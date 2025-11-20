Dal video 8K con Leica alla micro-cam da 53 grammi da indossare al collo: con Ace Pro 2 e GO Ultra Insta360 porta sui sentieri due action cam pensate per chi vuole riprendere le proprie avventure outdoor con qualità professionale e funzioni AI avanzate. Approfitta degli sconti Black Friday!

Action cam e trekking: perché contano sempre di più

Camminare o pedalare nella natura è un’esperienza che arricchisce e permette di andare alla scoperta di luoghi unici e inaspettati.

Quando si segue un sentiero di montagna, oppure si decide di viaggiare lungo il tracciato di un antico cammino o si affronta un’adrenalinica discesa in mountain bike, spesso ci si trova al cospetto di panorami e luoghi inaspettati e meravigliosi.

In queste occasioni avere una compagna di viaggio in grado di immortalare immagini da condividere con i propri amici e familiari è fondamentale.

Proprio per rispondere a questa esigenza sono nate le action cam, piccole ma performanti dispositivi pensati per chi pratica sport e attività outdoor e desidera portare a casa meravigliosi immagini di queste esperienze.

Ace Pro 2 in azione – Foto Insta360

Per molti trekker, il primo istinto, quando ci si trova di fronte a una meraviglia della natura è quello di immortalare il momento con una foto o un video.

Le action cam sono diventate lo strumento ideale per questo tipo di racconti di viaggio: leggere, resistenti, indossabili, permettono di filmare in prima persona lasciando le mani libere per bastoncini, corde o manubrio.

Due action cam di Insta360 sono state progettate per gli appassionati di outdoor che amano raccontare le proprie esperienze in montagna e nella natura:

Insta360 Ace Pro 2 , action cam “wide” di fascia alta con video fino a 8K, co-ingegnerizzata con Leica.

Insta360 GO Ultra , nuova evoluzione della serie tascabile GO, sempre più piccola, indossabile e ora capace di registrare in 4K60fps con un grande sensore da 1/1.28″.



Due strumenti diversi, accomunati dalla stessa filosofia: massima qualità d’immagine, tanta intelligenza artificiale e un ecosistema di accessori e app che semplifica riprese ed editing per chi ama l’outdoor.

Insta360 Ace Pro 2: 8K, Leica e doppio chip AI per chi cerca il massimo

Se cerchi un’action cam che non faccia rimpiangere una camera tradizionale, soprattutto quando sei in quota e vuoi riprendere le tue avventure lungo sentieri di montagna, pareti rocciose e discese in mountain bike Insta360 Ace Pro 2 è il modello perfetto.

Un’action cam pensata per chi vuole portare a casa immagini di livello professionale, pronte per ogni progetto video, ma catturate con una camera dal corpo compatto, e sempre pronta ad accompagnarti su ogni sentiero.

Il cuore della Ace Pro 2 è un sensore 8K da 1/1.3″ abbinato a una lente grandangolare Leica Summarit da 157°, sviluppata insieme a Leica.

Questo allestimento permette di catturare video in 8K fino a 30 frame al secondo, ideali per riprese panoramiche e ricche di dettagli, pronte per essere affinate e ritagliate in postproduzione.

La modalità di ripresa in 4K a 60 fps con Active Hdr – grazie all’ampia gamma dinamica – riesce a catturare, nella stessa inquadratura, le ombre del bosco e le alte luci delle cime illuminate dal sole.

Invece gli amanti delle riprese d’azione, per esempio la camminata su un sentiero ripido o una discesa di mountain bike, possono fare affidamento sullo slow motion fino a 4K e 120 fps, per avere immagini dal look cinematografico.

Ace Pro 2 in azione – Foto Insta360

La gestione dell’immagine è affidata a un’architettura a doppio chip: un Pro Imaging Chip lavora su qualità e riduzione del rumore, mentre un chip AI a 5 nm si occupa delle elaborazioni più complesse.

Da qui nascono funzioni come PureVideo, pensata per la bassa luce e capace di ridurre rumore ed esaltare luminosità in tempo reale, e un Active Hdr più evoluto che lavora fino a 4K e 60 fps: queste caratteristiche rendono questa camera ideale anche per le riprese notturne.

Per chi scatta foto, la camera arriva fino a 50 megapixel, con salvataggio in jpg o raw da gestire via app Insta360 o software Studio.

Sul campo, Ace Pro 2 ha tutto quello che serve per affrontare ogni attività outdoor: la stabilizzazione FlowState, infatti, riesce a tenere a bada vibrazioni e sobbalzi permettendo di registrare riprese stabili anche su sentieri tecnici e percorsi in mtb.

La funzione 360° Horizon Lock, ora applicata automaticamente in camera, mantiene l’orizzonte perfettamente dritto anche quando casco, manubrio o supporti si inclinano.

Il corpo di questa camera è impermeabile fino a 12 metri di profondità senza custodia ma è sufficiente utilizzare il Dive case per raggiungere i 60 metri in piena sicurezza.

