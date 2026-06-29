Piemonte spettacolare, camminare al fresco all’Alpe Devero

Montagne, rifugi accoglienti, laghi di acqua cristallina: l'Alpe Devero è un vero spettacolo della natura d'estate, da godere camminando tra panorami e tradizioni

Piemonte d’estate: camminata panoramica all’Alpe Devero

Il Parco Veglia-Devero tutela i due grandi alpeggi delle Alpi Lepontine Occidentali.

Veglia è l’Alpe della luce, protetta da un grande anfiteatro di montagne solitarie e selvagge e sorprende per gli ampi pascoli che il sole ama spesso visitare.

Ad abbracciare le grandi conche prative pensano i lariceti, fantasia di gnomi nascosti tra i fiori rosa acceso dei rododendri o in mezzo alle piantine punteggiate dal viola scuro dei mirtilli.

All’Alpe si arriva solo dopo due ore di cammino, lungo la mulattiera del Nembro, ma in inverno l’accesso è negato dalla neve.

Grazie alla particolare condizione di isolamento l’alpeggio, con le sue tradizionali case in pietra, si preserva così intatto, insensibile alle alterazioni dello scorrere del tempo.

Devero è conosciuta come l’Alpe del sorriso, per la fantasia delle sue fioriture estive che riempiono di colori i pascoli in quota.

Qui sembra avverarsi l’impossibile, circa cinquecento specie sono ospiti di questo grande giardino botanico naturale, molte delle quali prevedono fioriture in periodi differenti dell’anno.

Ma l’Alpe regala agli escursionisti la sua magia: insolite condizioni climatiche rendono possibile una fioritura contemporanea, il sorriso variopinto e festoso di Devero.

Lo splendido alpeggio vanta inoltre un eccezionale rapporto uomo-montagna; l’uomo ha bonificato l’area, poi ha iniziato a viverla costruendo piccole baite di pietra e a condurre il proprio bestiame nelle ampie conche, sempre in punta di piedi, facendosi parte della natura, attento a non alterare preesistenti equilibri.

Alpe Forno e Alpe della Valle, un itinerario nella bellezza

Da Alpe Devero si giunge a Crampiolo seguendo il sentiero presso il Rifugio Castiglioni.

Vicino alla chiesetta del villaggio si imbocca la mulattiera che si innalza sulla destra costeggiando poi il Lago Devero.

Superati due ponti si sale con dei tornanti e, attraversando una zona boscosa, si giunge in una valletta, Canaleccio, con vista sul gruppo del Cistella e dell’Arbola.

La mulattiera prende quota con ampi tornanti fino all’Alpe Forno Inferiore, dove un cartello indica la direzione per l’Alpe della Valle (m 2083) che si raggiunge, senza sentiero obbligato, attraversando ampi pascoli in zona pianeggiante, con spettacolo sulle cime dell’Alpe Devero.

Dall’Alpe della Valle si prosegue in direzione del Cistella, superando il Monte Corberans sino a giungere all’Alpe Sangiatto e all’omonimo lago.

Da qui si scende all’Alpe Devero, lungo il sentiero, in estate, e, attraversando il bosco di larici, in inverno.

Altri itinerari di trekking all’Alpe Devero

La zone dell’Alpe Devero non è solo parte dell’itinerario di Alpe Forno e Alpe della Valle, ma anche una delle basi migliori dell’Ossola per costruire altre camminate nella bella stagione.

Da Crampiolo, piccola borgata alpina che resta uno dei nuclei più caratteristici del Devero e che da sola merita la deviazione.

Da qui si può proseguire verso il Lago delle Streghe, noto anche come Lago Azzurro, un piccolo specchio d’acqua alimentato da una sorgente sotterranea e raggiungibile lungo il Vallaro.

Un’altra meta molto frequentata è il Lago Devero, chiamato anche Codelago, che completa bene il quadro di questo altopiano con un percorso poco impegnativo e molto adatto a chi vuole allungare la giornata senza entrare in un’escursione alpinistica.

Interessante anche l’anello che mette insieme Lago delle Streghe, Lago Devero e Crampiolo, per circa 8,5 chilometri e 300 metri di dislivello: la primavera è uno dei periodi migliori per le fioriture dei prati.

È questo uno dei motivi per cui il Devero continua a essere una meta molto amata: in pochi chilometri si passa dai pascoli della piana ai larici, dalle borgate in pietra ai laghi, con percorsi che possono restare semplici oppure allungarsi verso itinerari più lunghi.

Informazioni utili

Il sito ufficiale del Rifugio Castiglioni

Il sito ufficiale del Parco dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero è il punto di riferimento per ogni escursione nel territorio.

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