Eolie a piedi: i sentieri della biodiversità e il parco nazionale che ancora non c’è

Tra i grani antichi di Piano Conte e le balze di caolino di Bagno Secco, l'arcipelago siciliano attende da quasi vent'anni l'istituzione di un parco nazionale, che tuteli un ambiente naturale unico

Il Cammino delle Sette Sorelle: tra i sentieri della biodiversità e l’utopia del parco nazionale delle Eolie

L’arcipelago delle Isole Eolie, universalmente noto come le “sette sorelle del Tirreno”, custodisce un patrimonio biotico e geo-vulcanologico unico al mondo.

Per coglierne l’anima più autentica conviene abbandonare i ritmi frenetici del turismo di massa estivo e abbracciare la filosofia del turismo lento, camminando lungo i percorsi storici che legano la natura alla memoria culturale.

La bussola strategica di questo viaggio consapevole è il Piano di Gestione UNESCO Isole Eolie, uno strumento flessibile concepito per orientare le sinergie conservative e garantire uno sviluppo territoriale realmente sostenibile.

Lipari, Piano Conte e i grani antichi

Il cammino alla scoperta dell’identità eoliana trova una delle sue tappe più significative a Lipari, l’isola maggiore, dove la morfologia racconta una millenaria storia di interazione tra l’uomo e la terra.

Vista su Stromboli da Lipari – Foto Getty Images

Salendo verso gli altipiani occidentali ci si ritrova immersi nel paesaggio rurale di Piano Conte, frazione storicamente legata alla fertilità dei suoli vulcanici e allo sfruttamento agricolo fin dalle epoche più remote.

Proprio qui si sviluppò la celebre “cultura di Piano Conte” durante l’Eneolitico antico-medio.

Camminare oggi tra questi campi, in sintonia con i valori di valorizzazione dei percorsi storici cari a FederTrek, significa riscoprire l’importanza dei grani antichi come pilastro della biodiversità agricola e della tradizione locale.

Le balze di caolino di Bagno Secco

Poco distante da questo scenario rurale, il paesaggio si trasforma svelando i suggestivi giacimenti di caolino di Bagno Secco.

L’estrazione di questo prezioso minerale bianco, attiva fin dall’età greca, rappresenta un tassello fondamentale della “didascalizzazione” del territorio promossa dagli strumenti di tutela paesaggistica.

La roccia da cui si estrae il Caolino – Foto: Associazione Nesos (Lipari)

Il caolino veniva infatti addizionato all’argilla delle officine ceramiche locali, conferendo alla rinomata ceramica eoliana quella caratteristica tonalità biancastra che ne ha segnato la storia commerciale nel Mediterraneo.

I sentieri della biodiversità e il ruolo dei volontari

La salvaguardia di questo immenso mosaico naturale non è affidata solo alla memoria storica, ma vive grazie alla passione civile e all’associazionismo naturalistico.

Un ruolo di primo piano è svolto da realtà attive sul territorio come l’associazione Nesos di Lipari, operante nel campo del turismo naturalistico e della tutela ambientale.

I sentieri vista mare – Foto: Associazione Nesos (Lipari)

Grazie all’impegno di volontari ed esperti sono stati tracciati veri e propri sentieri della biodiversità, con l’obiettivo di dedicare un cammino specifico a ognuna delle sette isole dell’arcipelago.

Questi tracciati non sono semplici vie di transito per escursionisti, ma si configurano come corridoi ecologici e didattici, capaci di responsabilizzare i visitatori, connetterli alla fragilità degli ecosistemi insulari e favorire un turismo di qualità lungo tutto l’arco dell’anno.

Rete Natura 2000 e tutela strutturata

Per garantire che questa eccezionale ricchezza biologica sia protetta in modo strutturato, il Piano di Gestione UNESCO si integra strettamente con il piano di gestione della Rete Natura 2000 vigente nell’arcipelago.

La massiccia presenza di Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Interesse Comunitario (SIC) impone l’adozione rigorosa della Valutazione d’Incidenza per qualsiasi piano o progetto che insista sul territorio.

Questa pianificazione sovracomunale è lo strumento indispensabile per proteggere gli habitat prioritari, monitorare le rotte migratorie della fauna e preservare la flora nativa, dando vita a una vera e propria rete ecologica integrata.

Un parco promesso e mai nato

Questo straordinario scudo ecologico attende ancora il suo coronamento definitivo: l’effettiva istituzione del parco nazionale delle Isole Eolie.

L’iter istitutivo era stato avviato dal Governo con un provvedimento inserito nella Legge Finanziaria n. 222 del 2007, che ne prevedeva la nascita e i primi stanziamenti per la tutela della biodiversità e lo sviluppo economico-sociale.

Splendide viste delle Eolie – Foto Getty Images

A differenza di quanto accaduto in altre aree protette siciliane come l’Isola di Pantelleria, dove la causa scatenante di un disastroso incendio ha impresso un’accelerazione istituzionale drammatica ma risolutiva, il Parco delle Eolie rimane prigioniero di un prolungato stallo.

Decenni di divergenze politiche tra le amministrazioni locali, conflitti di competenze e frammentazione amministrativa hanno congelato un percorso strategico che dura ormai da quasi vent’anni, lasciando l’arcipelago privo di una governance protettiva unitaria.

Il paesaggio come bene comune

Come ricorda lo spirito più profondo dei moderni piani di tutela, lo sviluppo sostenibile non è un concetto astratto, ma l’atto di responsabilità con cui scegliamo di lasciare a chi verrà dopo di noi quantomeno lo stesso livello di bellezza e di risorse che abbiamo ereditato.

Camminare tra i grani di Piano Conte, le bianche balze di caolino e i sentieri tracciati dai volontari significa riconoscere che il paesaggio è un bene comune primario.

È tempo che le istituzioni superino le storiche divergenze e diano piena attuazione al parco nazionale, trasformando le Eolie da frammentato paradiso stagionale a modello permanente di conservazione, mobilità dolce e turismo scientifico e culturale.

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