Dal 27 novembre al 6 gennaio Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico riaccendono l'Avvento. Ma il viaggio più interessante parte dalle piazze e sale verso altipiani, castelli e sentieri d'inverno, spesso senza toccare l'auto.

Chi ama la montagna lo sa: una piazza illuminata è un ottimo punto di partenza, raramente un punto di arrivo.

In Alto Adige, dove 35 anni fa nascevano i primi mercatini di Natale, l’Avvento 2026 si può vivere così: prima le luci, i profumi e l’artigianato dei centri storici, poi una funivia, un castello o un sentiero invernale, seguendo il ritmo della stagione.

Mercatini di Natale in Alto Adige 2026: date e città

Era il 1991 quando a Bolzano nasceva il primo Mercatino di Natale dell’Alto Adige, mentre Bressanone dava vita a una delle esperienze più longeve del territorio.

Trentacinque anni dopo, i Mercatini Originali Alto Adige Südtirol sono cinque: Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico.

Il calendario va dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, con le inaugurazioni di Bolzano, Merano e Bressanone già il 26 novembre. Nelle piazze e nei centri storici la formula resta quella di sempre: luci, profumi, artigianato e specialità locali.

La differenza la fa quello che succede dopo. Da ogni città il soggiorno può allargarsi verso altipiani, castelli e montagne. Ecco come, piazza per piazza.

Bolzano, dalla piazza al Renon in 12 minuti

In piazza Walther, tra il grande albero illuminato, le casette di legno e il profilo gotico del Duomo, Bolzano ritrova il cuore della sua tradizione natalizia.

La 35ª edizione porta alcune novità: viale della Stazione diventa uno spazio per i più piccoli, con maghi, cantastorie e spettacoli.

In piazza Municipio sarà allestito un presepe scultoreo dedicato all’artigianato e al saper fare altoatesino, mentre una proiezione luminosa valorizzerà l’architettura del Duomo.

Poi basta alzarsi di quota.

Mercatino Natale Bolzano – Foto Fiorentino

La funivia del Renon porta in circa 12 minuti a Soprabolzano, dove dal 27 novembre torna il Trenatale, il mercatino con le casette a forma di vagone.

Da qui lo storico trenino del Renon attraversa l’altopiano fino a Collalbo.

Nell’edificio della stazione, un nuovo spazio espositivo ripercorre la storia del trenino con un documentario, fotografie d’epoca e reperti originali, raccontandone il legame con la vita sull’altopiano.

Chi ha voglia di camminare può proseguire a piedi fino alle piramidi di terra di Longomoso, con l’auto rimasta a valle.

Merano, tra il Passirio, Castel Tirolo e i rifugi

A Merano il Natale segue il corso del Passirio e attraversa piazza Terme, piazza della Rena e le vie del centro. L’eleganza della città termale si mescola all’atmosfera dell’Avvento, tra artigianato, proposte gastronomiche, concerti e appuntamenti per i bambini.

Appena fuori città, Castel Tirolo ospita il suo Avvento nei weekend del 27-29 novembre e del 5-8 dicembre: artigianato, musica e attività per le famiglie dentro le mura del castello.

Mercatino di Natale Merano Foto IDM Alto Adige – Alex Filz

Tempo permettendo, lo si può raggiungere anche su una carrozza trainata da cavalli.

Per chi cerca la montagna invernale c’è Merano 2000, il comprensorio sciistico ed escursionistico sopra la città, che inaugura la stagione il 27 novembre.

Oltre a circa 40 km di piste, propone facili escursioni invernali verso i rifugi, attività per le famiglie e una pista da slittino naturale.

Bressanone, il presepe da 5.000 figurine e la Plose

Anche Bressanone festeggia i 35 anni del suo Mercatino.

Ai piedi del Duomo, le casette riuniscono prodotti locali, artigianato e sapori altoatesini in una delle cornici storiche più riconoscibili dell’Avvento.

Poco distante, nella Hofburg, il Museo dei Presepi custodisce una collezione annoverata tra le più importanti al mondo.

