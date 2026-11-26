Con l'inverno alle porte torna il dilemma: cosa indossare per restare caldi senza però sudare troppo? Scopriamo come scegliere il pile giusto da mettere sotto la giacca per rimanere caldi e asciutti anche d'inverno

Per decenni lo strato caldo dell’escursionista ha avuto la forma di una camicia di flanella e di un pesante maglione di lana.

Capi di fascino ed eleganza indubitabili, che da almeno una ventina d’anni hanno però lasciato il posto nello zaino a qualcosa di più efficace.

Con il freddo che torna sui sentieri, vale la pena capire perché, e dove si nasconde il punto debole del pile.

Perché lana e flanella sono rimaste a casa

I capi tradizionali avevano due grandi svantaggi. Il primo è il peso, abbastanza elevato rispetto alla capacità di isolamento termico.

Il secondo è la tendenza, una volta bagnati, a trattenere l’acqua: diventano ancora più pesanti e perdono gran parte delle proprie qualità isolanti.

Il loro posto è stato preso dagli ormai onnipresenti capi in pile, come lo chiamano gli italiani, o fleece: fibre sintetiche di poliestere, lo stesso PET con cui sono fatte le comuni bottiglie di plastica.

Che cos’è il pile e come trattiene il calore

Il pile è una fibra particolarmente “pelosa”, e da qui deriva probabilmente il nome: pile, in inglese, significa pelo.

Fleece si può invece tradurre con vello, e i capi realizzati con questo materiale risultano morbidi e confortevoli.

A queste sensazioni piacevoli, tutt’altro che trascurabili, si aggiungono caratteristiche tecniche fondamentali per l’outdoor.

I sottilissimi peli formano una sorta di rete che intrappola l’aria e crea un cuscinetto termoisolante attorno al corpo.

Leggero, idrofugo, traspirante: i tre punti di forza

È lo stesso comportamento della lana, con due differenze: le fibre di pile sono più leggere e altamente idrofughe.

Anche sotto un acquazzone il pile non si inzuppa, non aumenta di peso, continua a isolare e asciuga in tempi molto rapidi.

L’altra caratteristica essenziale è l’elevata permeabilità all’aria, che lo rende particolarmente indicato per gli sport aerobici come l’escursionismo.

Camminando sviluppiamo calore e umidità, che si disperdono nell’ambiente soprattutto per convezione: l’aria calda tende ad allontanarsi dal corpo e porta con sé l’umidità.

Ph. : Gettyimages / RossHelen

I capi in pile lasciano passare facilmente questa corrente d’aria dall’interno verso l’esterno.

Risultano quindi traspiranti e danno un contributo fondamentale al comfort e alla termoregolazione.

Quale grammatura scegliere

Le tipologie di pile vengono di solito classificate in base al peso.

I più leggeri, fino a 100 g/m², offrono un’eccellente traspirazione e sono ideali come primo strato, a contatto con la pelle o subito sopra l’intimo.

Tra 100 e 200 g/m² si trovano i capi più versatili: è la grammatura ideale per lo strato termico intermedio.

Oltre i 200 g/m² si entra nel campo dei capi destinati a climi particolarmente rigidi.

Il punto debole: basta una brezza

La permeabilità all’aria, che è uno dei punti forti del pile, ne è anche il limite.

Questi capi oppongono ben poca resistenza al vento: basta una leggera brezza perché l’aria fredda penetri e abbassi la temperatura corporea.

Il difetto è in parte superabile grazie alle lavorazioni speciali sviluppate da diverse aziende del settore.

Un’ottima scelta per chi fa attività outdoor è il pile elasticizzato, che mantiene un’elevata traspirazione pur offrendo una discreta resistenza al vento, e risulta comodissimo per chi ha bisogno della massima libertà nei movimenti.

Per una protezione completa dal vento, però, il pile va abbinato a uno strato esterno.

Guscio o antivento: cosa mettere sopra il pile

Usare a questo scopo i normali gusci impermeabili, hard shell o soft shell, può risultare poco confortevole per la loro scarsa capacità di traspirazione.

Il rischio è passare dai brividi causati dal vento a una sauna autogenerata.

