Piemonte: ciaspolare all’Oasi Zegna, tra panorami e natura

L'Oasi Zegna d'inverno regala agli appassionati di ciaspole un'atmosfera magica, sospesa tra Pianura Padana e l'imponente cornice delle Alpi: esplorarla con le racchette da neve fa immergere in un universo di silenzio e panorami indimenticabili

Inverno all’Oasi Zegna: ciaspolare tra boschi e panorami alpini

L’Oasi Zegna, nelle Alpi Biellesi, è una delle aree più affascinanti del Piemonte per praticare escursionismo invernale con le ciaspole.

In inverno l’Oasi si trasforma in un ambiente ideale per chi cerca itinerari accessibili ma immersi in un contesto naturale incontaminato, tra boschi innevati e panorami bellissimi sulla pianura e l’arco alpino.

L’area si estende per circa 100 chilometri quadrati tra Trivero Valdilana e la Valle Cervo, in provincia di Biella.

L’accesso è libero e gratuito durante tutto l’anno, caratteristica che rende l’Oasi una meta molto frequentata sia da escursionisti locali sia da chi arriva da Milano, Torino e dal resto del Nord Italia per una giornata sulla neve senza impianti obbligatori o biglietti di ingresso.

Oasi Zegna, un sogno del Novecento nella natura

L’Oasi Zegna nasce dalla visione di Ermenegildo Zegna, imprenditore tessile biellese e fondatore dell’omonimo lanificio.

A partire dagli anni Trenta del Novecento, Zegna avviò un ampio progetto di miglioramento ambientale e paesaggistico intorno a Trivero, allora sede principale delle attività industriali.

L’intervento non si limitò allo sviluppo produttivo, ma coinvolse il territorio montano attraverso la costruzione di infrastrutture, la realizzazione di una strada panoramica e un’importante opera di rimboschimento, con la messa a dimora di oltre mezzo milione di alberi.

Nel 1993 questo patrimonio ambientale è stato formalizzato con la nascita dell’Oasi Zegna, oggi gestita dalla Fondazione Zegna.

L’obiettivo è la tutela del paesaggio e la promozione di una fruizione responsabile.

L’Oasi è aperta anche ai cani, purché tenuti sotto controllo, e rappresenta un laboratorio a cielo aperto per attività all’aria aperta durante tutto l’anno.

Ciaspolare all’Oasi Zegna: l’area di Bielmonte

Uno dei principali punti di partenza per le ciaspolate invernali è Bielmonte, località situata a circa 1.500 metri di quota. ù

Bielmonte è facilmente raggiungibile in auto e dispone di parcheggi, strutture ricettive e servizi essenziali, oltre a una piccola stazione sciistica.

Un itinerario classico con le ciaspole parte dal centro del paese e si sviluppa lungo il versante sud, costeggiando le piste da sci.

È fondamentale evitare di camminare sulle piste battute, utilizzando i tracciati dedicati o le zone non preparate.

Il dislivello è moderato e il percorso è adatto anche a chi è alla prima esperienza con le racchette da neve.

Durante la salita il panorama si apre progressivamente sulla Pianura Padana.

Nelle giornate limpide è possibile distinguere chiaramente le aree urbane di Torino e Milano, riconoscibili per il profilo degli edifici e, nelle ore serali, per le luci della città.

Guardando verso nord emergono le cime del Monte Rosa, spesso ben visibili grazie alla limpidezza dell’aria invernale.

I boschi attraversati sono composti prevalentemente da conifere, faggi e betulle, frutto sia del rimboschimento storico sia della vegetazione naturale delle Alpi Biellesi.

Il rientro può avvenire lungo lo stesso itinerario dell’andata, soluzione consigliata in caso di neve abbondante o condizioni meteorologiche incerte.

Per gli escursionisti più esperti sono disponibili varianti che scendono attraverso le pinete interne, dove il fondo non è battuto e l’ambiente è più selvaggio.

In queste zone il percorso si svolge su neve naturale, generalmente tracciata solo dal passaggio di altri ciaspolatori. È quindi importante valutare attentamente le condizioni del manto nevoso e avere un minimo di esperienza nell’orientamento in ambiente innevato.

Informazioni utili

Durante la stagione invernale l’Oasi Zegna organizza ciaspolate guidate, anche in notturna, condotte da accompagnatori qualificati.

Le escursioni guidate rappresentano un’opzione interessante per chi desidera conoscere meglio il territorio o muoversi in sicurezza.

Per informazioni aggiornate su eventi, condizioni dei sentieri e attività stagionali è possibile consultare il sito ufficiale dell’Oasi Zegna e i canali della Fondazione Zegna.

Bielmonte rimane una meta adatta a chi cerca una ciaspolata accessibile, ben servita e inserita in un contesto naturale curato, senza rinunciare a panorami ampi e a un’esperienza di montagna invernale autentica.

In questa pagina del sito ufficiale si possono trovare tutte le informazioni e le modalità per partecipare agli eventi.

