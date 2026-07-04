Zaino da trekking per l’estate: come si prepara per camminare bene

Come si prepara lo zaino da trekking per l’estate Che tu stia affrontando il Cammino di Santiago o una semplice escursione vicino casa, lo zaino da trekking è il tuo compagno più fidato. Per questo è fondamentale prepararlo con attenzione, trovando il giusto equilibrio tra ciò che serve davvero e il peso che sei disposto a portare sulle spalle. In questa guida ti diamo 6 consigli pratici per organizzare al meglio lo zaino da trekking estivo, ottimizzando spazio, peso e comfort. 1 – Basta oggetti inutili Molti degli oggetti che portiamo nello zaino – dal sacco a pelo agli alimenti – sono avvolti in confezioni ingombranti. Una delle prime cose da fare è eliminare gli involucri non essenziali, per guadagnare spazio e ridurre il peso. Consiglio pratico: Metti gli indumenti, il sacco a pelo e gli asciugamani sul fondo dello zaino, ben compressi. I cibi come panini, frutta secca o barrette energetiche possono essere sistemati per riempire gli spazi vuoti.

2 – Sacchetti sottovuoto: risparmia spazio e proteggi i vestiti

I sacchetti sottovuoto sono un vero alleato per l’escursionista. Permettono di ridurre il volume degli abiti di ricambio e di proteggerli dall’umidità.

Vantaggi dei sacchetti sottovuoto:

Riducono l’ingombro di vestiti e asciugamani

Aumentano l’impermeabilità dello zaino

Sono ideali anche per proteggere dispositivi elettronici

3 – Posiziona bene il peso per non affaticare la schiena Un errore comune è caricare lo zaino senza una logica di distribuzione del peso. La regola base: gli oggetti più pesanti vanno al centro dello zaino, vicini allo schienale, così da evitare squilibri. Lo sapevi? Questo principio era già noto nelle civiltà contadine: la “gerla” per il trasporto del fieno concentrava il peso nella parte medio-alta, migliorando stabilità e comfort. Ricorda di regolare correttamente cintura e spallacci: la cintura lombare scarica parte del peso sulle anche, rendendo la camminata più leggera. _ Scopri come regolare correttamente uno zaino da trekking. 4 – Bilancia i carichi laterali per migliorare la camminata Le tasche laterali dello zaino sono utili, ma se mal gestite possono creare squilibri. Evita di mettere troppo peso su un solo lato, altrimenti rischi di alterare la postura e sovraccaricare la schiena. Ph.: Gettyimages/Bondariev Un consiglio utile: se hai una borraccia piena nel tascone destro, metti un oggetto di peso simile in quello sinistro. Evita oggetti pesanti nelle tasche posteriori e non appendere nulla all’esterno.

5 – Niente oggetti appesi all’esterno dello zaino

Molti escursionisti appendono magliette, torce o teli allo zaino. È una cattiva abitudine: gli oggetti esterni sono più esposti agli urti, alle intemperie e possono impigliarsi durante il cammino.

Meglio impacchettare tutto con cura e sistemare ogni cosa all’interno dello zaino. Sarà più sicuro e confortevole.

6 – Tieni a portata di mano ciò che serve davvero

Gli spazi esterni dello zaino – tasche superiori, laterali e sulla cintura – vanno riservati solo agli oggetti che potresti usare durante il percorso o in caso di emergenza.

Cosa tenere a portata di mano:

Kit di primo soccorso

Barrette energetiche o snack

Torcia frontale o elettrica

Coltellino multiuso

Documenti e mappa

Gli zaini da trekking consigliati per l’estate

Ecco alcuni modelli di zaini da trekking leggeri e funzionali, ideali per escursioni estive di uno o più giorni.

Deuter AC Lite 15 SL

Il Deuter AC Lite 15 SL è uno zaino da escursionismo compatto, pensato per camminate giornaliere, uscite estive e percorsi in cui serve portare l’essenziale senza appesantire la schiena.

La capacità da 15 litri è adatta a giacca leggera, acqua, snack, piccoli accessori e materiale minimo di sicurezza, mentre il peso di 780 grammi lo colloca tra i modelli più leggeri della categoria.

