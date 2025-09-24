La nuova collezione Columbia per l’autunno 2025 sfida ogni terreno

Con l’arrivo dell’autunno 2025, Columbia presenta la nuova collezione Titanium Hike, un concentrato di innovazione e prestazioni tecniche, pensato per chi affronta la montagna e l’outdoor con passione, consapevolezza e il desiderio di superare ogni limite.
Frutto di decenni di esperienza nel settore e di una costante ricerca tecnologica, la linea Fall 25 è progettata per garantire protezione, comfort e libertà di movimento anche nelle condizioni ambientali più estreme.
Nuova collezione Hike – Foto Columbia
Al centro della proposta c’è la gamma Titanium, il segmento ad alte prestazioni del brand, che racchiude il meglio delle tecnologie sviluppate sul campo: strati traspiranti, midlayer termici e gusci impermeabili pensati per funzionare in sinergia, offrendo il massimo in ogni ambiente, su qualsiasi terreno e a ogni altitudine.
Fondata a Portland, Oregon, nel 1938, Columbia Sportswear Company è diventata uno dei marchi leader a livello globale nel settore outdoor, incanalando la passione per la natura in prodotti che mantengono le persone calde, asciutte, fresche e protette tutto l’anno.
Con la collezione Titanium Hike, Columbia riafferma la propria vocazione a innovare, con un’offerta che si rivolge agli escursionisti più esigenti, a chi ama il trekking in condizioni climatiche complesse, ma anche a chi non rinuncia alla leggerezza e alla funzionalità nei contesti di montagna e di avventura.
DriVenture Half Zip – Il baselayer traspirante che accompagna ogni passo
Realizzato con tecnologia Omni-Wick EVAP, il DriVenture Half Zip è il baselayer perfetto per le escursioni più intense.
Leggero e altamente traspirante, allontana rapidamente l’umidità dalla pelle, garantendo un’asciugatura accelerata.
Le cuciture ergonomiche e i fori per i pollici assicurano una vestibilità funzionale e calda, ideale come primo strato in condizioni fresche.
Arctic Crest™ Hybrid Full Zip – Il midlayer termico ispirato alla fauna artica
La grande novità della stagione è l’introduzione della tecnologia Omni-Heat Arctic, che prende ispirazione dagli animali artici per massimizzare la ritenzione del calore.
L’Arctic Crest Hybrid Full Zip abbina pannelli termici riflettenti a zone elasticizzate, per un fit dinamico e una libertà di movimento eccellente.
Compatibile con il sistema Interchange™, è comprimibile, dotato di fori per i pollici e di tasche con zip.
Corelite™ Down Hooded – Calore responsabile con piumino RDS e tessuto riciclato
La Corelite Down Hooded è una giacca imbottita con piumino Rds 700 fill power e tessuto esterno in nylon 100% riciclato, trattato con Omni-Shield per resistenza all’acqua e alle macchie.
Il cappuccio regolabile e l’orlo posteriore allungato migliorano la protezione nelle giornate instabili, mantenendo alta la leggerezza e la comprimibilità del capo.
Drift Peak™ Stretch Down Hooded – Massima elasticità, calore costante
Progettata per l’escursionismo attivo, la Drift Peak Stretch Down Hooded sfrutta un tessuto elasticizzato in 4 direzioni per una vestibilità ergonomica.
La costruzione Heat Seal elimina i punti freddi, mentre l’imbottitura 700 fill power assicura un’ottima protezione dal freddo. Le tasche con zip e l’orlo regolabile completano un capo tecnico e versatile.
Whistler Peak Shell – Impermeabilità estrema per la montagna
Il guscio Whistler Peak Shell è una protezione affidabile per condizioni estreme, adatto ad accompagnarti durante le escursioni invernali in ambienti freddi.
Grazie alla tecnologia OutDry Extreme, completamente impermeabile e traspirante, con cuciture termosaldate, offre una barriera solida contro vento e pioggia.
I rinforzi anti-abrasione, la ventilazione ascellare e il cappuccio regolabile lo rendono ideale per le uscite più tecniche in alta quota.
Northwest Explorer 3L Shell – Leggerezza e protezione in tasca
Ultimo ma non meno importante, il Northwest Explorer3L Shell con tecnologia Omni-Tech™ è pensato per l’escursionismo leggero e veloce.
Dotato di visiera incollata, ventilazione sotto le ascelle e funzione packable (si ripiega nella propria tasca), è perfetto da tenere sempre nello zaino per affrontare repentini cambiamenti meteo.
Con la collezione Titanium Hike Fall 25, Columbia conferma la sua vocazione per l’innovazione outdoor.
Ogni capo è testato per offrire il meglio in termini di performance, protezione e sostenibilità. Che si tratti di una lunga traversata invernale o di un’escursione in quota, con Columbia si è pronti a spingersi oltre.