Questi capi protettivi sono infatti pensati per condizioni meteorologiche più estreme, come piogge abbondanti o bufere di neve, e sacrificano la traspirazione in favore della protezione completa dagli agenti esterni.

Ph.: Gettyimages/Iryna Melnyk

Una soluzione più appropriata sono i capi antivento.

In apparenza molto simili ai soft shell, sono in realtà realizzati con membrane microporose capaci di bloccare il vento, abbinate a strati di pile lavorato in modo diverso: di solito più compatto all’esterno, più soffice e confortevole all’interno.

Offrono anche una moderata protezione dalla pioggia.

Se per il giorno dell’escursione non sono previsti rovesci a catinelle, l’abbinamento pile più antivento può quindi essere ideale.

Meglio con un pile abbastanza leggero, visto che il capo antivento svolge di solito anche la funzione di strato termico.

Di seguito, alcuni fra i più apprezzati capi in pile realizzati dalle aziende leader del settore.

Karpos Rocchetta Fleece

Un capo studiato per garantire un’elevata protezione dal freddo mantenendo un’ampia libertà di movimento.

L’uso di due tipi diversi di pile tiene caldo il busto senza limitare le braccia.

La particolare struttura del materiale favorisce la circolazione delle micro correnti convettive, a vantaggio del comfort termico e dell’espulsione dell’umidità verso l’esterno.

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Salewa Puez Plose 4 PL W, per lei

Il nome arriva dal Puez-Geisler, nelle Dolomiti.

Fedele a questa origine, il modello da donna in Polarlite da 260 grammi fornisce calore ed è leggero, assorbente e ad asciugatura rapida.

Liscio all’esterno e resistente alla formazione di palline, all’interno ha una struttura a griglia che aumenta il calore e crea canali d’aria aperti, migliorando la traspirabilità.

Il contenuto di elastan aggiunge elasticità in quattro direzioni.

Le maniche ergonomiche con soffietto sotto le ascelle garantiscono mobilità e comfort anche con lo zaino in spalla.

Completano il capo la cerniera completa, il collo alto nella parte anteriore e due sicure tasche laterali con cerniera, nascoste nelle cuciture.

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Adidas Stockhorn Fleece

Un pile da trekking resistente, calda e con un’ottima gestione del sudore, pensata per le temperature più fresche durante le attività outdoor della stagione invernale.

Fronte, retro e parte del cappuccio sono in poliestere altamente traspirante. Il resto del cappuccio e le maniche sono in poliestere elastico.

Tra i dettagli tecnici: cappuccio elastico con collo alto e protezione per il mento, maniche raglan per una libertà di movimento ottimale, tasche laterali e una sul braccio con zip, polsini elastici per ridurre la dispersione di calore.

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Patagonia R1 TechFace Hoody, per lui

R1™ Pullover è il pile leggero di Patagonia, una delle aziende che per prime hanno introdotto questa fibra nell’abbigliamento outdoor.

Il tessuto, esclusivo del marchio e a lunga durata, mantiene l’odore fresco ed è leggero e traspirante, con elasticità e resistenza.

Caldo, flessibile e traspirante come il pile Regulator, aggiunge resistenza alle abrasioni e alle intemperie.

Uno strato intermedio molto versatile, pensato per il meteo variabile della montagna. Le cuciture sono Fair Trade Certified.

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The North Face Evolve Dolomiti

Un autentico bestseller e uno strato termico da montagna pensato per un’attività outdoor intensa.

È una giacca 3 in 1, che offre una protezione versatile adatta a tutte le condizioni climatiche in quota.

Ha un cappuccio regolabile e ripiegabile per proteggere dalla pioggia, tasche per gli oggetti di valore e orlo con cordino a strozzo per una vestibilità ottimale.

Il tessuto DryVent blocca la pioggia all’esterno e lascia traspirare l’umidità interna, mentre il pile rimovibile offre un calore delicato ma durevole.

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Karpos Vertice Fleece, per lei

Una giacca in pile da donna realizzata in Thermo Fleece, per offrire il massimo del calore durante le attività alpine.

Leggera, versatile e altamente comprimibile, può essere indossata in ogni occasione. Il tessuto elasticizzato permette un’ampia libertà di movimento.

La zip è completamente apribile, con protezione per il mento, e le tasche laterali hanno la cerniera.

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