La Ace Pro 2 non si spaventa nemmeno davanti alle rigide temperature invernali, infatti è progettata per funzionare fino a – 20°C ed è perfettamente a suo agio anche su neve e ghiaccio.

La nuova Lens guard removibile protegge la lente e si può sostituire se si graffia, dettaglio non banale per chi usa spesso la camera in ambiente outdoor, con elevato rischio di urti con rocce e alberi.

Anche l’audio è stato curato con attenzione: la Ace Pro 2 integra una Wind guard dedicata e nuovi algoritmi che riducono il rumore del vento nei tratti più esposti, rendendo più puliti voce e suoni ambientali.

Un altro aspetto particolarmente importante per chi ama l’outdoor è l’autonomia, che in questa action cam è garantita da una batteria da 1800 mAh con Endurance mode, che secondo Insta360 garantisce fino al 50% di attività in più rispetto al modello precedente.

Per facilitare poi vlog di viaggio e le riprese in prima persona, la Ace Pro 2 offre un touchscreen ribaltabile da 2,5″ più definito e luminoso rispetto al passato (più densità di pixel, più luminosità, meccanismo di flip due volte più resistente).

Il controllo sul campo è aiutato da una serie di funzioni estremamente utili in ambiente outdoor:

Il 4K Clarity zoom permette di spingersi fino a 2x senza perdere definizione.

La pre-recording conserva fino a 120 secondi prima di premere Rec.

I comandi gesture e voice avviano o fermano la registrazione quando la camera è montata lontano dalle mani.

La possibilità di mettere in pausa e riprendere la registrazione mantenendo un unico file e il timecode per sincronizzare più camere in montaggio.

Tutto il flusso viene poi gestito dall’app Insta360, con l’Ai Highlights Assistant che trova da solo i momenti migliori direttamente in camera, funzioni di auto editing, template one-tap e Shot Lab, l’AI Selfie Stick Eraser che elimina il bastone e AI Warp per effetti creativi basati su parole chiave.

_ Approfitta delle offerte Black Friday: acquista Ace Pro 2 in sconto su Insta360.com

Insta360 GO Ultra: totale libertà di movimento

Se Ace Pro 2 è la scelta per chi cerca il massimo controllo e qualità assoluta, Insta360 GO Ultra è pensata per chi vuole una action cam quasi invisibile, sempre addosso, che ti segue lungo i sentieri e in ogni esperienza outdoor.

È grande più o meno come uno smartwatch, pesa solo 53 grammi e ha una base magnetica integrata: si attacca ai vestiti, al casco o a qualunque superficie metallica con una facilità che, in pratica, ti fa dimenticare di averla.

_ Una micro-camera tascabile con un grande sensore:

Il cuore della GO Ultra è un sensore da 1/1.28″, più grande del 221% rispetto alla generazione precedente, abbinato a un chip AI da 5 nm che si occupa di elaborazione e riduzione del rumore.

Tutto questo si traduce in un salto di qualità evidente nelle immaginie catturate, specie per una camera di queste dimensioni.

I video 4K a 60 fps diventano il nuovo standard “cinematografico” per una videocamera tascabile, con una resa migliore nei contrasti e nelle ombre, molto utile quando si fanno riprese d’azione in natura e magari in pochi istanti si passa delle ombre di un bosco alla luce dura di un prato assolato.

Go Ultra, piccola e leggera – Foto Insta360

L’ottica ha apertura f/2,85 e una focale equivalente a 14,27 mm, abbastanza ampia per dare respiro a paesaggi, montagne e scene in prima persona.

Le foto arrivano fino a 50 megapixel, con possibilità di salvataggio anche in Raw, un formato ideali anche per i fotografi più esidenti che desiderano lavorarle in post-produzione.

Come sulla Ace Pro 2, la combinazione di grande sensore e intelligenza artificiale torna utile nelle condizioni più difficili: PureVideo usa algoritmi IA per ridurre il rumore visivo e aumentare la luminosità quando la luce scarseggia, mentre Active Hdr lavora fino a 4K30fps e aiuta a tenere sotto controllo cieli molto luminosi e ombre profonde nelle scene ad alto contrasto.

_ GO a mani libere: ciondolo, clip e Action Pod:

Il vero punto di forza della GO Ultra, soprattutto per chi fa trekking e attività outdoor, è la possibilità di riprendere davvero a mani libere.

Il ciondolo magnetico permette di indossare la camera sul petto, sotto una giacca o sopra una maglia tecnica: perfetto per riprese in soggettiva mentre si cammina, arrampica o si pedala su un sentiero di montagna.

Go Ultra, ideale per la mountain bike – Foto Insta360

Con l’Easy Clip magnetica puoi fissarla su cappellino, spallaccio dello zaino o altri capi, mentre la base magnetica integrata, apre a inquadrature in terza persona da portapacchi, parapetti, pali e qualsiasi punto un po’ creativo.

