La nuova collezione Columbia per l’autunno 2025 sfida ogni terreno

Pensata per affrontare le condizioni più estreme, la linea Fall 25 di Columbia introduce strati tecnici e innovazioni all’avanguardia per escursionisti esigenti. Dal baselayer al guscio, ogni capo è un alleato per avventure outdoor senza compromessi

Titanium Hike di Columbia: la collezione pensata per ogni condizione

Con l’arrivo dell’autunno 2025, Columbia presenta la nuova collezione Titanium Hike, un concentrato di innovazione e prestazioni tecniche, pensato per chi affronta la montagna e l’outdoor con passione, consapevolezza e il desiderio di superare ogni limite.

Frutto di decenni di esperienza nel settore e di una costante ricerca tecnologica, la linea Fall 25 è progettata per garantire protezione, comfort e libertà di movimento anche nelle condizioni ambientali più estreme.

Nuova collezione Hike – Foto Columbia

Al centro della proposta c’è la gamma Titanium, il segmento ad alte prestazioni del brand, che racchiude il meglio delle tecnologie sviluppate sul campo: strati traspiranti, midlayer termici e gusci impermeabili pensati per funzionare in sinergia, offrendo il massimo in ogni ambiente, su qualsiasi terreno e a ogni altitudine.

Fondata a Portland, Oregon, nel 1938, Columbia Sportswear Company è diventata uno dei marchi leader a livello globale nel settore outdoor, incanalando la passione per la natura in prodotti che mantengono le persone calde, asciutte, fresche e protette tutto l’anno.

Con la collezione Titanium Hike, Columbia riafferma la propria vocazione a innovare, con un’offerta che si rivolge agli escursionisti più esigenti, a chi ama il trekking in condizioni climatiche complesse, ma anche a chi non rinuncia alla leggerezza e alla funzionalità nei contesti di montagna e di avventura.

DriVenture Half Zip – Il baselayer traspirante che accompagna ogni passo

Realizzato con tecnologia Omni-Wick EVAP, il DriVenture Half Zip è il baselayer perfetto per le escursioni più intense.

Leggero e altamente traspirante, allontana rapidamente l’umidità dalla pelle, garantendo un’asciugatura accelerata.

Le cuciture ergonomiche e i fori per i pollici assicurano una vestibilità funzionale e calda, ideale come primo strato in condizioni fresche.

Arctic Crest™ Hybrid Full Zip – Il midlayer termico ispirato alla fauna artica

La grande novità della stagione è l’introduzione della tecnologia Omni-Heat Arctic, che prende ispirazione dagli animali artici per massimizzare la ritenzione del calore.

L’Arctic Crest Hybrid Full Zip abbina pannelli termici riflettenti a zone elasticizzate, per un fit dinamico e una libertà di movimento eccellente.

Compatibile con il sistema Interchange™, è comprimibile, dotato di fori per i pollici e di tasche con zip.

Corelite™ Down Hooded – Calore responsabile con piumino RDS e tessuto riciclato

La Corelite Down Hooded è una giacca imbottita con piumino Rds 700 fill power e tessuto esterno in nylon 100% riciclato, trattato con Omni-Shield per resistenza all’acqua e alle macchie.

Il cappuccio regolabile e l’orlo posteriore allungato migliorano la protezione nelle giornate instabili, mantenendo alta la leggerezza e la comprimibilità del capo.

Drift Peak™ Stretch Down Hooded – Massima elasticità, calore costante

Progettata per l’escursionismo attivo, la Drift Peak Stretch Down Hooded sfrutta un tessuto elasticizzato in 4 direzioni per una vestibilità ergonomica.

La costruzione Heat Seal elimina i punti freddi, mentre l’imbottitura 700 fill power assicura un’ottima protezione dal freddo. Le tasche con zip e l’orlo regolabile completano un capo tecnico e versatile.

Whistler Peak Shell – Impermeabilità estrema per la montagna

Il guscio Whistler Peak Shell è una protezione affidabile per condizioni estreme, adatto ad accompagnarti durante le escursioni invernali in ambienti freddi.

Grazie alla tecnologia OutDry Extreme, completamente impermeabile e traspirante, con cuciture termosaldate, offre una barriera solida contro vento e pioggia.

I rinforzi anti-abrasione, la ventilazione ascellare e il cappuccio regolabile lo rendono ideale per le uscite più tecniche in alta quota.

Northwest Explorer 3L Shell – Leggerezza e protezione in tasca

Ultimo ma non meno importante, il Northwest Explorer3L Shell con tecnologia Omni-Tech™ è pensato per l’escursionismo leggero e veloce.

Dotato di visiera incollata, ventilazione sotto le ascelle e funzione packable (si ripiega nella propria tasca), è perfetto da tenere sempre nello zaino per affrontare repentini cambiamenti meteo.

Una collezione per chi vuole osare di più

Con la collezione Titanium Hike Fall 25, Columbia conferma la sua vocazione per l’innovazione outdoor.

Ogni capo è testato per offrire il meglio in termini di performance, protezione e sostenibilità. Che si tratti di una lunga traversata invernale o di un’escursione in quota, con Columbia si è pronti a spingersi oltre.