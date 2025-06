Proteggere la testa dal sole durante le escursioni estive è fondamentale per prevenire colpi di calore e affaticamento. Vediamo come scegliere il cappellino perfetto, in base alle caratteristiche tecniche e ai materiali

Trekking sotto il sole: perché il cappello giusto fa la differenza

Affrontare un’escursione estiva senza una protezione adeguata per il capo significa commettere uno degli errori più comuni, e spesso più pericolosi, per chi ama la montagna e i cammini.

Il sole diretto sulla testa può causare colpi di calore, disidratazione, affaticamento precoce e fastidiosi mal di testa.

In quota, oppure in ambienti esposti, l’irraggiamento UV aumenta sensibilmente, e la mancanza d’ombra può mettere a dura prova anche il trekker più allenato.

Il cappello diventa dunque un alleato indispensabile, non solo per ripararsi dal sole, ma anche per garantire una corretta termoregolazione.

Attenzione però: non tutti i cappellini sono adatti all’escursionismo, dunque bisogna saperlo scegliere bene.

Vediamo quali caratteristiche dovrebbe avere un buon cappello da trekking estivo e alcuni dei migliori modelli sul mercato.

Materiali tecnici: traspirabilità e protezione UV

I materiali rappresentano il cuore tecnologico di un cappellino escursionistico come si deve.

I tessuti più utilizzati sono il nylon leggero, il poliestere tecnico e le fibre miste trattate per resistere a sudore, abrasione e deformazione.

Questi materiali offrono una combinazione ideale di leggerezza, durata e asciugatura rapida.

La presenza della certificazione UPF 50+, che indica la capacità del tessuto di schermare i raggi UV, è ormai uno standard per i cappelli di buona qualità.

In pratica, questo significa che il cappellino blocca il 98% dei raggi ultravioletti, garantendo una protezione efficace anche durante lunghe permanenze sotto il sole.

I modelli più evoluti includono anche dei pannelli laterali in mesh traspirante, studiati per favorire la ventilazione senza compromettere la protezione complessiva.

Questo sistema riduce l’accumulo di sudore e mantiene la testa più fresca, anche durante le salite impegnative o sotto il sole di mezzogiorno.

Design e struttura: dalla visiera alla protezione del collo

Il design del cappello deve rispondere alle reali esigenze del trekker. Le soluzioni disponibili variano in base alla copertura offerta, quindi:

I cappelli con visiera anteriore sono ideali per i trekking brevi o per i sentieri ombreggiati, circostanze in cui è necessario, soprattutto, proteggere gli occhi dalla luce solare;

sono ideali per i trekking brevi o per i sentieri ombreggiati, circostanze in cui è necessario, soprattutto, proteggere gli occhi dalla luce solare; I modelli a tesa larga (a 360°) sono perfetti per le lunghe traversate su terreni aperti o in alta montagna, perché assicurano una copertura uniforme del volto, delle orecchie e della parte superiore del collo;

(a 360°) sono perfetti per le lunghe traversate su terreni aperti o in alta montagna, perché assicurano una copertura uniforme del volto, delle orecchie e della parte superiore del collo; I cappelli con flap posteriore (tendina) sono pensati per gli ambienti estremamente soleggiati come i deserti, gli altipiani, le coste o i sentieri con riverbero. Alcuni permettono di rimuovere o ripiegare la protezione secondo le varie necessità.

È fondamentale che la struttura non ostacoli l’uso dello zaino, né tanto meno che crei attriti con il sistema di ventilazione dorsale.

I cappelli migliori offrono una buona comprimibilità, il che significa che mantengono la forma anche dopo essere stati riposti nello zaino.

Vestibilità e stabilità: aderenza in ogni condizione

Un cappello da escursionismo deve adattarsi bene alla testa e restare stabile durante il movimento, senza che stringa o scivoli.

I modelli tecnici sono dotati di regolazioni posteriori a velcro, cinturini elasticizzati o sistemi a coulisse, che garantiscono una vestibilità personalizzata anche quando si indossano occhiali da sole, fasce o un sottocasco.

Potrebbe essere molto utile anche la presenza di un cordino sottogola regolabile, che impedisce al cappello di volare via in caso di vento oppure durante una marcia in cresta.