La GO Ultra dialoga in tempo reale via Bluetooth con l’Action Pod, una base con schermo touch da 2,5″ ribaltabile. L’Action Pod funziona come monitor per l’anteprima live, come centro di controllo per le impostazioni e come batteria aggiuntiva e base di ricarica.

Di fatto hai un sistema modulare: solo camera quando vuoi la massima leggerezza e discrezione, oppure camera + Action Pod quando ti serve più autonomia e controllo.

_ Resistenza, autonomia e memoria per le giornate intere fuori:

Nonostante le dimensioni ridotte, GO Ultra è pensata per un uso intenso: la camera è impermeabile fino a 10 metri, abbastanza per affrontare pioggia e tuffi in laghi o mare, e lavora in un intervallo di temperatura che va da –20°C a 40°C, coprendo tanto le uscite invernali quanto le estati in quota.

L’autonomia è divisa tra i due moduli: la camera integra una batteria da 500 mAh che garantisce fino a 70 minuti di registrazione. L’Action Pod ospita una batteria da 1450 mAh e, che permette di raggiungere una autonomia di 200 minuti.

Anche la ricarica è ragionata per chi ha poco tempo: la camera standalone arriva all’80% in 12 minuti e al 100% in 20 minuti tramite Action Pod, mentre l’Action Pod arriva all’80% in 18 minuti e al pieno in 40 minuti via USB-C.

Rispetto alla GO 3S, la novità fondamentale è il passaggio alle microSD removibili fino a 2TB. Niente più memoria fissa: puoi girare molto più a lungo, cambiare scheda in pochi secondi quando è piena e rimandare con calma il backup e l’editing a dopo il rientro.

_ Audio, connessioni e funzioni smart per chi è sempre in movimento:

Sul fronte audio, GO Ultra è dotata di riduzione automatica del rumore del vento, modalità Enfasi Voce e registrazione stereo: in questo modo si possono ottenere dialoghi chiari senza perdere i suoni del bosco e i rumori di fondo.

La connettività comprende Bluetooth 5.4, Wi-Fi 2,4 e 5 GHz e USB-C 2.0 per ricarica e trasferimento dati.

Per l’audio wireless, GO Ultra può lavorare con diversi auricolari e microfoni Bluetooth, tra cui sistemi come DJI Mic e modelli di AirPods e altri brand citati nel comunicato, offrendo più flessibilità a chi registra vlog, racconti di viaggio o brevi interviste sul campo.

L’app Insta360 aggiornata completa il quadro: consente di caricare in pochi secondi, editare in modo intuitivo, usare la funzione di “Editing automatico” per ottenere montaggi pronti da condividere e, per i ciclisti, sincronizzare dati GPS, frequenza cardiaca e velocità da Strava o altri dispositivi compatibili per sovrapporli ai video.

La nuova funzione IA “Momenti in Famiglia” raccoglie invece automaticamente in un album virtuale i momenti con i propri cari, pensata per chi alterna uscite in montagna, weekend outdoor e vita quotidiana.

_ Approfitta delle offerte Black Friday: acquista la Go Ultra in sconto su Insta360.com

Ace Pro 2 o GO Ultra, quale scegliere? Approfitta degl sconti black friday

Le due nuove action cam Insta360 non si sovrappongono, ma coprono esigenze diverse all’interno del mondo outdoor.

Insta360 Ace Pro 2 è la scelta ideale se:

vuoi la massima qualità d’immagine possibile, con video fino a 8K, grande gamma dinamica e profili colore avanzati;

ti interessa lavorare molto in post-produzione, con RAW foto e video ad alto bitrate;

fai uscite dove puoi montare la camera su casco, bastone o supporti fissi e vuoi sfruttare FlowState, Horizon Lock e le opzioni di telemetria avanzata con dispositivi sportivi;

hai bisogno di una action cam robusta, altamente impermeabile (12 m senza custodia, 60 m con Dive Case) e pronta per condizioni invernali fino a –20°C.

Insta360 GO Ultra è perfetta se:

cerchi una micro-cam indossabile che quasi scompare sull’abbigliamento tecnico, con soli 53 g e accessori magnetici;

vuoi filmare a mani libere mentre cammini, corri, accompagni i bambini o ti muovi in città e sui sentieri;

ti basta una qualità 4K60fps molto elevata, con un sensore di grandi dimensioni e buone prestazioni in scarsa luce;

apprezzi la possibilità di estendere la memoria con microSD fino a 2TB e di alternare uso leggero (solo camera) e uso prolungato (camera + Action Pod).

In occasione del Black Friday, Ace Pro 2 e GO Ultra diventano due opzioni particolarmente interessanti per chi vuole aggiornare le proprie attrezzture foto e video in vista in vista della nuova stagione di trekking e viaggi outdoor.

_ Approfitta delle offerte Black Friday: acquista Ace Pro 2 in sconto su Insta360.com

_ Approfitta delle offerte Black Friday: acquista la Go Ultra in sconto su Insta360.com