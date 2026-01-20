Amazfit Active Max, lo smartwatch per chi vuole iniziare a camminare e allenarsi

Mappe offline, navigazione GPS e oltre 160 attività monitorate: il nuovo dispositivo punta su comfort e funzioni automatizzate per accompagnare i primi passi nel fitness

Amazfit ha presentato il nuovo Active Max, smartwatch pensato per chi desidera avvicinarsi all’attività fisica e costruire gradualmente abitudini di movimento più regolari.

Il dispositivo si rivolge a un pubblico che fino a oggi ha praticato sport solo occasionalmente e vuole iniziare un percorso di allenamento costante.

Un dispositivo per i primi passi nel fitness

La filosofia alla base di Active Max è quella di accompagnare chi si affaccia al mondo dell’esercizio fisico, dalla corsa alla palestra, dalle escursioni nei fine settimana alla partecipazione a competizioni come le gare Hyrox.

Lo smartwatch monitora oltre 160 sport e attività diverse, offrendo piani di allenamento personalizzati basati sull’intelligenza artificiale e analisi che permettono di visualizzare i progressi raggiunti nel tempo.

Comfort e automazione al centro del progetto

Con un peso di soli 39,5 grammi, Active Max punta sulla leggerezza e su numerose funzioni automatizzate che permettono di concentrarsi sull’allenamento senza distrazioni.

Il dispositivo imposta automaticamente le zone di frequenza cardiaca quando rileva la frequenza cardiaca massima e avvisa l’utente se il battito accelera eccessivamente.

Tra le funzioni automatiche figurano anche la creazione di percorsi per corsa ed escursionismo e l’avvio o la pausa degli esercizi.

Il display Amoled da 1,5 pollici regola autonomamente la luminosità, che può raggiungere i 3000 nit, adattandosi alle condizioni ambientali.

La tecnologia dello schermo garantisce contrasto elevato e colori vivaci, rendendo più agevole la lettura dei dati durante l’attività.

Monitoraggio dell’allenamento e del recupero

I riepiloghi dettagliati degli allenamenti sono disponibili sia sullo smartwatch sia nell’app Zepp.

L’applicazione mostra i risultati delle sessioni, il carico di allenamento accumulato e i progressi di recupero, inclusa la qualità del sonno e la variabilità della frequenza cardiaca, parametro che indica indirettamente l’affaticamento del sistema nervoso dopo l’esercizio.

L’indicatore BioCharge riflette invece il livello di energia disponibile in un determinato momento.

Complessivamente, Active Max monitora decine di parametri per aiutare gli utenti a comprendere meglio il funzionamento del proprio corpo.

Mappe offline e navigazione per l’outdoor

Per chi pratica attività all’aperto, lo smartwatch offre migliaia di mappe offline, comprese mappe topografiche, mappe di stazioni sciistiche e mappe contorno, oltre a funzioni di navigazione GPS.

Il dispositivo supporta inoltre i pagamenti contactless. L’integrazione con l’ecosistema Amazfit consente di condividere i propri progressi su piattaforme esterne come Strava, adidas Running, Google Fit, Health Connect, Komoot e Relive.

Connettività e intrattenimento

Active Max è dotato di microfono e altoparlante integrati e può essere abbinato a cuffie, come le Amazfit UP, e ad altri accessori sportivi del marchio, tra cui Helio Strap e Helio Ring, oltre che a dispositivi di terze parti.

Dall’app Zepp è possibile scaricare centinaia di mini-app, tra cui Podcast, che dà accesso a milioni di contenuti audio gratuiti.

La memoria interna da 4 GB, quattro volte superiore rispetto al modello Amazfit Active 2, permette di ascoltare podcast e musica anche senza connessione a Internet.