Anche la fascia antisudore interna fa la differenza: assorbe l’umidità nella zona frontale e riduce la sensazione di appiccicoso, contribuendo a mantenere una visibilità nitida senza che le gocce di sudore vadano negli occhi.

Impermeabilità e asciugatura rapida

In montagna, oppure in caso di meteo instabile, anche in estate, non è raro imbattersi in piogge improvvise.

Per questo motivo, i cappelli da trekking devono essere idrorepellenti, o quanto meno capaci di asciugarsi in pochi minuti.

Il trattamento DWR (Durable Water Repellent), applicato ai tessuti esterni, permette di respingere l’acqua senza perdere la traspirabilità.

I cappellini migliori sono realizzati con materiali che non trattengono l’umidità, si asciugano velocemente al vento o al sole, e mantengono la loro struttura anche dopo ripetuti lavaggi.

Questa peculiarità è fondamentale per chi pratica escursioni di più giorni, o per chi viaggia leggero e non può permettersi cambi frequenti.

Colori e visibilità: comfort termico e sicurezza attiva

Scegliere il colore del cappello non è solo una questione estetica. I colori chiari, come il beige, il sabbia, il grigio chiaro o il bianco, riflettono i raggi solari e aiutano a mantenere la testa più fresca.

I colori scuri, al contrario, tendono ad assorbire il calore aumentando così la temperatura percepita.

Dal punto di vista della sicurezza, in ambienti isolati o in condizioni di scarsa visibilità, un cappello dai colori accesi (giallo, arancione, rosso) o con inserti riflettenti, aumenta la propria visibilità facilitando l’individuazione da parte di eventuali soccorritori o compagni d’escursione.

Alcuni modelli consentono l’applicazione di piccole luci da clip, ideali per i cammini all’alba o in notturna.

I migliori modelli

1- Columbia Bora Bora Booney Hat

Un grande classico per chi cerca massima protezione e leggerezza.

Il Bora Bora è realizzato in nylon ripstop con protezione UV UPF 50+, ha un’ampia tesa flessibile a 360°, inserti in mesh laterali, e una fascia antisudore Omni-Wick.

Grazie al cordino regolabile e alla struttura comprimibile è il modello ideale per escursioni sotto il sole intenso, oppure in ambienti come l’alta quota e i deserti.

Tra i punti di forza c’è la protezione integrale, la ventilazione ottimale e la stabilità anche in condizioni di vento forte.

2 – The North Face Horizon Breeze Brimmer

Questo modello The North Face a tesa larga e flessibile è realizzato in nylon riciclato con UPF 40+.

È dotato di fascia anti-sudore FlashDry, pannelli in mesh e regolazione posteriore.

Risulta comodo e traspirante anche con i climi più umidi, inoltre il design è resistente e sostenibile.

Tra i punti di forza vanta un’ottima ventilazione, materiali ecologici e una stabilità perfetta.

È l’ideale per trekking tropicali, climi umidi ed escursioni giornaliere.

3 – Columbia Tech Shade 2 Hat

Questo modello Columbia è dotato di visiera leggera e protettiva, l’ideale per delle camminate giornaliere sotto il sole battente.

È dotato di visiera curva, è realizzato in tessuto traspirante con tecnologia Omni-Wick e vanta una protezione UV UPF 50 che favorisce l’evaporazione del sudore e protegge efficacemente il volto.

Inoltre, ha una chiusura posteriore regolabile e inserti in mesh.

Tra i punti di forza c’è la ventilazione eccellente, l’ottima protezione solare e un peso contenuto.

È il modello ideale per trekking estivi, escursioni giornaliere e climi particolarmente caldi.

4- Salomon Cross Compact

Il Salomon Cross Compact ha una visiera ultraleggera e compatta (soltanto 40g), pensata per l’escursionismo attivo e il trail running.

È realizzato in poliestere riciclato, un tessuto a rapida asciugatura, ed è dotato di fori laser per la ventilazione.

Il design è pieghevole, perfetto da riporre nello zaino oppure in tasca. La regolazione posteriore, inoltre, garantisce una vestibilità stabile.

È il cappellino ideale per le camminate veloci, il trail e i viaggi leggeri.

