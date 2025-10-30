Il cerotto hi-tech che aiuta trekker e sportivi a recuperare più in fretta

Innovazione e ricerca scientifica al servizio del benessere fisico. Abbiamo testato sul campo i nuovi cerotti terapeutici Omstrip, pensati per chi ha uno stile di vita attivo. Un prodotto per affrontare fatica, dolori e recupero con una marcia in più.

Un cerotto per migliorare la salute di muscoli e articolazioni

Nel panorama del benessere e della performance sportiva, Omstrip si distingue come una delle innovazioni più interessanti degli ultimi anni.

Si tratta di un cerotto terapeutico bio-compatibile, progettato per interagire con il corpo e contribuire al miglioramento delle prestazioni muscolari.

Un dispositivo semplice nell’aspetto, ma frutto di una lunga fase di ricerca e sperimentazione scientifica che ha coinvolto esperti di fisiologia sportiva e medicina del recupero.

La sua efficacia è stata riconosciuta da atleti, federazioni e team professionistici, che lo utilizzano durante allenamenti e fasi di recupero per gestire la fatica e ottimizzare le prestazioni.

Alla base del progetto ci sono gli studi del professor Paul Nogier e del neurofisiologo René J. Bourdiol, che negli anni ’70 dimostrarono come i tessuti umani rispondano a specifiche frequenze luminose.

Su queste fondamenta scientifiche l’equipe di ricerca Omstrip ha sviluppato la tecnologia brevettata Body optimizer, un sistema che combina biohacking e raggi infrarossi lunghi (Fir) per stimolare in modo naturale la rete bioelettrica dell’organismo e favorire la rigenerazione cellulare. +

Il risultato è un dispositivo all’avanguardia che porta la tecnologia direttamente sulla pelle, al servizio di chi vive lo sport e l’outdoor con intensità e consapevolezza.

Come funziona: la scienza dietro al comfort

Omstrip funziona come un vero e proprio ottimizzatore delle funzioni corporee, con effetti mirati sul sistema muscolo-scheletrico.

Il principio attivo del dispositivo si basa sulla tecnologia Fir (Far infrared rays), capace di riflettere oltre il 98% dell’energia infrarossa, un valore superiore rispetto ai tradizionali dispositivi FIR che si fermano intorno al 95%.

Test di laboratorio condotti presso l’università di Pisa e il Centro Zae Bayern (Bavarian center for applied energy research) hanno confermato l’efficacia del sistema nel trasformare il calore corporeo in energia infrarossa lontana, che viene riflessa sulla pelle e penetra nei tessuti.

Il risultato è una stimolazione naturale del flusso sanguigno e una migliore ossigenazione muscolare, con benefici tangibili nella gestione della fatica e nella riduzione dell’acido lattico.

Secondo la documentazione tecnica che ci ha fornito l’azienda, “quando i raggi Fir penetrano nel corpo, favoriscono una sensazione diffusa di benessere e vitalità”.

Le due linee di prodotto – Sport performance e Therapy wellness – si differenziano per la gamma di frequenze luminose utilizzate, calibrate per rispondere alle esigenze specifiche di chi pratica sport o desidera alleviare dolori e tensioni muscolari nella vita quotidiana.

Due linee, un solo obiettivo: farti rendere al meglio

Questo dispositivo si presenta in due varianti principali:

Omstrip sport performance

Ideale per allenamenti e trekking impegnativi, migliora la gestione dello sforzo, riduce i sovraccarichi e accelera il recupero.

È indicato per una vasta gamma di discipline: dalla corsa al ciclismo, dallo sci al trekking, fino a sport come calcio, volley, golf e rugby.

Omstrip therapy wellness

Pensato per il benessere quotidiano e per chi soffre di dolori articolari o muscolari.

L’applicazione è semplice: basta posizionare due cerotti sulla zona interessata e lasciarli agire per 48 ore, ottenendo un effetto terapeutico duraturo.

È una soluzione particolarmente utile per chi percorre lunghi cammini o tappe consecutive, quando il corpo chiede recupero senza dover rinunciare al piacere del movimento.

Test sul campo: la prova durante un trekking

Abbiamo testato Omstrip durante un’escursione autunnale lungo le rive del mar ligure, nel cuore del parco di Portofino, lungo il sentiero che da Camogli conduce fino all’insenatura di San Fruttuoso, ideale da percorrere in questo periodo dell’anno.

Questo itinerario è piuttosto impegnativo, ci sono tratti esposti, da percorrere tenendosi a catene di metallo, dislivelli importanti e soprattutto un fondo del sentiero scivoloso e instabile.

Abbiamo deciso di applicare due cerotti Omstrip Sport Performance sulla zona dei polpacci e uno sulla parte lombare, tra le più sollecitate durante un trekking, specie con uno zaino pesante sulle spalle.

Visto che si trattava di un’uscita di allenamento, abbiamo deciso di tenere un ritmo della camminata piuttosto elevato, che ci ha permesso di tenere un’alta intensità dello sforzo fisico.

A fine escursione i muscoli delle gambe e del core erano indolenziti e leggermente doloranti, anche perché in spalla avevamo uno zaino piuttosto pesante e il meteo della giornata molto variabile: passando dalla pioggia al caldo.

Il giorno seguente però, nonostante la fatica, il recupero muscolare è stato nettamente più rapido rispetto al solito: le gambe risultavano più leggere e il senso di indolenzimento notevolmente ridotto.

Il comfort nell’uso è ottimo: i cerotti sono sottili, resistenti all’acqua e non provocano irritazioni cutanee, anche indossandoli sotto gli indumenti tecnici, prima, e sotto l’abbigliamento da ufficio, poi.

Nel complesso, un alleato discreto ma efficace, soprattutto per chi pratica trekking intensi o lunghi cammini in tappe successive.

Un alleato per chi ama vivere all’aria aperta

Per gli amanti del trekking e dell’alpinismo, soprattutto quando si affrontano itinerari con dislivelli importanti, magari per più giorni di fila, avere un alleato come Omstrip può fare la differenza.

È una tecnologia che si integra nel ritmo naturale del corpo, senza invadere o forzare, ma accompagnando ogni movimento verso un maggiore equilibrio.

Che si tratti di un’escursione in montagna, di un cammino su lunga distanza o semplicemente di una giornata attiva, questi cerotti aiutano a prevenire i fastidi muscolari e a favorire il recupero, rendendo ogni esperienza più fluida e piacevole.

Un piccolo cerotto, insomma, che unisce innovazione scientifica e benessere naturale per chi ama vivere in movimento, a passo lento o veloce, ma sempre in sintonia con sé stesso e con la natura.

