare è leggero, compatto e pieghevole per risultare facile da riporre e trasportare.

Soluzione di ricarica solare da 30 W per più dispositivi: Sfrutta l’energia del sole per una ricarica affidabile ovunque. Avrai anche energia sufficiente per più dispositivi.

Grande Portabilità: Dimensioni compatte (28 x 16 cm piegato, 67 x 28 cm aperto) e occhielli in acciaio ad ogni angolo permettono di attaccarlo facilmente a zaini, alberi o tende.

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Powertraveller Falcon 21, leggero e versatile

Carica la maggior parte dei dispositivi da 20 V e 5 V tramite l’uscita CC da 20 V o la porta USB da 5 V/3 A.

Compatibile con computer portatili sotto i 40 Watt, tablet come iPad, iPhone, Samsung, HTC, smartphone Sony e LG, fotocamere GoPro, telefoni SAT Iridium e Thuraya, nonché i sistemi Apple iWatch, FitBit e GPS come Garmin.

Pannelli solari super efficienti: le celle monocristalline producono il 30% di potenza in più rispetto alle celle solari convenzionali.

IPX4 nominale: il caricabatterie solare Falcon 40 può resistere agli spruzzi d’acqua contro la custodia da qualsiasi direzione senza danneggiare l’unità.

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BigBlue 28W, pannello pieghevole per trekking e campeggio

Il BigBlue 28W è un caricatore solare pieghevole adatto a chi passa molte ore all’aperto e vuole tenere in carica smartphone, GPS, action cam o power bank durante la giornata.

Ha due uscite, una USB-A e una USB-C, potenza nominale di 28W e uscita totale massima di 5V/4A condivisa.

Utile anche l’amperometro digitale integrato, che permette di controllare subito se il pannello sta lavorando bene in base all’esposizione al sole.

Dal punto di vista pratico punta soprattutto sulla portabilità: pesa circa 670 grammi, da chiuso misura 282 x 160 x 33 mm e nella confezione include quattro moschettoni per fissarlo allo zaino o appenderlo durante le soste.

Le celle monocristalline hanno un’efficienza dichiarata fino al 25,4%, mentre la protezione IP44 lo rende adatto a un uso outdoor con pioggia leggera e umidità.

È un accessorio utile per trekking, campeggio e viaggi lenti, quando serve una soluzione semplice per restare operativi senza dipendere da una presa di corrente.

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Nitecore FSP30, pannello solare pieghevole

Il Nitecore FSP30 è un pannello solare pieghevole da 30W che punta su peso contenuto e praticità d’uso.

Pesa 625 grammi, ha 4 pannelli, da chiuso misura 295 × 170 × 45 mm e da aperto 295 × 880 × 4 mm: numeri che lo rendono facile da infilare nello zaino o da fissare all’esterno durante una camminata lunga.

Le celle hanno un’efficienza dichiarata del 24% e le uscite sono tre: 2 USB-A e 1 USB-C, con ricarica PD fino a 18W sulla porta USB-C.

Dal punto di vista pratico è un prodotto adatto a chi vuole tenere carichi smartphone, power bank, lampade frontali o piccoli dispositivi mentre è in viaggio.

Il tessuto esterno è indicato come resistente all’abrasione e impermeabile, e i quattro anelli agli angoli aiutano a fissarlo a zaino, tenda o altri supporti.

Il punto forte del modello è proprio questo: resta compatto, leggero e semplice da portare con sé, con caratteristiche pensate per un uso outdoor reale più che occasionale.

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