Una parete di roccia, un bivio sul sentiero, uno zaino che pesa più del previsto. Bastano pochi dettagli per dare a una storia una direzione e mettere chi la segue davanti a una domanda concreta: come farà il protagonista ad andare avanti?

Trekking, arrampicata e alpinismo offrono obiettivi che si possono vedere, ostacoli che cambiano lungo il percorso e occasioni per mostrare il carattere di chi li affronta.

Il cinema può concentrare la tensione in un gesto, la letteratura può restituire il tempo di una lunga marcia e il videogioco può affidare a chi gioca la scelta del prossimo appiglio.

Anche sul web la montagna ha trovato spazio tra documentari in streaming e videogiochi dedicati all’esplorazione. Sono forme di intrattenimento online che convivono con esperienze di tutt’altro genere come i casino italia o portali simili ricchi di attività diverse.

Quando la parete detta il ritmo del film

In Free Solo, il documentario di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, Alex Honnold si prepara a scalare El Capitan, nel parco di Yosemite, senza corda.

Le inquadrature larghe mostrano le dimensioni della parete.

Quando la macchina da presa si avvicina, l’attenzione passa alle dita che cercano un appoggio e ai piedi che devono trovare spazio sulla roccia. Anche chi ignora i nomi delle tecniche riesce a capire che cosa renda difficile un passaggio.

Il documentario segue anche la preparazione, che sul piano narrativo conta quanto la salita. I movimenti provati in precedenza danno un significato a quelli che vedremo sulla parete.

Quando arriva il momento di affrontare un tratto già studiato, lo spettatore può riconoscerlo e misurare la distanza tra ripetere un gesto in allenamento ed eseguirlo durante la scalata.

Il tempo del cammino sulla pagina

In Wild, Cheryl Strayed racconta il suo viaggio in solitaria lungo il Pacific Crest Trail dopo la morte della madre e la fine del matrimonio. Le difficoltà del cammino hanno un peso narrativo anche nei dettagli quotidiani.

Uno zaino troppo carico condiziona la giornata fin dai primi passi e le ore trascorse sul sentiero lasciano spazio ai ricordi.

Il memoir, da cui è stato tratto il film con Reese Witherspoon, può passare da un problema pratico a un episodio del passato seguendo il filo dei pensieri di chi cammina.

In Le otto montagne di Paolo Cognetti, diventato un film diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, i ritorni negli stessi luoghi scandiscono l’amicizia tra Pietro e Bruno.

La montagna acquista significato attraverso le estati condivise e le scelte che i due compiono da adulti.

Il lettore può riconoscere un paesaggio già incontrato e accorgersi, dal modo in cui i personaggi lo abitano, di quanto nel frattempo siano cambiate le loro vite.

Quando il sentiero diventa una scelta del giocatore

In Jusant, sviluppato da Don’t Nod, si risale una torre scegliendo gli appigli, gestendo la resistenza e usando la corda. La superficie che si ha davanti funziona come un problema da risolvere.

In Celeste, la salita di Madeline prende la forma di un platform in cui salti e scatti a mezz’aria richiedono precisione. I tentativi ripetuti fanno parte del ritmo del gioco e danno alla fatica della protagonista una forma che si può sperimentare direttamente.

A Short Hike offre un’altra interpretazione. La cima di Hawk Peak dà una direzione all’escursione, ma si può deviare dai sentieri, incontrare altri personaggi e planare verso zone ancora da esplorare. Il tempo passato a fare una deviazione è parte del piacere della camminata.

Nelle opere dedicate alla montagna, l’interesse sta spesso nel tratto che precede l’arrivo. Un’escursione può raccontare un’amicizia attraverso il ritorno sullo stesso sentiero.

Una scalata può tenere lo spettatore con gli occhi fissi su una mano. In un videogioco, la stessa parete può lasciare a chi ha il controller la scelta di dove mettere quella mano.

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