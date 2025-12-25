Piemonte, ciaspolare in Val d’Ossola: 4 itinerari facili e panoramici

La Val Ossola e le sue valli laterali offrono numerose possibilità per escursioni invernali con le ciaspole. In questa guida presentiamo quattro itinerari ideali per tutti i livelli, tra boschi, valloni e piccoli villaggi alpini.

Ciaspolare in Val d’Ossola, 4 itinerari adatti a tutti

La Val d’Ossola e le sue valli laterali offrono scenari ideali per chi ama camminare sulla neve con le ciaspole.

Ti proponiamo quattro itinerari adatti a diversi livelli di esperienza.



Due sono percorsi brevi e facili per famiglie e principianti, come la ciaspolata verso Crampiolo o quella fino all’Alpe Cicerwald, mentre quello dell’Alpe Devero o il percorso da Pecetto al Belvedere richiedono un poco più di allenamento.

Queste camminate permettono di scoprire foreste innevate, piccoli villaggi alpini e punti panoramici che offrono una vista completa sulle montagne circostanti, regalando un contatto diretto con la natura invernale della zona.

1 – Crampiolo, una ciaspolata facile nei boschi

La ciaspolata verso Crampiolo è adatta a chi cerca un’escursione semplice sulla neve, ideale per famiglie e principianti.

Il percorso parte dalla località Ai Ponti, a 1631 metri, dove si trova un parcheggio interrato.

Il sentiero è ben segnato e si sviluppa su una leggera pendenza, attraversando boschi di abeti e larici. Dopo aver superato un piccolo ponticello, si sale moderatamente fino a Corte d’Ardui, dove la traccia si divide.

Ignorando la deviazione verso l’Alpe Sangiatto e Corona Troggi, si prosegue verso Crampiolo, che si raggiunge in breve tempo senza particolari difficoltà.

Ph: Gettyimages/Alessandra Renda

L’itinerario è breve, con tempi di percorrenza inferiori a un’ora, ed è adatto anche ai bambini, sia che camminino da soli sia che siano trasportati nello zaino.

La zona offre neve fresca sufficiente per giocare e brevi soste.

È importante prestare attenzione al sentiero estivo da Ai Ponti a Crampiolo, dove alcune zone possono presentare pericoli di valanghe; queste sono chiaramente segnalate con cartelli di divieto e vanno evitate.

In sintesi, si tratta di una ciaspolata facile e sicura, con brevi tratti in salita e scenari naturali gradevoli, perfetta per un primo contatto con le escursioni invernali sull’Alpe Devero.

2 – Alpe Devero, tra valloni e panorami alpini della Val d’Ossola

Questa ciaspolata offre l’occasione di esplorare uno dei luoghi più spettacolari delle Alpi piemontesi.

L’itinerario conduce a scoprire le bellezze dell’Alpe Devero, salendo verso una delle cime che chiudono a est la valle e regalano viste ampie e suggestive sull’intera area.

Il percorso si sviluppa per circa 12 km con un dislivello di circa 900 metri, raggiungendo un’altitudine massima di 2.400 metri al Pizzo Troggi.

Si tratta di un’escursione di media difficoltà, adatta a chi ha esperienza nel camminare per alcune ore su tratti di salita ripidi, con ciaspole e bastoncini.

Il sentiero si muove tra vallette e piccoli dossi innevati, attraversando zone con baite alpine e laghetti nascosti, offrendo continui spunti di osservazione e soste panoramiche.

Ph: Gettyimages/Paolo Trovo

Si parte dal parcheggio dell’Alpe Devero e si procede verso il lago principale, per poi deviare verso l’Alpe e il lago Sangiatto.

L’itinerario sale seguendo tracce tra la neve fresca e superando piccoli pendii, fino a raggiungere la vetta del Pizzo Troggi.

Da qui si può ammirare una vista completa sulle montagne circostanti.

La discesa conduce poi verso il villaggio di Crampiolo, piccolo borgo immerso nel paesaggio alpino, ideale per una sosta e per apprezzare l’architettura tradizionale delle baite.

3 – Da Pecetto al Belvedere, un itinerario sicuro e suggestivo

Questa ciaspolata si sviluppa a partire dalla frazione di Pecetto in Val d’Ossola, a circa 1.050 metri di quota, situata alle porte di Macugnaga.

Il percorso, adatto a escursionisti con un minimo di esperienza sulle ciaspole, permette di raggiungere il Belvedere.

Si tratta di un punto panoramico che domina il paese e offre una vista completa sul versante est del Monte Rosa.

L’itinerario si estende per circa 6 km tra andata e ritorno, con un dislivello di circa 350 metri.

Si sviluppa in gran parte attraverso boschi di abeti e larici, con aperture che permettono di osservare le frazioni sottostanti e le vette circostanti.

La presenza di neve compatta o fresca può richiedere un passo più attento, soprattutto nei tratti più esposti al sole, dove il manto può diventare più morbido o scivoloso.

Dalla partenza a Pecetto si segue la strada forestale e le tracce segnate, superando alcune curve tra pendii e radure, fino a raggiungere il Belvedere a circa 1.400 metri.

Il tempo di salita è stimato in circa 1 ora e 15 minuti, con il ritorno che richiede circa 45 minuti, a seconda del passo e delle soste.

L’itinerario è indicato per famiglie con bambini abituati a camminare su distanze moderate in salita, così come per principianti in cerca di una ciaspolata sicura e gratificante.

La zona non presenta particolari pericoli di valanghe se si rimane sul percorso segnato, ma è sempre raccomandata prudenza su pendii più aperti e con neve recente.

Il Belvedere rappresenta un’ottima occasione per sostare, ammirare il panorama e scattare fotografie prima di rientrare a Pecetto lungo lo stesso itinerario.

4 – Da Borca all’Alpe Cicerwald, per famiglie e principianti

L’itinerario che conduce all’Alpe Cicerwald parte dalla Chiesa di Borca, a 1.200 metri di altitudine, e si sviluppa per circa 2,2 km con un dislivello di 457 metri.

Il percorso è di difficoltà escursionistica (E) ed è ben segnalato con il cartello B34: basta seguire i segnavia per raggiungere la meta senza difficoltà.

Situata in una valle laterale della Val Ossola, l’Alpe Cicerwald permette di scoprire un ambiente tranquillo e poco frequentato, immerso tra boschi e piccoli pianori alpini.

Il sentiero sale inizialmente tra le rocce e si addentra in un bosco di abeti, offrendo una piacevole progressione in mezzo alla natura.

Ph: Gettyimages/Nicola Colombo

Dopo il tratto boschivo si apre il suggestivo pianoro dell’Alpe Cicerwald.

A 1.657 metri si trovano alcune baite restaurate e una piccola cappelletta storica che ricorda l’incontro tra un cacciatore e un camoscio.

Il percorso può essere affrontato anche in inverno con ciaspole o ramponi, a seconda delle condizioni della neve.

L’escursione è adatta anche a chi vuole godersi un contatto diretto con la natura senza affrontare lunghe salite o tratti particolarmente impegnativi.

