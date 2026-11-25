Il 12 luglio 1809 Robert Barclay Allardice percorse a Newmarket l'ultimo dei mille miglia che si era impegnato a camminare in mille ore consecutive, uno per ogni ora, dal 1° giugno. Secondo il resoconto del Times concluse con grande facilità, davanti a una folla enorme

L’impresa valeva 1.000 ghinee ed è la più famosa di un’epoca in cui camminare era uno sport da spettatori, come le corse dei cavalli.

In inglese si chiamava pedestrianism, e tra Settecento e Ottocento riempiva le fiere della Gran Bretagna e dell’Irlanda prima di passare negli Stati Uniti, in Canada e in Australia.

Un miglio ogni ora, giorno e notte

Barclay era nato in Scozia nel 1779, in una famiglia di camminatori.

Il padre una volta aveva percorso a piedi le 510 miglia tra la tenuta di famiglia di Ury e Londra in dieci giorni. Il figlio, noto come “the Celebrated Pedestrian”, scelse una prova diversa.

Non si trattava di coprire una distanza in fretta, ma di camminare un miglio in ognuna delle mille ore successive, per sei settimane di fila.

Centomila sterline di puntate

La notte prima della conclusione non si trovava più un posto letto a Newmarket, scriveva il Times, né a Cambridge né nei paesi vicini, e ogni cavallo e ogni carrozza erano già prenotati.

Il giornale stimava in 100.000 sterline il totale delle puntate, una cifra che oggi corrisponderebbe a circa 5 milioni di sterline.

Il 12 luglio si offrivano quote di cento a uno, e di qualunque altra misura, ma la fiducia nella sua riuscita era tale che nessuno accettava di scommettere.

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Cinque giorni dopo la conclusione Barclay era già in partenza per i Paesi Bassi, come aiutante di campo del duca di Gordon nella spedizione di Walcheren.

Weston e la scommessa su Lincoln

Mezzo secolo più tardi il camminatore più famoso era un americano, Edward Payson Weston.

Nel 1861 andò a piedi da Boston a Washington, 478 miglia, per pagare una scommessa sulle elezioni presidenziali: chi perdeva doveva raggiungere la capitale per l’insediamento del nuovo presidente.

Weston aveva puntato contro Abraham Lincoln, arrivò alle cinque del pomeriggio e la sera stessa partecipò al ballo inaugurale. Come premio ricevette un sacchetto di noccioline.

Nel 1867 camminò da Portland, nel Maine, fino a Chicago, oltre 1.200 miglia in 26 giorni, e vinse 10.000 dollari. Durante il viaggio ricevette minacce di morte da chi aveva puntato sul suo fallimento e una volta fu aggredito.

Nel 1874, a Newark, fu il primo a percorrere 500 miglia in sei giorni.

Nel 1876 Weston attraversò l’oceano per un giro di otto anni in Europa.

A Londra sfidò il campione inglese di marcia William Perkins in una gara di 24 ore alla Royal Agricultural Hall di Islington.

Perkins si ritirò dopo 14 ore e poco più di 65 miglia, Weston camminò fino alla fine e ne coprì 109 e mezzo.

Un traguardo molto ambito era superare le 100 miglia in meno di 24 ore, e chi ci riusciva veniva chiamato “centurion”.

Le gare di sei giorni e la cintura di Astley

In Inghilterra le sfide più lunghe erano cominciate già prima di Weston.

Nel 1852 Thomas Hicks camminò 1.500 miglia in mille ore a Canning Town, e alle tre di notte, quando concluse, c’erano più di 4.000 spettatori, con torce, una banda e un falò.

Il 29 ottobre 1864 Emma Sharp completò i mille miglia in mille ore, ed è considerata la prima donna ad averlo fatto. Più tardi Ada Anderson arrivò a 1.500 miglia.

Nel 1878 il deputato Sir John Astley creò un campionato mondiale di lunga distanza su sei giorni, la Astley Belt.

Il regolamento ammetteva anche corsa e trotto, e tra gli obiettivi c’era quello di ripulire uno sport che aveva fama di essere in mano agli scommettitori.

Nel 1879 Weston vinse la cintura battendo il campione inglese “Blower” Brown, con 550 miglia in 141 ore e 44 minuti.

Dalle sfide a pagamento alla marcia

A fine Ottocento il pedestrianism perse terreno davanti agli sport moderni e alle polemiche sulle regole.

Nel 1880 l’Amateur Athletics Association scrisse il regolamento dei suoi primi campionati in Inghilterra, considerato l’atto di nascita dell’atletica leggera, e la camminata di gara diventò la marcia.

Nel 1907, a 68 anni, Weston ripeté il percorso tra il Maine e Chicago e migliorò il tempo di quarant’anni prima di oltre 24 ore.

Nel 1909 andò da New York a San Francisco, 4.000 miglia in 100 giorni, e nel 1913 coprì le 1.546 miglia tra New York e Minneapolis in 51 giorni. Morì nel 1929, a 90 anni.

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