Il sistema Aircomfort con rete dorsale distanziata favorisce la ventilazione e riduce il sudore durante le salite o nelle giornate calde.

La sigla SL indica una costruzione pensata per corporature femminili o schiene più corte, con lunghezza dorsale 38-48 cm.

Utili la copertura antipioggia rimovibile, l’attacco per bastoncini, le tasche laterali in mesh, il vano per sacca idrica fino a 2 litri e la tasca per smartphone.

È una scelta indicata per chi vuole uno zaino fresco, leggero e ordinato per gite di un giorno, meno adatto a chi deve portare pile voluminosi, ricambi o attrezzatura per trekking più lunghi.

_ Acquistalo su Amazon

Osprey Daylite Plus 20 L

L’Osprey Daylite Plus è uno zaino leggero e versatile da circa 20 litri, adatto a chi vuole un unico modello per uso quotidiano, spostamenti, università, lavoro e uscite brevi all’aperto.

Il vano principale offre spazio per felpa, giacca leggera, borraccia, accessori e piccoli oggetti personali, mentre la tasca interna può ospitare un laptop o una sacca idrica, rendendolo utilizzabile sia in città sia sui sentieri facili.

Lo schienale in mesh e gli spallacci imbottiti puntano sul comfort nelle giornate in movimento, senza arrivare alla struttura rigida di uno zaino da trekking tecnico.

Comode le tasche laterali elastiche per borraccia, il vano frontale con organizer e clip portachiavi, utile per separare telefono, documenti e piccoli accessori.

È una scelta indicata per chi cerca uno zaino compatto, ordinato e affidabile, più adatto a pendolarismo, viaggi leggeri e camminate giornaliere che a escursioni lunghe con carichi pesanti.

_ Acquistalo su Amazon

The North Face Vault 26 L

The North Face Vault è uno zaino da 27 litri pensato per l’uso quotidiano, con una struttura più ordinata rispetto a un semplice daypack e dettagli utili anche negli spostamenti più lunghi.

Lo scomparto imbottito per laptop fino a 15 pollici lo rende adatto a lavoro, università e viaggi brevi, mentre il sistema FlexVent con spallacci sagomati, pannello posteriore imbottito e zona lombare traspirante aiuta a portarlo tutto il giorno con maggiore comfort.

La finitura idrorepellente DWR protegge da pioggia leggera e umidità, senza trasformarlo però in uno zaino impermeabile da escursionismo tecnico.

Comodi anche il vano organizzato per piccoli oggetti, le tasche esterne per borraccia, i dettagli riflettenti e la base autoportante, che permette allo zaino di restare in piedi quando lo si appoggia.

È una scelta indicata per chi cerca un modello robusto, ordinato e versatile, più adatto a città, pendolarismo, scuola e weekend leggeri che a trekking con molto materiale.

_ Acquistalo su Amazon

Salewa Alp Trainer 25 L

Il Salewa Alp Trainer 25L è uno zaino da escursionismo pensato per chi cerca un modello tecnico ma ancora compatto, adatto alle uscite giornaliere, ai trekking estivi e alle camminate in montagna con carico essenziale.

Il punto forte è lo schienale ventilato Dry Back Air, progettato per ridurre il contatto con la schiena e favorire il passaggio dell’aria nelle giornate calde.

La capacità da 25 litri consente di portare giacca, acqua, snack, piccoli accessori e materiale di sicurezza, mentre il peso dichiarato di 1062 grammi lo mantiene nella fascia degli zaini leggeri ma strutturati.

Utili anche la copertura antipioggia, le tasche laterali, lo scomparto inferiore separato e il sistema di compressione che stabilizza il carico.

È una scelta indicata per chi vuole uno zaino ordinato, fresco sulla schiena e stabile sui sentieri, senza passare a modelli più grandi da trekking prolungato.

_ Acquistalo su Amazon:

_ Leggi altri articoli su abbigliamento e attrezzature per il trekking e l’outdoor:

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram