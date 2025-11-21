Liguria: camminare in paradiso da Sestri Levante a Riva Trigoso

Panorami emozionanti, borghi di pescatori, sentiero a picco sul blu: una tra più belle camminate della Liguria, immersi nella natura e con vista spettacolare sul mare d'autunno

Liguria bellissima d’autunno: camminare vista mare da Sestri Levante a Riva Trigoso

La costa orientale della Liguria, chiamata anche Riviera di Levante, comincia dal capoluogo genovese ed è certamente una porzione di territorio tutta da visitare, tra natura e cultura.

Basti pensare alla magnifica vegetazione sempreverde tipica della macchia mediterranea.

O ai famosi borghi di Camogli, Santa Margherita Ligure e Portofino, antichi borghi di pescatori da scoprire anche in autunno.

A est di Rapallo e intorno al comune di Sestri Levante, poi, comincia il Tigullio Orientale.

Proprio in questa porzione di riviera si sviluppa un sentiero panoramico spettacolare, che in questa stagione regala panorami ancora più belli, grazie all’aria nitida.

Da Sestri Levante a Punta Manara: la meraviglia del mare in autunno

Tra le escursioni sul mare più panoramiche di tutta la Riviera di Levante c’è sicuramente il sentiero che dal borgo antico di Sestri Levante, nonché città dei due mari, conduce fino a Riva Trigoso.

L’itinerario è la scelta ideale per immergersi nel tipico paesaggio ligure, dato che si passa per una località come Punta Manara, il bellissimo promontorio proteso sul Golfo del Tigullio.

Ph.: Gettyimages/Cécile Boucher

Il sentiero da seguire è contrassegnato da due segnavia bianco e rossi e si sviluppa all’inizio in salita.

Tuttavia, i tratti pianeggianti seguono presto per godersi del panorama in tutta tranquillità.

Si parte da Vico del Bottone, collocato nel centro storico di Sestri Levante, giusto a 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria.

Da lì si seguono le indicazioni per Punta Manara e si passa sotto un voltino caratterizzato da tipiche casette liguri.

Oltrepassato il vicolo, s’intraprende la salita Mandrella alla vostra sinistra.

Dopo aver superato orti e ulivi giungerete a Casa Mandrella: da lì il panorama maestoso di Sestri Levante si aprirà piano piano guardando alla vostra destra.

Proseguendo, si arriva fino a Colla Mandrella e a un bivio.

A quel punto si lascia a sinistra la diramazione che taglia il versante nord del Monte Castello, e si procede tra il verde tipico della macchia mediterranea.

Lungo il cammino, si passeggia tra antichi ulivi, lecci, querce, corbezzoli e pini marittimi.

Alcune panchine, poste in punti particolarmente panoramici, consentono anche una piacevole sosta.

Da Punta Manara a Riva Trigoso: panorami unici

In appena un quarto d’ora si giunge al bivacco Manara, denominato anche “spianata del telegrafo”.

In questo luogo si raggiunge un’antica torre di avvistamento diroccata.

Si trova in splendida posizione panoramica a picco su Punta Manara e sul mare antistante.

Proseguirete la vostra camminata per una ripida scalinata in mattoni fino a che non si raggiunge la Punta vera e propria.

Lì non solo scorgerete i ruderi della torre, ma potrete ammirare un duplice panorama spettacolare.

Da una parte Sestri Levante, dall’altra Riva Trigoso, fino a Punta Baffe.

A quel punto ridiscenderete sulla destra in direzione mare, giungendo dapprima al borgo campagnolo “Ginestra”.

Poi è la volta dell’abitato di Le Rocche, dopo aver superato un paio di tornanti che portano alla strada di collegamento tra Riva e Trigoso.

Ultima tappa, la spiaggia di Riva Trigoso dove ci si può concedere un momento di relax sulla spiaggia, per rilassarsi sentendo il rumore e il profumo del mare.

L’intero percorso è lungo all’incirca 7 Km (andata e ritorno) e occorrono più o meno 2 ore e 30 minuti per completarlo.

2 ore e 30 minute che, vi garantiamo, saranno tra le meglio spese della vostra carriere di escursionisti.

Informazioni utili

_Tutti gli itinerari di trekking vicino a Sestri Levante, con mappe e descrizioni dettagliate

Il sentiero è classificato come E.

Non presenta particolari difficoltà tecniche ma richiede un minimo di preparazione fisica e abbigliamento adeguato.

Si consiglia di indossare scarponcini da trekking impermeabili o con buon grip, dato che l’umidità e le foglie cadute possono rendere alcuni tratti scivolosi o fangosi.

Non dimenticare una giacca antivento e antipioggia leggera per proteggersi dalle brezze marine e da eventuali rovesci improvvisi.

Come arrivare



Il punto di partenza a Sestri Levante è facilmente raggiungibile: Vico del Bottone si trova a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Sestri Levante.

Questo rende l’escursione ideale per chi viaggia in treno.

Per il rientro da Riva Trigoso, si può utilizzare la stessa modalità. La stazione ferroviaria di Riva Trigoso si trova a breve distanza dalla spiaggia.

Da qui, i treni regionali consentono di tornare comodamente a Sestri Levante, o di proseguire il viaggio.

Consigli Pratici per l’Autunno

L’autunno offre i vantaggi di una luce nitida e temperature più fresche, perfette per camminare.

Tuttavia, le giornate sono più corte.

Si raccomanda di iniziare l’escursione al mattino presto per sfruttare al massimo le ore di luce ed evitare di camminare con il crepuscolo.

Utile anche uno snack o un pranzo al sacco da consumare in una delle aree panoramiche, come la “spianata del telegrafo”.

Portate una scorta d’acqua adeguata e, sebbene il sentiero sia ben segnalato (segnavia bianco-rosso), consultare il bollettino meteorologico locale prima della partenza è sempre una buona pratica.