Mercatino di Natale Bressanone – Foto Brixen Tourismus_Andreas Tauber

Al pianterreno si ammira il grande presepio annuale, composto da circa 5.000 figurine, accanto a presepi provenienti da Bressanone, dal Tirolo, da Napoli e dalla Sicilia.

Dal 26 novembre 2026 al 9 gennaio 2027 la facciata del palazzo si anima con «OOPS 2 – A Light and Music Show for UNICEF». Firmato dai francesi Spectaculaires, con la colonna sonora di Giorgio Moroder, lo spettacolo intreccia proiezioni architetturali e musica in un racconto di amicizia, coraggio e speranza.

A soli 7 km dalla città, dal 5 dicembre la Plose apre la dimensione più alpina dell’inverno: oltre 40 km di piste, più di 12 km di sentieri per le escursioni invernali e altrettanti per lo slittino. La montagna, qui, si vive anche oltre lo sci.

Vipiteno, i rintocchi sotto la Torre delle Dodici

A Vipiteno il filo conduttore dell’Avvento 2026 sono le “Campane di Natale”.

I loro rintocchi accompagnano il Mercatino sotto la Torre delle Dodici e scandiscono l’atmosfera della piazza ogni giorno alle 10.30 e alle 16.30, tra le facciate illuminate del centro storico, le casette dell’artigianato e le specialità locali.

Light_Music Show OOPS – Foto Argento Artistry

Nei dintorni, Racines-Giovo, Monte Cavallo e Ladurns fanno parte della nuova Südtirol Skiarena, che riunisce 18 comprensori sciistici ed escursionistici dell’Alto Adige con un unico pass valido 365 giorni. Un modo per collegare idealmente la stagione invernale a quella estiva.

Tra le novità dell’ospitalità, a Racines apre Alpura Retreat, un 5 stelle pensato per le famiglie e per diverse generazioni, immerso nel paesaggio della Val Racines.

Brunico, Plan de Corones e i mercatini delle Tre Cime

A Brunico l’atmosfera natalizia attraversa il centro storico tra bancarelle di artigianato locale, decorazioni fatte a mano e specialità gastronomiche. Il programma di quest’anno mette in primo piano anche le melodie e i canti della tradizione.

Poco distante, Plan de Corones (Kronplatz) apre la stagione 2026/27 il 28 novembre.

Foto Wisthaler.com – San Candido_mercatino di natale

Il comprensorio conta 125 chilometri di piste e 32 impianti di risalita, e quest’anno introduce un nuovo impianto e ne rinnova due già esistenti.

L’Avvento si fa più raccolto nei piccoli mercatini della regione dolomitica Tre Cime: il Mercatino di Natale delle Dolomiti di San Candido e il Natale sotto le Tre Cime di Dobbiaco. Sono aperti in giornate selezionate, secondo i rispettivi calendari, tra artigianato, sapori locali e scenari dolomitici.

Mercatini senza auto: treni, autobus e Guest Pass

C’è infine un modo di muoversi che lega le cinque città. I Mercatini di Natale Originali sono certificati Green Event e si raggiungono con treni e autobus, con le stazioni a breve distanza dai centri.

Chi soggiorna nelle strutture aderenti può inoltre usare i mezzi del trasporto pubblico locale con l’Alto Adige Guest Pass.

È forse questo il senso di un Avvento vissuto da camminatori: proseguire oltre le piazze, verso valli e montagne, lasciando quando possibile l’auto ferma.

Le casette restano il punto di partenza. Il resto dell’inverno comincia qualche passo più in là.

Crediti fotografici

Bressanone, piazza Duomo al crepuscolo: Alex Filz

Bolzano, piazza Walther: Fiorentino

Merano, il mercatino davanti al Kurhaus: IDM Alto Adige / Alex Filz

Avvento a Castel Tirolo: Maria Gapp

San Candido, il mercatino sotto la neve: wisthaler.com

Brunico, la stella luminosa: Gianvito Coco

Bressanone, il Duomo e il mercatino dall’alto: Bressanone Turismo / Max Rella

Bressanone, artigianato in legno: Brixen Tourismus / Andreas Tauber

Bressanone, Light and Music Show OOPS alla Hofburg: Argento Artistry

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