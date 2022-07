Dieci consigli utili per ogni trekking

Camminare vuol dire scoprire luoghi, immergersi nei territori attraversati per comprenderne l’anima più autentica. Sappiamo che dare dei consigli universali è difficile ma in questo articolo ci proveremo lo stesso.

Gli ambienti da esplorare a passo lento sono tanti, dalle montagne, alle coste, dalle campagne ai centri cittadini.

In questo articolo abbiamo voluto mettere insieme un po’ di brevi consigli, utili per chi si trova alle prime escursioni, ma anche per chi vuole fare un “ripassino” di alcune buone pratiche da adottare.

In ognuno di questi 10 punti sono linkati diversi articoli di approfondimento, utili per chi volesse saperne di più sui diversi temi trattati. che possono essere utili da conoscere. A ciascuno di questi abbiamo linkato degli articoli con approfondimenti più dettagliati.

1. Calzature appropriate

Per una breve escursione giornaliera, per la quale si può fare a meno di un pesantissimo zaino 80 litri e che non prevede passaggi particolarmente tecnici, si può anche scegliere una scarpa da hiking veloce, confortevole e leggera, particolarmente consigliata con le alte temperature estive.

Se invece abbiamo in programma un trekking di più giorni o escursioni complesse non si può fare a meno degli scarponi da trekking, anche d’estate.

Infatti queste escursioni spesso fanno rima con zaini pesanti e passaggi su terreni tecnici, meglio avere tutta la protezione e il supporto di una scarpa adatta.

2. Mappa e bussola / GPS

Lo sappiamo bene, perdersi nella natura selvaggia è un’idea romantica e affascinante, che accarezza la mente di ciascuno di noi. È decisamente meglio, però, che rimanga tale.

Non dimenticate di portare con voi una mappa con la bussola, un GPS (qua trovate i migliori GPS secondo noi) oppure scaricare una App sullo Smartphone .

Questi ultimi due strumenti possono essere utili non solo per seguire le tracce del sentiero, potrebbe anche bastarvi la segnaletica, ma possono aiutare nella ricerca di un rifugio, di un punto d’appoggio o di scorciatoie d’emergenza in caso di incidente.

3. Acqua extra e un modo per purificarlo

Teniamo a mente questo principio fisiologico, senza acqua sufficiente i nostri muscoli e organi non possono funzionare bene.

Ecco perché è sempre meglio abbondare con le scorte idriche, a costo di portare qualche grammo in più nello zaino.

Rimanere sempre ben idratati ci terrà al riparo dalla sete, da sbalzi termici e da problemi legati all’altitudine.

Leggete il nostro articolo sui rischi legati alla disidratazione se ne volete sapere

4. Scorte alimentari:

Valutate bene la lunghezza e la difficoltà del vostro percorso, le soste previste, specie nei trekking di più giorni, per portare con voi il giusto rancio quotidiano.

Potrebbe capitare che un repentino cambio del tempo, un piccolo infortunio o un tratto di sentiero particolarmente impervio rendano la vostra escursione più lunga del previsto.

Ecco perché avere sempre i giusti alimenti, per integrare calorie, sarà essenziale per avere energia e morale sempre alti.

5. Attrezzatura da pioggia e abbigliamento di scorta

Proprio vero, ormai non ci si può fidare di nessuno, nemmeno del Colonnello che in TV legge le previsioni del tempo.

Scherzi a parte, i meteorologi fanno del loro meglio, applicando modelli matematici a fenomeni naturali dalle mille possibili variabili.

Qualche errore è inevitabile, ecco perché dobbiamo essere pronti all’imprevisto.

Sempre meglio avere nello zaino una cerata tecnica pronta da estrarre in caso d’emergenza. Ma anche il sole a sorpresa, per quanto piacevole, può creare problemi.

Specialmente in estate, ma anche d’inverno, non dimenticate mai occhiali da sole, crema protettiva (necessaria in alta quota) e un cappellino.

6. Oggetti di sicurezza:

Coperta termica, torcia e fischietto. Nelle mezze stagioni l’escursione termica è particolarmente intensa, può capitare di partire di giorno col caldo e trovarsi verso sera con il termometro che precipita.

Ogni trekker conosce i segreti dell’abbigliamento a cipolla (se volete saperne di più leggete il nostro articolo dedicato all’abbigliamento), sempre consigliato per ogni uscita outdoor.

Ma a volte può accadere l’imprevisto, possiamo sbagliare percorso e perdere l’orientamento, trovandoci a camminare di notte.

In questi casi una torcia è essenziale per poterci muovere in sicurezza e, nel caso si debbano attendere i soccorsi, una coperta termica per mantenere costante la temperatura corporea mentre siete fermi e un fischietto per farvi individuare al buoi saranno oggetti veramente utili.

Poco ingombro e molta utilità.

7. Kit pronto soccorso

Questo non dovrebbe mancare mai, nemmeno per l’escursione più semplice.

II kit di pronto soccorso può essere utile anche per intervenire su piccoli infortuni come abrasioni, escoriazioni o piccoli tagli. In commercio ce ne sono diversi già precostituiti, chi vuole però può fare da se prendono in farmacia il necessario, qua trovate alcune indicazioni.

8. Coltello o strumento multiuso:

L’asso nella manica, sono incredibili gli usi che se ne possono fare, anche senza essere Mc Gayver.

Possiamo tagliare una garza, aprire una bottiglia, affettare il pane, tagliare dei ramoscelli, avvitare gli occhiali, rimuovere scheggia e tanto altro. In questo articolo abbiamo spiegato l’importanza del coltello multiuso.

9. Occhiali da sole:

Li abbiamo già citati, ma lo ripetiamo, perché spesso si sottovaluta la loro importanza sui sentieri. Sono utili d’estate ma ancor di più d’inverno, quando l’azione del sole è amplificata dai riflessi della neve e del ghiaccio.

Meglio scegliere un paio pensato per lo sport, con lenti protettive e montature più resistenti agli urti, qua ve ne presentiamo alcuni modelli.

10. Lo zaino

Ci sarebbe tanto da dire, però non possiamo ignorarlo. Necessario per l’escursione giornaliera e per i trekking più lunghi.

Va scelto con attenzione e preparato con cura. Deve essere adatto al percorso che avete intenzione fare e, in ogni caso, la quantità e il peso del suo contenuto deve essere sempre tenuto sotto controllo.

Per approfondire meglio qui trovate un articolo dedicato alla scelta dello zaino giusto e un altro che spiega come va preparato.