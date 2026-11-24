Non è colpa del metabolismo e spesso nemmeno dell'ernia: dietro ai chili che aumentano e alla schiena che fa male, c'è una spiegazione confermata dai dati. E il rimedio non passa da una risonanza: basta iniziare a camminare di più

La sveglia suona e la schiena ha già qualcosa da dire.

Succede a molti intorno ai 55 anni, quando la carriera è all’apice, le ore alla scrivania si moltiplicano e i chili aumentano quasi senza farsi notare, tra cene aziendali, un bicchiere di vino in più e il food delivery dopo una giornata al computer.

Poi arriva il dolore, si chiede una risonanza e si scopre di avere “le ernie”. Ma l’ernia, spesso, non è la colpevole.

Sovrappeso, mal di schiena e risonanze inutili sembrano tre questioni scollegate.

A tenerle insieme c’è un filo, e il modo per scioglierlo è più economico di quanto si pensi: il movimento.

Non è colpa del metabolismo: perché a 55 anni si ingrassa

La spiegazione più comoda è anche la più diffusa: il metabolismo che rallenta. I dati dicono altro.

Uno studio pubblicato su Science sull’energia spesa dal corpo nell’arco della vita riporta che il dispendio giornaliero fisiologico, in condizioni normali, resta stabile tra i 20 e i 60 anni.

Per gli stessi autori, quindi, il metabolismo non spiega il girovita che si allarga negli anni di maggiore attività lavorativa.

La risposta va cercata nella vita di tutti i giorni. A 55 anni si lavora più spesso seduti, lo stress aumenta e il tempo per muoversi si riduce.

C’è anche più denaro da spendere, e pranzi di lavoro, cene e aperitivi diventano parte del mestiere.

Ogni chilo in più pesa sulla colonna: cosa dicono i numeri

Pesare di più significa caricare di più la colonna, una semplice intuizione che è sostenuta anche da dati e analisi.

Una meta-analisi su quasi 30.000 persone ha mostrato che, rispetto a chi è normopeso, il rischio di mal di schiena sale del 15% con il sovrappeso e del 36% con l’obesità.

Altre meta-analisi mostrano correlazioni tra un indice di massa corporeo alto e l’incidenza di problemi di sciatica.

Indice di massa corporea – Foto Getty Images

Per il mal di schiena non cronico, una revisione pubblicata sull’European Spine Journal indica un aumento del rischio del 24% per ogni 10 kg di massa grassa. Quindi, maggiore l’indice di massa corporeo, maggiore l’incidenza di tali problematiche.

Questi dati devono accendere un campanello di allarme anche perché il mal di schiena è la prima causa di disabilità al mondo e il suo peso è massimo proprio nell’età lavorativa. È anche la prima causa di abbandono del lavoro.

Il risultato è facile da immaginare: giorni di assenza, produttività ridotta e visite a ripetizione.

Risonanza magnetica: perché il referto spesso non spiega il dolore

Fa male la schiena? Non serve neanche aggiungere dettagli, la risposta è una risonanza.

E già al primo step ci si trova in un enorme disagio dovuto al sistema sanitario intasato proprio per queste risonanze. Arriva poi il referto e la risposta è più che prevedibile: una serie di “protrusioni”, “bulging” ed “ernie”.

Il paziente ha avuto la sua risposta e anche la causa del mal di schiena. La trafila finisce perché oltre a qualche antidolorifico e talvolta l’errato consiglio di fare nuoto, pare non esserci altra soluzione.

Prestiamo però un attimo di attenzione ai numeri perché sono davvero sorprendenti.

Secondo una revisione sistematica dell’American Journal of Neuroradiology, in persone senza alcun sintomo le protrusioni discali vanno dal 29% a 20 anni al 43% a 80 anni, i rigonfiamenti (bulging) dal 30% all’84%, la degenerazione dei dischi dal 37% al 96%.

Direi che non servono ulteriori approfondimenti per vedere chiaro che non è proprio l’ernia evidenziata a provocare quel dolore fastidioso e che lei sia la naturale conseguenza degli anni che avanzano.

Raramente si riesce a individuare una causa specifica del mal di schiena, per cui la maggior parte dei casi è definita aspecifica.

Naturalmente, se compaiono segnali d’allarme (debolezza a una gamba, perdita di sensibilità, problemi a vescica o intestino, febbre, dolore dopo un trauma) si va dal medico senza aspettare, ma in molti altri casi, è così necessario?

Forse basterebbe chiedersi se nell’ultima settimana so sono fatte le scale al posto dell’ascensore o se si è trovato il tempo di fare una passeggiata o di andare un’oretta in palestra.

Restare attivi, il primo consiglio contro il mal di schiena

Il consiglio di prima linea è spesso più semplice da dire che da seguire: restare attivi.

Gli esperti lo sintetizzano così: la colonna ha bisogno di movimento; l’esercizio intenso non è indicato nella fase iniziale del dolore, ma un programma di attività dovrebbe cominciare il prima possibile.

Camminare per stare bene – Foto Getty Images

Qui il trekking gioca in casa. Camminare è l’attività più accessibile che esista: costa poco, si dosa a piacere e la si può cominciare dal giro intorno a casa fino ad arrivare anche alla salita in quota.

Meglio partire con percorsi brevi e dolci, aumentare con gradualità, scegliere buone scarpe e uno zaino leggero, e confrontarsi con il medico prima di iniziare in presenza di patologie.

Poi certo, ci sono la palestra e mille altre attività, ma senza esagerare, anche solo una camminata per tanti di noi sarebbe già un successo.

Un circolo vizioso che si spezza un passo alla volta

Sovrappeso, sedentarietà e mal di schiena formano un circolo vizioso che nessuna risonanza spezza.

Il movimento, invece, sì, e lo fa a basso costo, passo dopo passo.

Il benessere non si scarica da un referto: si conquista camminando.

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