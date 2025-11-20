X4 Air, la nuova action cam 360° 8K per l’outdoor: l’offerta black friday

Insta360 X4 Air è la videocamera 8K 360 ultraleggera, una vera rivoluzione per appassionati di riprese e scatti in movimento. Leggera, stabile e smart, unisce qualità professionale e semplicità d’uso: disponibile ora in offerta speciale Black Friday

Insta360 X4 Air: la nuova 8K 360 ultraleggera pensata per chi si muove

Insta360 X4 Air, oggi disponibile in offerta per il Black Friday, è un concentrato di tecnologia, portabilità e praticità.



La nuova videocamera amplia la famiglia della serie X puntando su portabilità estrema e qualità d’immagine avanzata.

È un modello pensato per chi riprende ogni giorno, in viaggio o in città, e vuole farlo con una videocamera che non pesi, non ingombri e consenta risultati di livello professionale.

Con soli 165 grammi, X4 Air stabilisce un nuovo standard nella categoria: è la 8K 360 più leggera mai realizzata da Insta360.

Insta360 X4 Air ideale per le avventure in montagna

La serie X è ormai una linea consolidata, arrivata alla sesta generazione di prodotti dedicati all’imaging immersivo. L’approccio è sempre lo stesso: rendere semplice ciò che in passato richiedeva attrezzature pesanti e un editing complesso.

X4 Air segue esattamente questa filosofia, puntando su maggiore maneggevolezza, autonomia nelle lenti sostituibili e algoritmi video più intelligenti.

Per chi si avvicina alle riprese 360 per la prima volta, è un modello accessibile; per chi crea contenuti da tempo, è un upgrade che introduce un modo più rapido e immediato di filmare.

Design: la leggerezza che cambia le abitudini

Il primo elemento che distingue X4 Air è il peso: 165 g. Significa poterla portare in tasca durante un’escursione, montarla su un casco o su un supporto da bici, tenerla in mano senza fatica anche durante riprese lunghe.

È un formato che si presta all’uso quotidiano più di qualsiasi precedente videocamera 8K della serie.

Insta360 X4 Air anche sott’acqua

La dotazione tecnica resta però di livello elevato: il doppio sensore da 1/1,8″ permette di acquisire video a 360° con un dettaglio superiore rispetto a X4, offrendo un aumento del 134% dell’area pixel per fotogramma. I colori sono più fedeli, i contrasti più equilibrati e il recupero delle alte luci più naturale.

La videocamera rimane solida ma compatta, con un corpo facile da impugnare e costruito per resistere a usi frequenti.

L’obiettivo di X4 Air è catturare la vita mentre accade, senza interrompere il flusso dell’esperienza per gestire impostazioni o accessori.

Chi riprende può concentrarsi sul momento: il resto lo fa la cam.

Qualità dell’immagine: sensori più grandi, algoritmi più precisi

Gli algoritmi contano più delle specifiche e molto del salto qualitativo di X4 Air sta proprio nella parte software.

Il nuovo AdaptiveTone è l’aggiornamento più significativo: analizza in tempo reale la luce proveniente da ognuno dei due obiettivi e armonizza l’esposizione sull’intera sfera a 360°.

Il risultato è un’immagine più pulita, con cieli più leggibili e zone d’ombra meno impastate, senza la necessità di un pesante color grading. La videocamera eredita poi Active HDR, ora portato fino a 8K 30 fps.

Insta360 X4 Air ideale anche per i biker

Questo permette di ottenere riprese con una gamma dinamica maggiore anche in condizioni di luce complessa, come controluce o riprese con forti riflessi.

La modalità ritratto riconosce automaticamente i volti e ottimizza tonalità e illuminazione, utile per vlog e contenuti a mezzo busto.

Anche nelle ore serali X4 Air migliora rispetto ai modelli precedenti: il rumore digitale è meglio gestito, il dettaglio nelle zone meno illuminate rimane leggibile e i colori non si desaturano.

Non si tratta solo di numeri ma di un impatto reale sulla fruibilità dei video.

Sul fronte della robustezza, le lenti sono ora sostituibili direttamente dall’utente. Hanno un rivestimento più resistente agli urti e ai graffi, con una resistenza praticamente raddoppiata rispetto a X4.

Per chi registra in esterni o porta la videocamera nello zaino senza troppi accorgimenti, è un vantaggio concreto. Sono disponibili anche protezioni opzionali senza riflessi.

