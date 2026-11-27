10 – Telefonare camminando, dimagrire e lavorare Se passi molto tempo al telefono, trasformalo in un’occasione per muoverti. Le chiamate di lavoro o le chiacchiere con gli amici possono diventare momenti utili per fare qualche passo, anche solo dentro casa o in ufficio. Camminare mentre si parla non solo aumenta il numero di passi giornalieri, ma aiuta anche la concentrazione e riduce la tensione accumulata durante la giornata. Un piccolo gesto quotidiano che, a fine settimana, può fare una grande differenza.