La videocamera è impermeabile fino a 15 metri. La stabilizzazione FlowState e Horizon Lock 360° rimane uno dei punti forti dell’ecosistema Insta360: restituisce immagini fluide e perfettamente livellate anche in movimento rapido o su terreni sconnessi.

Registrare tutto: dal POV alle riprese simili a un drone

La natura “all-in-one” è uno dei tratti distintivi della serie X, e X4 Air lo conferma.

Il doppio obiettivo cattura automaticamente l’intera scena, permettendo di riquadrare la ripresa in un secondo momento attraverso l’app Insta360.

Questo libera chi riprende dalla necessità di decidere in anticipo l’inquadratura perfetta.

La struttura della Insta360 X4 Air

La camera consente di realizzare video panoramici a 360° per raccontare ambienti e situazioni complesse, ma anche soggettive fluide in 4K 60 fps, ideali per sport e narrazione dinamica.

È possibile ottenere vlog stabili anche in movimento e riprese con effetto “drone” grazie al Selfie stick invisibile, che scompare automaticamente dall’immagine.

Una novità molto pratica è la modalità InstaFrame, che registra contemporaneamente un video classico già pronto per essere condiviso e un file completo a 360°, così da pubblicare subito sui social e avere materiale pulito da rielaborare in seguito.

Il lavoro di semplificazione riguarda anche le modalità di controllo:

Il comando ruota e riprendi permette di avviare e fermare la registrazione ruotando il selfie stick, senza toccare la videocamera.

permette di avviare e fermare la registrazione ruotando il selfie stick, senza toccare la videocamera. Controllo gestuale riconosce movimenti della mano per scattare foto e avviare video, utile quando X4 Air è montata in alto o su supporti non facilmente raggiungibili.

riconosce movimenti della mano per scattare foto e avviare video, utile quando X4 Air è montata in alto o su supporti non facilmente raggiungibili. Controllo vocale consente invece di gestire la videocamera a mani libere.

Sono soluzioni pensate per chi registra spesso in movimento, dagli sciatori ai trekker, ma anche per situazioni sociali in cui la videocamera si trova al centro di un gruppo.

L’automazione che serve: editing veloce e integrazione più ampia

Uno degli aspetti che ha reso Insta360 popolare è l’app che automatizza buona parte dell’editing. X4 Air sfrutta appieno questa architettura software.

Con strumenti come editing automatico, FlashCut e Inquadratura IA, le clip a 360° vengono analizzate, tagliate e montate in pochi istanti.

Le transizioni, la musica e l’inquadratura vengono applicate automaticamente, riducendo al minimo l’intervento manuale.

Chi monitora attività sportive può registrare nel video anche velocità, percorso, dislivello e movimento, un aspetto sempre più richiesto da ciclisti, runner e creator che raccontano attività outdoor.

Insta360+ completa il workflow con un servizio cloud che effettua backup automatici, consente l’editing da qualsiasi dispositivo e permette di condividere video tramite un link interattivo. Per chi acquista X4 Air, è incluso un anno di abbonamento con 200 GB di spazio.

Per chi riprende ogni giorno…o solo nel weekend

X4 Air è progettata per creator che viaggiano, sportivi, famiglie e professionisti che documentano luoghi e attività, ma anche per chi cerca semplicemente un modo immediato per registrare esperienze quotidiane.

La combinazione di leggerezza, qualità 8K, stabilizzazione avanzata e funzioni automatiche crea una videocamera versatile che può diventare facilmente un oggetto d’uso quotidiano.

Sono previsti due pacchetti: il Kit Standard e lo Starter, con Selfie stick invisibile da 114 cm, copriobiettivo e batteria extra.

Entrambi includono un anno di Insta360+

Offerta Black Friday: quando la libertà diventa accessibile

Insta360 X4 Air si posiziona sul mercato come un ponte tra la comodità dello smartphone e la qualità di una action cam dedicata.

Ma con il Black Friday e le feste questa scelta diventa ancora più vantaggiosa.

Per rendere questa tecnologia accessibile a un pubblico ancora più vasto, Insta360 ha annunciato una promozione imperdibile per il Black Friday.

Sarà possibile acquistare l’Insta360 X4 Air al prezzo speciale di 359 € anziché il prezzo di listino di 399 €.

Uno sconto di 40 € che rende il prodotto ancora più interessante per chi desidera entrare nel mondo della ripresa a 360° senza compromessi.

_ Acquista la X4 Air scontata per il Black Friday